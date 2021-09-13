Việt Hương chính thức lên tiếng đáp trả clip 'quyên góp tiền từ thiện', bà chủ Thúy Nga tung tin nhắn hé lộ chi tiết gây xúc động

Tin tức giải trí 13/09/2021 12:42

Việt Hương khẳng định trước giờ không hề kêu gọi tiền cứu trợ hay từ thiện khi bị cư dân mạng la ó chỉ trích.

Những ngày gần đây, câu chuyện "sao kê tiền từ thiện" luôn là chủ đề gây tranh cãi. Với danh hài Việt Hương, cô nhiều lần tỏ ra bức xúc bởi cô không hề kêu gọi từ thiện nhưng liên tục bị giục sao kê.

Mới đây, sáng 13/9, trên các diễn đàn mạng xã hội đã rầm rộ chia sẻ đoạn clip khác hẳn với chia sẻ của Việt Hương. Cụ thể, trong đoạn clip được các netizen truyền nhau đã ghi lại khoảnh khắc nữ danh hài hào hứng kêu gọi tiền để xây chùa: "Em vẫn còn nhận tiền xây dựng chùa nhé. Nếu ai có tấm lòng, xin vui lòng gửi vào số tài khoản của Nguyễn Thị Xuân M. (trợ lý của Việt Hương) em có đăng trên facebook ớ, bao nhiêu em cũng nhận hết..."

Việt Hương chính thức lên tiếng đáp trả clip 'quyên góp tiền từ thiện', bà chủ Thúy Nga tung tin nhắn hé lộ chi tiết gây xúc động - Ảnh 1
Chuyện Việt Hương làm thiện nguyện mùa dịch thu hút sự chú ý của dư luận - Ảnh: Internet

 Từng lên tiếng khẳng định làm từ thiện bằng tiền túi, không hô hào quyên góp để tránh xa ồn ào..., hành động trái ngược này của nữ danh hài đã gây nên tranh cãi. Bên cạnh bình luận hoài nghi, một bộ phận khán giả yêu cầu Việt Hương sao kê, làm rõ vấn đề này vì cô kêu gọi quyên góp bằng một tài khoản ngân hàng lạ.

Giữa ồn ào, Việt Hương đã chính thức livestream đính chính về sự việc này. Cụ thể, nữ nghệ sĩ cho biết, cô không kêu gọi bất cứ đồng tiền từ thiện nào. Cô cũng không quan tâm đến những lời đồn đoán tầm bậy tầm bạ của antifan.

Em không kêu gọi, quyên góp tiền từ thiện, nhắc lại 7000 ngàn lần, tự làm, có bao nhiêu làm bấy nhiêu. Những người loan thông tin tầm bậy, tầm bạ gì đó em không biết và em cũng không quan tâm, em chỉ quan tâm là em mang được đồ ăn đến cho mọi người trong lúc cấp bách…” Việt Hương chia sẻ.

Việt Hương chính thức lên tiếng đáp trả clip 'quyên góp tiền từ thiện', bà chủ Thúy Nga tung tin nhắn hé lộ chi tiết gây xúc động - Ảnh 2
Nữ diễn viên hài khẳng định không kêu gọi quyên góp tiền từ thiện - Ảnh: Cắt từ clip

 Cách đây ít giờ, Marie To - bà chủ trung tâm Thúy Nga đã có những chia sẻ cũng lên tiếng giải oan cho Việt Hương về việc nhận tiền quyên góp từ nươc ngoài. Theo đó, bà Marie Tocho biết đã ngỏ ý gửi cho Bếp Việt Hương một số tiền để lo cho người dân TP.HCM trong giai đoạn dịch bệnh. Tuy nhiên, bà xã Hoài Phương đã không nhận tiền giúp đỡ. Thay vào đó, nữ diễn viên hài chỉ xin máy thở cho bệnh viện để cứu người.

Nếu các bạn theo dõi Facebook riêng của tôi thì cũng biết những công việc từ thiện mà chúng tôi và các nghệ sĩ hải ngoại làm âm thầm để giúp Sài Gòn từ hơn 3 tháng nay", người này cho hay.

Việt Hương chính thức lên tiếng đáp trả clip 'quyên góp tiền từ thiện', bà chủ Thúy Nga tung tin nhắn hé lộ chi tiết gây xúc động - Ảnh 3
Bà chủ trung tâm Thúy Nga đăng đàn "giải oan" cho Việt Hương - Ảnh: FBNV
Việt Hương chính thức lên tiếng đáp trả clip 'quyên góp tiền từ thiện', bà chủ Thúy Nga tung tin nhắn hé lộ chi tiết gây xúc động - Ảnh 4
Tin nhắn cuộc trò chuyện giữa Việt Hương và bà chủ Thúy Nga - Ảnh: FBNV

 Đồng thời, bà Marie To còn đăng tải ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa mình và Việt Hương để chứng minh. Trong đoạn hội thoại, bà chủ trung tâm Thúy Nga ngỏ ý gửi tiền để cùng Việt Hương giúp đỡ người nghèo song nữ nghệ sĩ từ chối. Cô viết: “Em trân trọng trung tâm nghĩ tới bếp của em nhưng em không nhận tiền. Em chỉ gửi lời từ trung tâm mua trực tiếp máy thở cho bệnh viện được không chị".

Ngay sau khi chia sẻ thông tin này, nhiều người đã để lại những lời động viên, an ủi Việt Hương.

Trước đó, trong một bài viết trên trang cá nhân, Việt Hương khẳng định cô và ông xã tự bỏ tiền túi để giúp đỡ bà con trong giai đoạn dịch bệnh. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Việt Hương không kêu gọi quyên góp tiền, kể cả nước ngoài. Việt Hương xin phép không nhận tiền, có nhiêu làm nhiêu. Trân trọng xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã gửi gạo hay bất cứ nguyên liệu, thực phẩm, thuốc men... Xin theo dõi danh sách để biết quà tới những đâu”.

Việt Hương chính thức lên tiếng đáp trả clip 'quyên góp tiền từ thiện', bà chủ Thúy Nga tung tin nhắn hé lộ chi tiết gây xúc động - Ảnh 5
Việt Hương cùng ông xã Hoài Phương tích cực làm từ thiện suốt thời gian qua - Ảnh: Internet

 

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