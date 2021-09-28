Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy xót xa tiết lộ quá trình điều trị cho Phi Nhung: Phổi gần như không hoạt động, nặng hơn cả 'bệnh nhân 91'

Hậu trường 28/09/2021 19:26

Suốt 1 tháng chiến đấu với Covid-19, Phi Nhung đã rất kiên cường nhưng cuối cùng may mắn vẫn không mỉm cười.

Thông tin ca sĩ Phi Nhung ra đi ở tuổi 49 sau khoảng thời gian mắc Covid-19 đã khiến rất nhiều khán giả và sao Việt buồn thương, xót xa. 

Chia sẻ trên báo Thanh Niên vào chiều 28/9, phía Bệnh viện Chợ Rẫy đã có những thông tin chính thức liên quan đến quá trình điều trị cho ca sĩ Phi Nhung từ ngày 26/8 đến 28/9 tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo TS.BS Trương Dương Tiển - Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu khu D, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ca sĩ Phi Nhung được phát hiện nhiễm Covid-19 vào ngày 15/8. Ban đầu, ca sĩ Phi Nhung nhập viện Bệnh viện Gia An 115 để điều trị và Bệnh viện Chợ Rẫy được mời sang hội chẩn. Lúc này, ca sĩ Phi Nhung trong tình trạng hôn mê, đặt nội khí quản thở máy, ô xy cao, huyết áp tụt...

Đêm 26/8, tình trạng bệnh của ca sĩ Phi Nhung diễn tiến xấu nên bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy. Ngay trong đêm 26/8, ca sĩ Phi Nhung được tiến hành lọc máu dể giải quyết “cơn bão cytokine”.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy xót xa tiết lộ quá trình điều trị cho Phi Nhung: Phổi gần như không hoạt động, nặng hơn cả 'bệnh nhân 91' - Ảnh 1
Ca sĩ Phi Nhung trút hơi thở cuối vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 28/9 - Ảnh: Internet

 Đến sáng 27/8, ca sĩ Phi Nhung có cải thiện về huyết áp nên được ngưng vận mạch. 2 - 3 ngày sau, ca sĩ Phi Nhung đáp ứng điều trị tốt hơn, tỉnh, tự thở tốt nên được tập thở và có hy vọng. Tuy nhiên sau đó, những “cơn bão cytokine” dữ dội trở lại đối với ca sĩ Phi Nhung.

Nói về “cơn bão cytokine”, bác sĩ Trương Dương Tiển cho biết ca sĩ Phi Nhung bị cơn “bão cytokine” rất nặng từ khi còn ở Bệnh viện Gia An 115. Bệnh viện Chợ Rẫy đã lọc máu liên tục, dùng những màng lọc đặc hiệu và đánh giá theo dõi thường xuyên.

Theo bác sĩ Tiển, khi lọc máu thì “cơn bão cytokine” ở ca sĩ Phi Nhung giảm nhưng ngưng lọc thì “cơn bão cytokine” bùng lên lại. Theo đánh giá của hội đồng chuyên môn thì tình trạng ca sĩ Phi Nhung còn nặng hơn cả bệnh nhân 91, phi công người Anh.

Đến ngày 7/9, tình trạng bệnh của ca sĩ Phi Nhung diễn tiến nặng lên, tràn khí màng phổi 2 bên, suy hô hấp nặng, tụt ô xy và sốc nặng. Trong đêm 7/9, nữ ca sĩ được phẫu thuật dẫn lưu màng phổi 2 bên và tiến hành đặc ECMO (tim phổi nhân tạo). Từ đó, các y bác sĩ điều trị tích, theo dõi tích cực ròng rã cho bệnh nhân.

Thế nhưng dẫn lưu màng phổi bên phải liên tục ra khí và máu, Khoa ICU khu D đã hội chẩn liên tục với Khoa Ngoại lồng ngực để xử lý tràn khí và máu phổi phải.

"Thứ 6 tuần rồi (ngày 24/9), bệnh viện đã họp hội đồng chuyên môn và quyết định phẫu thuật nội soi phổi phải để đánh giá tình trạng tổn thương phổi, đồng thời cầm máu và giải quyết tràn khí. Bệnh nhân cùng ECMO vào phòng mổ, vừa mổ vừa hồi sức. Sau 5 giờ mổ, bác sĩ phát hiện phổi của ca sĩ Phi Nhung vỡ 2 kén khí nên cắt 2 kén khí vỡ. Ghi nhận nhiều nơi của phổi bị nhũn nên cầm máu rất khó", báo Thanh Niên dẫn lời bác sĩ Trương Dương Tiển.

Các kết quả chẩn đoán hình ảnh sau đó cho thấy phổi của ca sĩ Phi Nhung đặc, tắc mạch máu, phổi gần như không hoạt động. Nữ ca sĩ gần như lệ thuộc vào máy thở và ECMO

Gần sáng 28/9, dù vẫn đang ECMO nhưng ca sĩ Phi Nhung bị tụt ô xy, tụt huyết áp và dù tìm mọi cách để nâng huyết lên nhưng vẫn không thành công.

"Đến 11 giờ 57 phút (ngày 28/9), nhịp tim của ca sĩ Phi Nhung rời rạc, đến 12 giờ 15 thì tử vong. Kết luận nguyên nhân tử vong là do ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19 nặng biến chứng suy đa cơ quan", bác sĩ Tiển cho biết.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy xót xa tiết lộ quá trình điều trị cho Phi Nhung: Phổi gần như không hoạt động, nặng hơn cả 'bệnh nhân 91' - Ảnh 2
Nữ ca sĩ bỏ vé máy bay về Mỹ để ở lại Việt Nam làm từ thiện mùa dịch - Ảnh: FBNV

 Trong thông cáo báo chí cuối cùng được quản lý Phi Nhung tiết lộ thì mặc dù nữ ca sĩ có nhiều việc hối tiếc nhưng Phi Nhung vẫn mãi kiên định với lựa chọn tích cực làm từ thiện của mình. Anh chia sẻ lại lời nữ ca sĩ đã từng nói thuở sinh thời: "Tôi làm từ thiện làm bằng tiền đi hát, nuôi con cũng từ tiền tôi đi hát. Tôi không có có quỹ từ thiện như những người khác, nên tôi làm việc thiện do tiền của tôi thôi à. Tôi có cái tên hôm nay và cuộc sống hôm nay, nuôi các trẻ em cơ nhỡ đến ngày hôm nay, cũng là do khán giả cho tôi cái tên ca sĩ Phi Nhung thì tôi đi hát được, mới có tiền nuôi các con. Tôi rất hãnh diện khi được khán giả thương cho đến bây giờ. Tôi là con nhà Phật và cũng là người mẹ của các chú tiểu, cuộc đời tôi sợ nhất là luật trời sai trái với lương tâm, còn tất cả chuyện gì tôi không quan tâm".

Giờ đây, sau hơn 20 năm làm từ thiện với 23 người con nuôi, Phi Nhung đã khép lại hành trình thiên sứ của mình. Nữ ca sĩ sẽ mãi là một ký ức đẹp trong lòng đồng nghiệp cũng như người hâm mộ. 

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