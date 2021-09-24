Cuối cùng Thủy Tiên đã chịu lên tiếng đáp trả tin đồn huỷ hợp đồng xây biệt thự ở trung tâm TP.HCM, nói rõ lý do phải 'ngừng xây'

Giải trí 24/09/2021 16:42

Thủy Tiên khẳng định, thông tin hủy hợp đồng xây biệt thự hoàn toàn là bịa đặt.

Giữa lúc câu chuyện sao kê từ thiện của Thủy Tiên vẫn chưa lắng, thì mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện thông tin cho biết cô đã quyết định hủy hợp đồng xây biệt thự mà trước đó từng đề cập.

Cụ thể, vào ngày 22/9, một tài khoản mạng đã đăng tải những tin nhắn trao đổi giữa bên thiết kế nhà ở và một người khác. Đáng nói là nội dung cuộc trò chuyện trên có đề cập đến nữ ca sĩ có tên T.T. Người này cho biết T.T đã hủy hợp đồng với công ty xây dựng trước thời điểm dịch tại TP.HCM bùng phát. Nội dung tin nhắn có đoạn: "Còn bên xây dựng bị hủy rồi, mới xây được cái móng nhà". Tin nhắn cũng có nội dung nhận xét T.T "chảnh và kiêu kỳ",  "Sao cho là đúng", "ép giá"...

Cuối cùng Thủy Tiên đã chịu lên tiếng đáp trả tin đồn huỷ hợp đồng xây biệt thự ở trung tâm TP.HCM, nói rõ lý do phải 'ngừng xây' - Ảnh 1
Cuối cùng Thủy Tiên đã chịu lên tiếng đáp trả tin đồn huỷ hợp đồng xây biệt thự ở trung tâm TP.HCM, nói rõ lý do phải 'ngừng xây' - Ảnh 2
Những đoạn tin nhắn được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Ngay khi xuất hiện, thông tin trên lập tức gây xôn xao mạng xã hội, netizen đã đồng loạt gọi tên Thuỷ Tiên.

Tuy nhiên, mới đây, trao đổi với Thanh Niên, Thủy Tiên cho biết đây là thông tin bịa đặt. Cô nói: “Chúng tôi ngừng xây dựng là do chỉ thị 16. Nếu xây là thanh tra xuống lập biên bản phạt ngay", giọng ca Dành ca thanh xuân để yêu ai đó cho biết. 

Cuối cùng Thủy Tiên đã chịu lên tiếng đáp trả tin đồn huỷ hợp đồng xây biệt thự ở trung tâm TP.HCM, nói rõ lý do phải 'ngừng xây' - Ảnh 3
Thủy Tiên và Công Vinh liên tục vướng vào nhiều ồn ào - Ảnh: Internet

Trước đó, vào tháng 3/2021, mạng xã hội cũng rầm rồ thông in Thủy Tiên vừa kí hợp đồng xây biệt thự 1000m2. Nhiều ý kiến thời điểm đó cho rằng cô đã “ăn chặn” tiền từ thiện để xây nhà. Đến tháng 6/2021, cộng đồng mạng tiếp tục phát hiện ra bằng chứng cho thấy nữ ca sĩ đã đập toàn bộ căn nhà đang ở để xây mới chứ không phải sửa chữa như cô thông báoThủy Tiên ngay lập tức cũng đã lên tiếng về sự việc: “Tự dưng đi làm từ thiện về nhà hư móng, nứt thấm cũng không được sửa, vì sửa thì sợ người ta nói mình ăn chặn tiền từ thiện để làm nhà. Trong khi tiền từ thiện mình đã sao kê ngân hàng lẫn xác nhận mộc đỏ của chính quyền địa phương minh bạch hết rồi, các bạn xem nhưng cố tình không chấp nhận sự thật mình đã minh bạch làm chi vậy?”.

Bên cạnh đó, Thuỷ Tiên cũng cho biết căn nhà mới chỉ có 3,2 tỷ đồng chứ không phải lên đến 80 tỷ đồng như những lời đồn đoán.

Cuối cùng Thủy Tiên đã chịu lên tiếng đáp trả tin đồn huỷ hợp đồng xây biệt thự ở trung tâm TP.HCM, nói rõ lý do phải 'ngừng xây' - Ảnh 4
Thủy Tiên đính chính những lời đồn vô căn cứ - Ảnh: FBNV

 Thời gian gần đây, Công Vinh và Thuỷ Tiên trở thành một trong những cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận sau ồn ào liên quan đến câu chuyện "sao kê từ thiện". Dù đã tiến hành sao kê như đã nói nhưng hiện vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận khi nhiều người cho rằng việc sao kê vẫn chưa chứng minh được khoản tiền kêu gọi từ thiện có được sử dụng đúng mục đích và minh bạch hay không.

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'Đây không phải là lần đầu tiên những tin đồn một nửa sự thật lan truyền', phía FC Thuỷ Tiên chia sẻ.

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