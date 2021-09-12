Hậu clip giãi bày chuyện sao kê, MC Đại Nghĩa thông báo tạm dừng từ thiện, tiết lộ lý do đầy xót xa

Tin tức giải trí 12/09/2021 16:43

Nối tiếp Việt Hương, Trang Trần, MC Đại Nghĩa cũng thông báo dừng từ thiện sau nhiều ngày tất bật giúp đỡ bà con.

Trong thời gian qua khi dịch bệnh diễn biến phức tạp tại TP.HCM, rất nhiều sao Việt đã đứng ra quyên góp, hỗ trợ điều phối, vận chuyển để đưa thực phẩm thiết yếu đến tay người dân. MC Đại Nghĩa là một trong những người hoạt động tích cực. Không ngại nguy hiểm, anh luôn tìm cách để trao những phần quà cứu trợ tới bà con gặp khó khăn ở khắp nơi. Không chỉ vậy, anh cũng đăng ký trở thành tình nguyện viên, hỗ trợ nhân viên y tế điều phối người dân xét nghiệm, tiêm vaccine, đi chợ hộ và hát tặng các y bác sỹ cùng bệnh nhân trong bệnh viện dã chiến.

Hậu clip giãi bày chuyện sao kê, MC Đại Nghĩa thông báo tạm dừng từ thiện, tiết lộ lý do đầy xót xa - Ảnh 1
MC Đại Nghĩa tất bật giúp đỡ những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch - Ảnh: Internet

 Tuy nhiên, vào ngày 11/9, MC Đại Nghĩa đã đăng tải clip tâm sự với khán giả về hành trình từ thiện mùa dịch, đồng thời thông báo về việc sẽ tạm ngưng hoạt động thiện nguyện.

Mở đầu clip, Đại Nghĩa cho biết, anh cùng ca sĩ Mỹ Hạnh sẽ phát hết số hàng tồn đọng trong kho từ thiện cho bà con vùng dịch. Còn một số đồ bảo hộ sẽ được anh chuyển đến các bệnh viện dã chiến trong thời gian sớm nhất. Sau khi nói rõ về tình hình kho từ thiện hiện tại, MC Đại Nghĩa đã trực tiếp thông báo luôn về việc sẽ dừng tiếp tế lương thực, thực phẩm. Cụ thể, anh nghẹn ngào cho biết:

“Sắp tới ngày 15/9 cũng tương đối mở cửa, thoáng cho mọi người một tí. Cho nên Nghĩa nghĩ rằng hỗ trợ về lương thực có lẽ đến đây cũng tạm đủ. Đúng trong thời điểm này khó khăn lắm, nên đúng là ở đâu thì người ta cũng cần và mình cũng đã làm hết sức mình của mình thôi, chứ còn gọi là đủ thì chắc chắn không bao giờ là đủ.

Một ngày cao lắm Nghĩa chạy đến ba bốn chuyến, cao lắm chỉ được 3 chuyến. Chưa tính đến mấy chốt bị chặn, phải đi vòng đường khác rất là cực. Nghĩa phải đi vòng rất nhiều đường để trao quà cho mọi người. Cho nên xong chuyến hàng của ngày hôm nay, phía Nghĩa xin tạm ngừng một thời gian để chờ hồi phục.

Trong khi đó, ca sĩ Mỹ Hạnh cũng mong người dân hiểu và thông cảm cho quyết định của cô cùng MC Đại Nghĩa. Cô nói: "Rất mong bà con thông cảm, nếu bà con khó khăn xin hỗ trợ từ điểm khác hoặc từ phía phường phía nhà nước để cố gắng vượt qua khó khăn này. Nếu còn đủ duyên, còn khả năng, sức khỏe thì mình sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con".

Hậu clip giãi bày chuyện sao kê, MC Đại Nghĩa thông báo tạm dừng từ thiện, tiết lộ lý do đầy xót xa - Ảnh 2
Đại Nghĩa và Mỹ Hạnh tiếc nuối khi không còn đủ sức để giúp đỡ bà con khó khăn - Ảnh: Cắt từ clip

 MC Đại Nghĩa giãi bày, thời gian qua đã cố gắng làm hết sức những việc có thể để hỗ trợ bà con. Việc tạm ngưng từ thiện, dù rất tiếc nuối và mong mỏi có thể giúp nhiều hoàn cảnh hơn nữa, nhưng anh buộc phải ngừng lại một thời gian vì hiện tại không đủ sức khoẻ. Khi cảm thấy sức khỏe hồi phục, nhân lực đầy đủ, MC Đại Nghĩa sẽ quay trở lại với bà con trong những chuyến xe yêu thương khác.

Anh ngậm ngùi nói: "Để dừng lại một đoạn đường mà chúng ta đã cùng đi qua. Còn nhiều tiếc nuối lắm bởi mình cũng còn mong muốn làm nữa, nhưng sức người có hạn. Nên là thôi mình tự lượng sức mình để mình dừng lại. Để rồi sau đó, mình hồi phục sức khỏe, nhân lực đầy đủ mình quay trở lại  với những chuyến xe khác, các chương trình khác". 

Cuối video, Đại Nghĩa và Mỹ Hạnh không quên cảm ơn đến các mạnh thường quân, các cộng sự đã hỗ trợ đội thiện nguyện của mình trong thời gian qua. Cả hai còn gửi lời chúc sức khỏe, động viên người hâm mộ, người dân thành phố có thể vượt qua thời điểm dịch bệnh này.

Hậu clip giãi bày chuyện sao kê, MC Đại Nghĩa thông báo tạm dừng từ thiện, tiết lộ lý do đầy xót xa - Ảnh 3
Đại Nghĩa tham gia hoạt động văn nghệ tại bệnh viện dã chiến - Ảnh: FBNV

 Thời gian qua, MC Đại Nghĩa cũng gặp phải không ít áp lực liên quan đến việc từ thiện miền Trung hồi tháng 10 năm ngoái. Anh là người đã được MC Trấn Thành uỷ thác 3 tỷ đồng huy động được và có mặt tại nhiều điểm nóng ở miền Trung để hỗ trợ bà con. Dù luôn giải trình đầy đủ sau mỗi chuyến đi, vẫn có nhiều ý kiến nghi ngờ Đại Nghĩa không minh bạch về vấn đề tiền nong, khiến nam MC mới đây phải lên tiếng trình bày. 

Hậu clip giãi bày chuyện sao kê, MC Đại Nghĩa thông báo tạm dừng từ thiện, tiết lộ lý do đầy xót xa - Ảnh 4
MC Đại Nghĩa nói về chuyện sao kê - Ảnh: Cắt từ clip

 Ở thời điểm hiện tại, mặc dù khiến nhiều người tiếc nuối khi Đại Nghĩa thông báo dừng từ thiện, nhưng tấm lòng nhân ái của anh vẫn luôn nhận được sự cảm phục, ngưỡng mộ của khán giả. 

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