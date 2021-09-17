Bất chấp ồn ào hậu công khai sao kê 177 tỷ, Thủy Tiên tuyên bố vẫn tiếp tục làm từ thiện, ngậm ngùi xin lỗi khán giả vì điều này

Tin tức giải trí 17/09/2021 21:54

Thuỷ Tiên tuyên bố 'sẽ không kêu gọi từ cộng đồng nữa' sau cuộc livestream sao kê.

Chiều 17/9, Thủy Tiên - Công Vinh có mặt tại ngân hàng, thực hiện buổi livestream "mang sao kê ra trước công chúng".

Bất chấp ồn ào hậu công khai sao kê 177 tỷ, Thủy Tiên tuyên bố vẫn tiếp tục làm từ thiện, ngậm ngùi xin lỗi khán giả vì điều này - Ảnh 1
Thủy Tiên - Công Vinh công khai sao kê toàn bộ 177 tỷ tiền từ thiện - Ảnh: Internet

 Theo giấy tờ cặp đôi trình trên sóng livestream, con số quyên góp cứu trợ lũ lụt miền Trung cuối năm 2020 là hơn 177 tỷ đồng, đúng như những gì họ từng công bố. Thủy Tiên còn sao kê thêm 2 khoảng thời gian trước và sau khi kêu gọi, nhằm cho thấy sự minh bạch tiền nong.

Cho tới tối cùng ngày, Thủy Tiên tiếp tục tung hơn 18.000 trang sao kê lên Google Drive để khán giả tiện theo dõi, các mạnh thường quân cũng có thể kiểm tra số tiền gửi đến cho cô. Qua đây, nữ ca sĩ khẳng định không có chuyện tài khoản nhận 300 tỷ hay 700 tỷ như những lời đồn thổi.

Bất chấp ồn ào hậu công khai sao kê 177 tỷ, Thủy Tiên tuyên bố vẫn tiếp tục làm từ thiện, ngậm ngùi xin lỗi khán giả vì điều này - Ảnh 2
Bất chấp ồn ào hậu công khai sao kê 177 tỷ, Thủy Tiên tuyên bố vẫn tiếp tục làm từ thiện, ngậm ngùi xin lỗi khán giả vì điều này - Ảnh 3
Bất chấp ồn ào hậu công khai sao kê 177 tỷ, Thủy Tiên tuyên bố vẫn tiếp tục làm từ thiện, ngậm ngùi xin lỗi khán giả vì điều này - Ảnh 4
Thủy Tiên liệt kê chi tiết số tiền của mạnh thường quân đã sử dụng vào những việc nào - Ảnh chụp màn hình FBNV

 Ngoài cập nhật 4 link gồm: link sao kê, giấy xác nhận ngân hàng, giấy xác nhận địa phương, bảng tổng kết thu chi, nữ ca sĩ cũng khẳng định: "Trong chuyến đi này, các cơ quan nhà nước đã hỗ trợ Tiên hết mình trong việc lập danh sách, tổ chức, tập hợp bà con, phát phiếu, kiểm soát và xác nhận trong từng đợt cứu trợ. Quá trình Tiên trao – nhận cũng được chính quyền hỗ trợ, đối chiếu và giám sát toàn bộ quá trình. Do đó, giấy tờ xác nhận từ cơ quan các cấp đều có thông tin về thời điểm, số tiền, chữ ký, dấu mộc đỏ xác thực"

Bất chấp ồn ào hậu công khai sao kê 177 tỷ, Thủy Tiên tuyên bố vẫn tiếp tục làm từ thiện, ngậm ngùi xin lỗi khán giả vì điều này - Ảnh 5
Nữ ca sĩ khẳng định vẫn sẽ tiếp tục hoạt động thiện nguyện bằng tiền túi của mình - Ảnh chụp màn hình FBNV

Đặc biệt, trong bài viết, Thủy Tiên khẳng định vẫn tiếp tục công việc thiện nguyện trong tương lai, nhưng theo tư cách cá nhân thay vì kêu gọi quyên góp từ cộng đồng.

Bà xã Công Vinh bộc bạch: "Thời gian tới chắc chắn Tiên vẫn sẽ tiếp tục thực hiện thiện nguyện, nhưng sẽ không kêu gọi từ cộng đồng nữa mà chỉ thực hiện với tư cách cá nhân như từ trước đến nay. Đó là điều chắc chắn!"

 

Bên cạnh đó, Thủy Tiên nhấn mạnh sẽ khởi kiện một số cá nhân vì tội tung tin đồn sai sự thật ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình cô.

"Toàn bộ sao kê ngày hôm nay sẽ được gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra nhằm lấy lại sự minh bạch cho cả hai vợ chồng. Đồng thời, chúng tôi sẽ chính thức khởi kiện một số cá nhân cố tình tung những tin đồn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, công việc. Bất kể đó là ai, doanh nhân, CEO, hay những người có địa vị trong xã hội.

Tiên và Vinh tin rằng không có bất cứ một cá nhân và tổ chức nào có thể đứng trên pháp luật. Cả hai vợ chồng chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự công tâm, nghiêm khắc và luôn giữ tinh thần thượng tôn pháp luật. Một lần nữa, Tiên xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính quyền địa phương, tất cả mạnh thường quân đã hỗ trợ, tin tưởng Tiên trong chuyến đi thiện nguyện miền Trung, và xin lỗi vì những thông tin chưa chính xác trong thời gian vừa qua", Thủy Tiên nhấn mạnh.

Trước động thái này của Thủy Tiên, nhiều netizen đã phản ứng trái chiều dưới bài đăng của nữ ca sĩ.

Thủy Tiên livestream sao kê 11 phút, chuyên gia truyền thông thẳng thừng: 'Coi thường dư luận, vô nghĩa'

Thủy Tiên livestream sao kê 11 phút, chuyên gia truyền thông thẳng thừng: 'Coi thường dư luận, vô nghĩa'

Không chỉ nhận xét cách sao kê 'vô nghĩa' của vợ chồng Thủy Tiên vào chiều 17/9, chuyên gia này còn gọi thẳng tên Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng trong bài viết của mình.

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