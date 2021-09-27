Nghẹn ngào khoảnh khắc Phi Nhung mỉm cười lạc quan, nhắn nhủ mọi người 'cố gắng vượt qua đại dịch' trước khi nhiễm Covid-19

Phi Nhung vẫn luôn mỉm cười lạc quan khiến nhiều người phải 'rơi lệ' cảm phục.

Suốt những ngày vừa qua, thông tin về tình hình sức khỏe của Phi Nhung nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh những lời chúc phúc, cầu nguyện cho sức khỏe của nữ ca sĩ mau chóng bình phục thì cũng có những tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình Phi Nhung. Phi Nhung lạc quan nhắn nhủ mọi người cùng vượt qua dịch bệnh - Ảnh: Cắt từ clip Mới đây, trên trang cá nhân quản lý của Phi Nhung bất ngờ chia sẻ lại đoạn clip nữ ca sĩ từng động viên đến mọi người hãy lạc quan, cố gắng vượt qua đại dịch. Sự yêu đời và vui vẻ của giọng ca Áo cưới Cà Mau khiến ai cũng xúc động. "Ngày mới năng lượng tích cực, tràn ngập nhiều may mắn nhé những người thương ơi. Thương gia đình FC 3 miền ta. Hãy là rào chắn đoàn kết vững mạnh để che chở cho cô gái mạnh mẽ của chúng ta, của bà con thân thương mình nha. Cố lên, cố lên nào. Mọi người giữ sức khoẻ nhé", đại diện Phi Nhung mong mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện cho nữ ca sĩ chiến đấu bạo bệnh.

Hình ảnh khiến nhiều người xúc động - Ảnh: Cắt từ clip Mặt khác, trong thời gian gần đây, tin đồn bác sĩ báo với người nhà Phi Nhung nên chuẩn bị sẵn tinh thần được Trizzie Phương Trinh chia sẻ khiến không ít người hoang mang. Tuy nhiên vào sáng ngày 26/9, phía đại diện ekip của Phi Nhung cho biết nữ nghệ sĩ đã lên kế hoạch về Mỹ vào đầu tháng 7/2021 nhưng lại huỷ vé vì không nỡ rời đi khi quê hương đang gặp khó khăn. Cô đã góp tiền mua máy thở, phác đồ bảo hộ, nấu ăn cho những người vô gia cư,.... để hỗ trợ 1 phần trong công tác chống dịch. "Ngày đó, vào tháng 7/2021, đáng lẽ chị đã lên máy bay về Mỹ để đoàn tụ với con gái. Giả sử chị kiên quyết về Mỹ, hẳn chị đã tiêm vaccine Covid-19 và chị cũng đã khỏe hơn. Hẳn nhiều người sẽ chọn phương án an toàn cho bản thân, nhất là thời điểm dịch bệnh hoành hành này.

Nhưng Phi Nhung lại nghĩ khác. Chị quyết ở lại vì Sài Gòn đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch mình ở lại, có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy. Và thế là chị quyết định bỏ vé, ở lại với hành trình thiện nguyện của mình. Chị đóng góp cho quỹ vaccine, kêu gọi mua máy thở, chị gửi gạo cho người nghèo, chị tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương giúp mang đến bữa ăn cho người vô gia cư", ê-kíp của nữ ca sĩ chia sẻ. Phi Nhung miệt mài làm thiện nguyện suốt thời điểm dịch bệnh - Ảnh: FB Quyết định ở lại TP. HCM, Phi Nhung không ngần ngại "xông pha" giữa tâm dịch, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho quỹ vắc-xin, kêu gọi mua máy thở, phụ giúp trong bếp ăn từ thiện cho người khó khăn… "Ngược xuôi" giữa thời điểm thành phố đang bị "bủa vây" bởi Covid, dù đã cẩn thận mặc đồ bảo hộ, xét nghiệm hàng tuần nhưng rồi Phi Nhung vẫn không may nhận kết quả dương tính không rõ nguồn lây. Thay vì chán nản, than trách, sự lạc quan, kiên cường chiến đấu với bệnh tật của nữ ca sĩ đã khiến nhiều người phải cảm phục. Theo thông tin mới nhất từ anh Đỗ Quang Chí - quản lý truyền thông của ca sĩ Phi Nhung, đến hiện tại (26/9), nữ ca sĩ vẫn đang được ‘điều trị tích cực’ tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM: "Thực ra cả êkip cũng không chuẩn bị tâm lý chị Nhung sẽ bị nặng vậy. Đến giờ tình trạng sức khỏe của chị Nhung chỉ được đưa ra là đang "điều trị tích cực" tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Mình cũng chỉ nghĩ chắc 14 hay 21 ngày rồi chị sẽ ra viện, suốt thời gian qua có những lúc thông tin lạc quan và cũng có những lúc bi quan nhưng mình khẳng định chị đã rất kiên cường chiến đấu." Quản lý cho biết Phi Nhung vẫn đang kiên cường chiến đấu - Ảnh: FBNV Rất nhiều đồng nghiệp và khán giả cùng để lại lời chúc Phi Nhung sẽ sớm chiến thắng dịch bệnh.

Phía Phi Nhung giải thích lý do Hồ Văn Cường im hơi lặng tiếng suốt thời gian mẹ nuôi chữa Covid-19? Phía ekip của Phi Nhung cũng đã lên tiếng mong cộng đồng mạng đừng hoang mang bởi những thông tin chưa được xác minh.

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