Nữ ca sĩ bị nghi lợi dụng bệnh tình Phi Nhung đi kêu gọi ủng hộ chính thức lên tiếng phân trần, tiết lộ sự thật ngã ngửa

Tin tức giải trí 10/09/2021 23:26

Trước sự việc ồn ào liên quan đến Phi Nhung, nữ ca sĩ bị nghi kêu gọi tiền đã lên tiếng phân trần, đồng thời gửi lời cảnh báo đến khán giả.

Những ngày qua, thông tin ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19, đang tích cực điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy khiến nhiều khán giả không ngừng lo lắng. Điều đáng nói là trong lúc Phi Nhung đang chiến đấu với bệnh tật thì trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những tin đồn tiêu cực về tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ, thậm chí mới đây còn có tài khoản Facebook tên N.N.C đã đứng ra kêu gọi quyên góp ủng hộ Phi Nhung trị bệnh.

Nữ ca sĩ bị nghi lợi dụng bệnh tình Phi Nhung đi kêu gọi ủng hộ chính thức lên tiếng phân trần, tiết lộ sự thật ngã ngửa - Ảnh 1
Facebook bị hack đã kêu gọi ủng hộ tiền cho ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

 Tuy nhiên, cựu mẫu Xuân Lan đã ngay lập tức “vạch trần” mánh khóe của những đối tượng này, đồng thời cảnh báo đến toàn bộ khán giả. Theo đó, Xuân Lan phủ nhận chuyện gia đình kêu gọi quyên góp để giúp Phi Nhung chữa trị COVID-19: "Chị Phi Nhung và gia đình cũng như đại diện không có bất cứ kêu gọi giúp đỡ tiền bạc nào. Xuân Lan khẳng định đây là hình thức lừa đảo đáng lên án".

Đáng chú ý, một số hình ảnh trên Facebook N.N.C cho thấy cô là một ca sĩ của dòng nhạc trữ tình, song tên tuổi không quá nổi tiếng.

Nữ ca sĩ bị nghi lợi dụng bệnh tình Phi Nhung đi kêu gọi ủng hộ chính thức lên tiếng phân trần, tiết lộ sự thật ngã ngửa - Ảnh 2
Xuân Lan bức xúc và tức giận vì chiêu trò mạo danh người khác của kẻ xấu - Ảnh: FBNV

 Trước ồn ào này, một tài khoản khác có tên N.N.C đã đích thân lên tiếng phân trần về sự việc này. Cô cho biết hiện tại tài khoản Facebook có tên N.N.C của cô đang bị hack, có người đang mạo nhận tên tuổi của cô, thậm chí lấy luôn cả hình ảnh để làm những việc xấu. Nữ ca sĩ này cũng đính chính bài đăng ấy thông tin của Phi Nhung kêu gọi mọi người ủng hộ hoàn toàn không phải do cô viết. N.C mong mọn người hãy chia sẻ bài viết của cô đến tất cả mọi người để tránh gây hiểu lầm.

Cụ thể, tài khoản N.N.C viết:

“Mọi người ơi, hiện tại Facebook của N.C đang bị hack, nên có một số người lợi dụng và đang mạo nhận tên tuổi của N.C để làm những việc xấu. Hình thức lừa đảo này mọi người nên cẩn thận dùm C nha. Mong mọi người cẩn thận, cần thiết cứ call video cho N.C nha mọi người. Tất cả những thông tin và hình ảnh dưới đây không phải của N.C nha mọi người. Mọi người có yêu mến N.C thì chia sẻ bài viết này giúp mình ạ, càng nhiều càng tốt để tránh sự việc bị hiểu nhầm ạ.”

Nữ ca sĩ bị nghi lợi dụng bệnh tình Phi Nhung đi kêu gọi ủng hộ chính thức lên tiếng phân trần, tiết lộ sự thật ngã ngửa - Ảnh 3
Tài khoản N.N.C đính chính việc bị "vu" kêu gọi quyên góp cho Phi Nhung - Ảnh: FBNV

 Trước đó ngày 26/8, Phi Nhung đã được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị COVID-19 sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Gia An 115 (từ 19/8). Trước khi bị nhiễm COVID-19, được biết theo kế hoạch, Phi Nhung trở về Mỹ từ giữa tháng 7, nhưng vì tình hình dịch bệnh phức tạp, cô ở lại Việt Nam, đồng hành cùng bếp ăn Bếp thương Sài Gòn, tham gia đội ngũ tình nguyện viên nấu ăn cho y bác sĩ tuyến đầu chống dịch và người nghèo tại TPHCM.

Hiện tại, những thông tin liên quan đến tình hình sức khỏe của Phi Nhung được đông đảo khán giả quan tâm.

Nữ ca sĩ bị nghi lợi dụng bệnh tình Phi Nhung đi kêu gọi ủng hộ chính thức lên tiếng phân trần, tiết lộ sự thật ngã ngửa - Ảnh 4
Ca sĩ Phi Nhung hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Internet

 

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