HOT: Đúng giờ hẹn, vợ chồng Thủy Tiên chính thức có mặt tại ngân hàng, 18.000 trang sao kê sẵn sàng chờ công bố

Theo nguồn tin mới nhất từ báo Thể thao & Văn hóa, vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tiên đã có mặt tại ngân hàng cùng với nhân viên phiá ngân hàng. Có thể thấy, họ ăn mặc khá giản dị và đang rất nóng lòng muốn công khai minh bạch đến mọi người.

Như đã hẹn, vào chiều nay 17/9, Công Vinh - Thủy Tiên sẽ chính thức livestream và công khai toàn bộ sao kê số tiền kêu gọi quyên góp ủng hộ miền Trung.

Đáng chú ý, theo nguồn tin từ báo Doanh nghiệp & Tiếp thị, phía nữ ca sĩ thông báo dời lịch livestream xuống 3 giờ và tiết lộ có 18000 trang sao kê

Vì tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, ai nấy đều đeo khẩu trang và đảm bảo quy tắc 5k để giữ an toàn cho bản thân cùng cộng đồng.

Vợ chồng Thủy Tiên đang tiến vào ngân hàng - Ảnh: Thể thao & Văn hóa

Được biết trước đó, một số diễn đàn mạng xã hội còn xôn xao trước hình ảnh được cho là cặp vợ chồng đang "diễn tập" livestream lấy sao kê từ ngân hàng.

Theo người tung tin, Công Vinh và Thủy Tiên đã có mặt tại ngân hàng từ tối 15/9 để 'diễn tập' livestream, có lẽ là do sợ bị 'soi đến cùng' như Trấn Thành, Hoài Linh từng tung sao kê.

Bài đăng đang gây xôn xao MXH - Ảnh: Internet

Những bài đăng về hình ảnh "diễn tập livestream" này đang thu hút rất nhiều sự chú ý từ netizen. Tuy nhiên, phần đông đều bày tỏ thái độ nghi ngờ trước tính xác thực của bài đăng này.

Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, Công Vinh đã đăng tải tệp tài liệu thống kê các khoản chi trong chuyến đi từ thiện các tỉnh miền Trung vào cuối năm 2020.

Theo thông tin Công Vinh cung cấp, tổng số tiền hai vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã sử dụng để hỗ trợ người dân khó khăn là hơn 181,2 tỉ đồng. Cụ thể, số tiền này được chia ra cho: Hà Tĩnh (2.066 hộ) hơn 40,2 tỉ; Quảng Bình (14.979 hộ) hơn 50,5 tỉ; Nghệ An (997 hộ) hơn 9,2 tỉ; Quảng Trị (20.480 hộ) hơn 33,4 tỉ; Thừa Thiên Huế (18.378 hộ) hơn 18,3 tỉ; Quảng Ngãi (2.620 hộ) 14 tỉ; Quảng Nam (2.486 hộ) hơn 12,7 tỉ.

Công Vinh đã lên tiếng rõ ràng điều mà khán giả tò mò và chờ đợi - Ảnh: FBNV

Cũng trong tối 15/9, Thủy Tiên cho biết cô sẽ sao kê tài khoản ngân hàng từ trước khi kêu gọi 5 ngày và sau khi công bố kết thúc chuyến từ thiện 3 tháng.

Mục đích của việc làm này, theo nữ ca sĩ, là để xác nhận xem tổng số tiền kêu gọi được có đúng như công bố trước đó không hay là 320 tỉ, 700 tỉ như một số thông tin trên mạng xã hội.

Về thông tin sử dụng 3 số tài khoản trong thời gian kêu gọi, Thủy Tiên cho biết: “Tôi chỉ sử dụng duy nhất 1 số tài khoản Ngân hàng VCB 0181003469746 để kêu gọi cho chuyến từ thiện miền Trung, không hề có số thứ 2, 3 nào khác như các thông tin bịa đặt". Thủy Tiên nhắn nhủ nếu ai có bằng chứng nào gửi vào số tài khoản khác của cô ngoài số tài khoản nêu trên cho đợt từ thiện miền Trung thì vui lòng gửi lên Facebook cô hoặc cùng cô ra Ngân hàng VCB Nam Sài Gòn đối chứng trước tất cả mọi người.

Bên cạnh đó, trong buổi livestream trên mạng xã hội tối 5/9, Công Vinh đã khẳng định vợ chồng anh không kêu gọi được 320 tỉ trong đợt quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung tháng 10/2020 như một số đồn đoán.

Hiện tại, rất nhiều khán giả nóng lòng chờ đợi buổi livestream sao kê chính thức từ phía vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên.