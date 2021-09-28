Trong đoạn livestream, Trang Trần tiết lộ sẽ vào bệnh viện để lo lắng phần hậu sự cho nữ ca sĩ Phi Nhung.

Sau 1 tháng chữa trị tích cực, tình trạng nữ ca sĩ Phi Nhung ngày càng chuyển biến xấu. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online, cô đã qua đời tại bệnh viện Chợ Rẫy vào trưa 28/9. Sự ra đi đột ngột của Phi Nhung là mất mát và tổn thất lớn cho làng giải trí Việt. Hiện tại, rất nhiều nghệ sĩ đã vô cùng bàng hoàng và đau lòng nói lời tiễn biệt cố ca sĩ. Đáng nói, mới đây, cựu người mẫu Trang Trần chia sẻ dòng trạng thái đầy xót xa kèm phẫn uất sau khi biết tin Phi Nhung qua đời: “Em Phải Tin Rồi! Mất chị của em thật rồi .12:15 cái giây phút dã man đấy. Đau lòng. Mọi người hãy cầu cho người chị tôi. Còn những kẻ dã tâm vu oan cho chị tôi suốt thời gian qua, tụi bây sẽ phải trả giá.”

Dòng trạng thái đầy xót xa kèm phẫn uất của Trang Trần - Ảnh: FBNV Ngay sau đó, Trang Trần cũng đã livestream và để lộ gương mặt thất thần của mình sau khi nhận tin dữ của Phi Nhung. Trong đoạn livestream, cựu người mẫu mặc bộ đồ của Phật tử và vội vàng rửa mặt, đánh răng để giúp đỡ công việc hậu sự cho Phi Nhung. Trang Khàn không giấu được vẻ mặt thất thần cùng đôi mắt sưng húp. Cựu người mẫu đã liên hệ với một người phụ nữ đang ở trong bệnh viện và hỏi han tình hình để vội chạy qua bệnh viện lo hậu sự cho nữ ca sĩ Phi Nhung. Trong cuộc nói chuyện thoại, người phụ nữ đang ở bệnh viện cũng hỏi ý kiến của Trang Khàn: “Với lại chị muốn hỏi ý kiến của em là cái hũ cốt á khi bên đây đưa đi thiêu á thì cái hũ cốt của nó rất là xấu, bây giờ có thể mình lo cái hũ cốt cho nó tươm tất, đàng hoàng được không?”

Cựu người mẫu bàng hoàng, đau đớn - Ảnh chụp màn hình FBNV Trang Khàn cũng thể hiện sự đồng ý với ý kiến này cho cho rằng cô sẽ trao đổi với một người Thầy quen trong Chùa của mình - người đang làm việc với bệnh viện để lo phần hậu sự cho nữ ca sĩ Phi Nhung. Sau đó, Trang Khàn cũng liên hệ với một người khác chuẩn bị hai bình Lan trắng. Sau đó, Trang Khàn cũng vội vàng vào bệnh viện để lo phần hậu sự cho đàn chị thân thiết. Ca sĩ Phi Nhung qua đời sau thời gian điều trị Covid-19 - Ảnh: Internet Phi Nhung nhập viện Gia An 115 điều trị COVID-19 từ ngày 19/8 nhưng bệnh chuyển biến nặng nên phải chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy vào tối 26/8. Ngay khi nhập viện các bác sĩ nỗ lực điều trị, tích cực hồi sức với lọc máu và thở máy. Được biết, trước khi mắc COVID-19, Phi Nhung tham gia vào một số Bếp ăn từ thiện tại TP.HCM và có tiếp xúc gần với ca F0. Vì dương tính với SARS-CoV-2, nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay và một show diễn ở Mỹ vào ngày 22/8.

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