Từng khẩu chiến 'nảy lửa' trên MXH, nay Trang Trần bỗng đến 'thăm nhà' nữ CEO đình đám, cơ ngơi nghìn tỷ khiến ai cũng 'lóa mắt'

Hậu trường 23/09/2021 14:57

Bất cứ ai cũng ngỡ ngàng khi chứng kiến tận mắt căn biệt thự xa hoa của nữ đại gia này, Trang Trần cũng không phải là ngoại lệ.

Mới đây, Trang Trần bất ngờ chia sẻ đoạn clip ngắn, ghi lại cảnh lái xế hộp đi "xem" 2 cơ ngơi của nữ đại gia đình đám.

Từng khẩu chiến 'nảy lửa' trên MXH, nay Trang Trần bỗng đến 'thăm nhà' nữ CEO đình đám, cơ ngơi nghìn tỷ khiến ai cũng 'lóa mắt' - Ảnh 1
Từng khẩu chiến 'nảy lửa' trên MXH, nay Trang Trần bỗng đến 'thăm nhà' nữ CEO đình đám, cơ ngơi nghìn tỷ khiến ai cũng 'lóa mắt' - Ảnh 2
Trang Trần lái xế hộp đi ngang căn biệt thự biệt thự 6 tầng, rộng 2.400m2 của nữ đại gia - Ảnh: FBNV

 Cơ ngơi của CEO sinh năm 1971 khá lớn và nổi tiếng ở TP.HCM nên Trang Trần không mất quá nhiều thời gian để tìm ra. Một là tòa biệt thự 6 tầng để ở, vô cùng sang chảnh, một là tòa cao ốc, có vẻ như nơi kinh doanh.

Từng khẩu chiến 'nảy lửa' trên MXH, nay Trang Trần bỗng đến 'thăm nhà' nữ CEO đình đám, cơ ngơi nghìn tỷ khiến ai cũng 'lóa mắt' - Ảnh 3
Nơi tiếp theo Trang Trần đến là một tòa nhà, có vẻ như dùng để kinh doanh. Theo một số thông tin thì đây cũng là nơi nữ CEO hay lui tới - Ảnh: FBNV
Từng khẩu chiến 'nảy lửa' trên MXH, nay Trang Trần bỗng đến 'thăm nhà' nữ CEO đình đám, cơ ngơi nghìn tỷ khiến ai cũng 'lóa mắt' - Ảnh 4
Căn biệt thự nằm ở trung tâm Sài Gòn của nữ đại gia cũng từng được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

  Trước đó, Trang Trần và nữ đại gia từng xảy ra to tiếng, nói về nhau khó nghe trên mạng xã hội. Gần đây, CEO đình đám còn bắt Trang Trần phải sao kê từ thiện minh bạch.

Trước những "lời ra tiếng vào" của dư luận, cựu người mẫu cũng công khai minh bạch sao kê 1,3 tỷ tiền từ thiện. Đồng thời không quên chỉ trích nữ streamer 50 tuổi chỉ thích đặt điều cho người khác.

Mới đây, trong lúc cõi mạng đang "soi" bản sao kê của Thủy Tiên, Trang Trần bất ngờ có những chia sẻ khiến nhiều người bất ngờ:

 "Sao kê nó cũng chỉ là 1 hình thức, các bạn chỉ kiểm tra, kiểm toán được số tiền chuyển khoản thôi ạ. Còn như em, em có 1 khoản tiền các bạn không thể biết, không thể sao kê được đâu. Đó là khoản tiền từ nước ngoài gửi về mà em nhận tiền mặt, đó là tiền Kiều hối. Rồi tiền người ta đưa đến quán bún đậu nhà em, đưa tận tay, 'tiền sống' đó các chị.

Cái đó là chị không gọi là sao kê được đâu. Các chị nhớ em có quán bún đậu không? Hàng bao nhiêu khách đến quán bún đậu đưa 500.000 - 1 triệu đồng cho thu ngân, những cái đấy em ghi tay sao các chị biết được! Cái người làm từ thiện á, ăn chặn hay không chỉ có đúng người đó biết. Sao kê chỉ biết những người chuyển khoản vào thôi, còn em là các chị không sao kê được đâu".

Từng khẩu chiến 'nảy lửa' trên MXH, nay Trang Trần bỗng đến 'thăm nhà' nữ CEO đình đám, cơ ngơi nghìn tỷ khiến ai cũng 'lóa mắt' - Ảnh 5
Trang Trần vừa được chữa khỏi Covid-19 - Ảnh: Internet

 Theo như Trang Trần chia sẻ, thì có những khoản tiền không thể sao kê được như khoản kiều hối, nhận tiền mặt vì tất cả đều được ghi chép bằng tay. Còn phương pháp sao kê chỉ danh cho các giáo dịch thông qua chuyển khoản. Thậm chí, cựu người mẫu còn khẳng định việc ăn chặn tiền từ thiện hay không chỉ có mỗi người đừng ra kêu gọi mới biết được. Sau phát ngôn này của Trang Trần, dân mạng lại được dịp xôn xao bàn tán. 

Trước đó, cựu người mẫu 8x cũng tuyên bố tạm dừng làm thiện nguyện để tập trung lo cho gia đình. Thông tin Trang Trần mắc Covid-19 cũng khiến nhiều khán giả lo lắng, may mắn sau đó cô đã được chữa khỏi bệnh và đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe

Trang Trần rưng rưng khi xem vợ chồng Thủy Tiên đi sao kê, bức xúc yêu cầu: 'Ai chửi thì trả 90 triệu phí sao kê cho họ'

Trang Trần rưng rưng khi xem vợ chồng Thủy Tiên đi sao kê, bức xúc yêu cầu: 'Ai chửi thì trả 90 triệu phí sao kê cho họ'

Trang Trần đã có livestream bày tỏ cảm xúc xoay quanh câu chuyện sao kê của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên.

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