Cũng là một trong số những nghệ sĩ theo dõi sự việc vợ chồng Thủy Tiên đi sao kê , mới đây, Trang Trần cũng có phản ứng khi nhìn thấy cảnh đồng nghiệp làm việc tại ngân hàng.

Từ chiều 18/9, khán giả và cả mạng xã hội đều bàn tán xôn xao trước livestream sao kê của vợ chồng Thủy Tiên tại ngân hàng. Theo đó, vợ chồng nữ ca sĩ Dành cả thanh xuân để yêu ai đó đã có những chia sẻ xoay quanh số tiền 177 tỷ mà mạnh thường quân gửi vào để hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt hồi năm ngoái. Trong buổi livestream, Thủy Tiên và Công Vinh một lần nữa khẳng định, chỉ sử dụng một số tài khoản để kêu gọi từ thiện miền Trung.

Bên cạnh đó, cô nói thêm: "Ối dồi, thấy sao kê á. Dù Công Vinh - Thủy Tiên sao kê cỡ nào mà người ta không thích tin thì không tin. Khổ lắm mọi người. Thấy tội nghiệp, hai vợ chồng tội nghiệp. Em chuẩn bị gỡ từng cái xích, sắp xong rồi các bác. Đây là em còn sao kê từng chương trình một vẫn còn bị vu vạ trăm tỷ. Bới lông tìm vết là chuyện bình thường".

Theo đó, Trang Trần chia sẻ đoạn clip của Thủy Tiên lên trang cá nhân và bày tỏ cảm xúc khi xem khung cảnh ấy. Cô cho hay: "Đến khi xem những giây phút này thấy đau lòng quá! Học cách vô tâm là đúng nhất với chúng ta".

Trang Trần cho rằng chỉ những ai không có tiền đi gửi ngân hàng mới có thể nói ra những câu như "vợ chồng Thủy Tiên mua chuộc ngân hàng".

"Tôi không cần biết có ăn chặn gì hay không vì không có bằng chứng, nhưng số dư tài khoản 6 triệu, chuyển 1,9 triệu cho bạn nào đó, xong hôm qua mất toi 90 triệu thì ai trả? Xem bảng sao kê của người ta cộng vào 177 tỷ mà chi hơn 180 tỷ, mất mấy tỷ nhá. Bảng sao kê thì chính xác rồi, mà hơn 3 tỷ là mất 1 căn hộ chung cư 3 phòng ngủ ở khu trung tâm rồi, cho thuê sương sương cũng 15 - 25 triệu/tháng, khoảng 300 triệu/năm. Còn mua 1 căn nhà mặt hẻm thì 3,6 tỷ đợi 3 năm sau lên 9 - 10 tỷ, mấy mẹ nghĩ giùm cái", Trang Trần nói.

Trang Trần cũng cho biết, với hơn 18.000 trang sao kê, Công Vinh - Thủy Tiên đã mất khoảng 90 triệu tiền phí in ấn cho ngân hàng. Cựu mẫu nhắn nhủ dân mạng trả lại khoản tiền này vào tài khoản cho Thủy Tiên.

Còn muốn có kiểm toán độc lập, mỗi người hãy chuyển 100.000đ vào tài khoản Thủy Tiên để nữ ca sĩ có tiền thuê.

Cô muốn những người chửi Thủy Tiên trả 90 triệu tiền sao kê cho nữ ca sĩ - Ảnh: Cắt từ clip

"Hôm qua sao kê 18.000 trang mất toi 90 triệu. Mấy người chửi người ta chuyển khoản vào tài khoản Thủy Tiên, mỗi người chuyển 9.000đ thôi để người ta trả 90 triệu tiền sao kê.

Còn ông bà nào muốn thuê kiểm toán, mỗi người chuyển cho người ta 100.000đ, có biết thuê kiểm toán 3 bên rất mắc không. Còn không gửi thì dán băng keo vào mồm chờ cơ quan chức năng vào làm việc. Khi xong xuôi mọi chuyện các ba má ném đá ngược xuôi cũng được", Trang Trần thẳng thắn.

Trước đó, trên trang cá nhân, Trang Trần cũng bày tỏ sự bức xúc vì một nữ ca sĩ tên A "đâm sau lưng" Thủy Tiên. Cựu người mẫu bức xúc viết: "Các nghệ sĩ hát bolero tránh xa đồng nghiệp này nha! Trời đời tôi sợ nhất mấy bánh bèo giả nai. Đồng nghiệp gặp sóng gió chưa đúng sai mà bình luận kiểu vô thưởng vô phạt. Nhưng đâm sau lưng đồng nghiệp là không chấp nhận. Ca sĩ nào không có tuổi, chả có tên".

Trang Trần bức xúc vì nữ ca sĩ A. được cho là có những lời lẽ "khịa" vụ ồn ào của vợ chồng Thủy Tiên dù chưa rõ thực hư - Ảnh: FBNV

Vừa qua, Trang Trần thông báo ngưng lại tất cả hoạt động thiện nguyện vì đã hứng chịu nhiều "gạch đá". Trang Trần viết tâm thư dài bày tỏ nỗi lòng trước quyết định trên và đồng thời cũng nói rõ về lý do tung sao kê ngay thời điểm nhạy cảm này. Theo đó, Trang Trần khẳng định bản thân không phải sợ thế lực nào mà đây là việc làm thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ khi kêu gọi từ thiện.

Chia sẻ về lý do quyết định dừng lại, "bà mẹ 1 con" bày tỏ: "Cuộc sống đúng nghĩa vô thường, mới thấy đó rồi mất đó, mới vui đó rồi lại buồn đó, mới hạnh phúc đó rồi chia ly đó. Trang nói vậy vì không phải mình đang nản chí, nhưng Trang muốn dừng lại, dừng lại để lo cho gia đình, Trang còn cuộc sống của Trang, một người mẹ không thể nào bỏ con mình bơ vơ đi làm việc xã hội để rồi phải hứng chịu biết bao gạch đá".