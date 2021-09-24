Phi Nhung cho hay cô từng chỉ dám lén nhìn mẹ, làm con nhưng không dám gọi mẹ. Dù bị đánh nhưng Phi Nhung lúc nào cũng thấy tội thương cho mẹ.

Tình hình sức khỏe hiện tại của ca sĩ Phi Nhung trong quá trình điều trị Covid-19 đang là vấn đề được nhiều người đặc biệt quan tâm. Sau nhiều thông tin giả về tình trạng sức khỏe hiện tại của Phi Nhung, mới đây, vợ cũ Bằng Kiều đã chính thức cho biết tình hình Phi Nhung đang trở nặng. Mới đây, một đoạn clip Phi Nhung bật khóc chia sẻ về tuổi thơ nhiều nỗi buồn khiến khán giả không khỏi xúc động. Được biết, đây là buổi trò chuyện của Phi Nhung với các Phật tử tại chùa. Theo đó, Phi Nhung cho hay cô từng chỉ dám lén nhìn mẹ, làm con nhưng không dám gọi mẹ. Dù bị đánh nhưng Phi Nhung lúc nào cũng thấy tội thương cho mẹ.

"Thật sự con không thích nói về đời tư vì không muốn ai tội nghiệp con. Bây giờ thầy hỏi con mới nói, mẹ con làm gì con cũng thấy tội. Dù mẹ đánh con, con cũng thấy tội vì con biết là mẹ dạy con. Con ở với mẹ 2 năm, con nhìn lén mẹ rất nhiều. Tại vì mẹ có nhiều em, có ba kế nên mẹ vừa phải bán bưng để nuôi mấy đứa em nên dĩ nhiên con có cha có mẹ thì tốt hơn. Còn mình, là con riêng lại là con lai nên không dám đòi hỏi điều gì ở mẹ con hết", Phi Nhung cố nén nước mắt chia sẻ. Phi Nhung không dám gọi tiếng "mẹ" dù bà đang ở cạnh bên - Ảnh: Cắt từ clip Nữ ca sĩ nghẹn ngào cho biết cô luôn trách mình vì không dám gọi mẹ: "Con muốn mỗi ngày gặp mặt mẹ cười và dạy các em con là con vui. Con không dám trách mẹ con, con chỉ trách mình vì sao không dám gọi mẹ 1 tiếng mẹ vì con sợ gọi là có 1 gì đó khó tả trong người con. Tiếng mẹ với con thiêng liêng lắm, nên khi nào con cần lắm, con bị té con mới dám nói: 'Mẹ ơi, con bị té', chứ con không bao giờ có chuyện gì nói với mẹ. Vì các em con kêu mẹ, hở 1 chút kêu mẹ nên con để dành cho các em con chứ con không dám".

Chia sẻ của Phi Nhung đã khiến người nghe bật khóc vì quá thương cảm. Được biết, Phi Nhung sinh ra ở Gia Lai. Cô là kết quả mối tình lầm lỡ của ba mẹ. Ông ngoại từng bắt phá thai nhưng mẹ Phi Nhung vẫn cố giữ cô ở lại với cuộc đời. Phi Nhung cho hay cô ở chùa được 1 tháng thì ông bà ngoại tới bế về nuôi. Mẹ cô từng bán dưa gang ngoài chợ để lấy tiền mua sữa nuôi con. Về sau bà kết hôn với một người đàn ông quê ở Cam Ranh. Vì là con lai, nên tuổi thơ Phi Nhung thường xuyên bị bạn bè bắt nạt xầm xì. Cô thường trốn vào một góc khóc khi thấy các bạn được ba mẹ chiều chuộng, yêu thương. Phi Nhung khóc khi chia sẻ về tuổi thơ thiếu thốn - Ảnh: Internet Trước đó, khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình, Phi Nhưng cũng tiết lộ là không muốn kể câu chuyện của bản thân ra để mọi người tội nghiệp mình. Nữ ca sĩ cho biết, cô nhận con nuôi vì bản thân mồ côi cha mẹ từ nhỏ, thiếu vắng tình thương nên cô muốn các con được hưởng điều đó. "Từ đó cho tới lớn, tôi luôn nghĩ nếu mình làm ra tiền tôi sẽ xây nhà mồ côi, sẽ nuôi những đứa nhỏ không cha mẹ và cho chúng gọi bằng má để bù lại những gì mà hồi nhỏ tôi không có. Tôi muốn những đứa nhỏ mồ côi biết có má sướng như thế nào. Tới bây giờ, tôi vẫn ở vậy để nuôi mấy đứa nhỏ. Tôi muốn chúng ra đường và nói có má”, Phi Nhung nức nở chia sẻ. Hiện tại, rất nhiều khán giả cũng như đồng nghiệp đều cầu nguyện sức khỏe Phi Nhung sẽ sớm tiến triển và bình phục.

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