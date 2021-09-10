Tung hết 1.000 trang sao kê, phía Trấn Thành mong mọi chuyện dừng lại nhưng cư dân mạng phản đối kịch liệt: 'Phải làm cho ra lẽ'

Tin tức giải trí 10/09/2021 12:31

Phía Trấn Thành hy vọng mọi chuyện sớm dừng lại để tập trung vượt qua đại dịch. Tuy nhiên, cư dân mạng mong muốn phải làm 'tới cùng'.

Những ngày qua, câu chuyện từ thiện và hành động mở đầu “sao kê" của Trấn Thành nhận được sự quan tâm lớn từ phía dư luận. Việc làm này của nam MC bên cạnh những lời khen ngợi công khai minh bạch thì cũng vướng phải không ít những ý kiến trái chiều. 

Tung hết 1.000 trang sao kê, phía Trấn Thành mong mọi chuyện dừng lại nhưng cư dân mạng phản đối kịch liệt: 'Phải làm cho ra lẽ' - Ảnh 1
Tung hết 1.000 trang sao kê, phía Trấn Thành mong mọi chuyện dừng lại nhưng cư dân mạng phản đối kịch liệt: 'Phải làm cho ra lẽ' - Ảnh 2
Trấn Thành đăng clip dài 12 phút giải thích về bản sao kê từ thiện - Ảnh: FBNV

 Giữa hàng loạt những lùm xùm, trên trang cá nhân, quản lý của MC Trấn Thành vừa có động thái mới ngay khi phía ngân hàng lên tiếng. Cụ thể, người này viết: "Giờ ngân hàng họ xác nhận luôn rồi. Mình cũng mong mọi chuyện dừng ở đây. Giờ là lúc giữ sức khoẻ, tìm kiếm nguồn năng lượng tích cực để cùng nhau vượt qua trận chiến bệnh dịch này nha”. Đi kèm là bài chia sẻ trên fanpage chính thức của ngân hàng liên quan đến chuyện sao kê của Trấn Thành. 

Tung hết 1.000 trang sao kê, phía Trấn Thành mong mọi chuyện dừng lại nhưng cư dân mạng phản đối kịch liệt: 'Phải làm cho ra lẽ' - Ảnh 3
Quản lý Trấn Thành mong mọi chuyện dừng lại sau khi ngân hàng xác nhận - Ảnh: FB

 Tuy nhiên, rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận "không đồng ý" phía dưới bài viết của quản lý Trấn Thành. Nhiều người cho biết, họ hoàn toàn không thấy thuyết phục bởi những bản sao kê và cách hành xử của Trấn Thành cũng như toàn bộ ekip truyền thông của anh. Thà là lựa chọn im lặng hoàn toàn chứ không thể “mang con bỏ chợ”, làm dở giữa chừng rồi muốn dừng là dừng ngay như thế được.

Tung hết 1.000 trang sao kê, phía Trấn Thành mong mọi chuyện dừng lại nhưng cư dân mạng phản đối kịch liệt: 'Phải làm cho ra lẽ' - Ảnh 4
Tung hết 1.000 trang sao kê, phía Trấn Thành mong mọi chuyện dừng lại nhưng cư dân mạng phản đối kịch liệt: 'Phải làm cho ra lẽ' - Ảnh 5
Cư dân mạng đồng loạt phản đối - Ảnh: FB

 Trước đó, phía ngân hàng cũng đã lên tiếng giải thích về những điểm mà dân mạng cho là bất thường trong bản sao kê của Trấn Thành. "Trên sao kê tài khoản, ngân hàng cung cấp thông tin về số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ, các giao dịch trong kỳ sao kê và số dư cuối ngày của tài khoản. Trong đó, số dư cuối ngày của tài khoản được hiển thị một lần vào cuối mỗi ngày giao dịch. Tuỳ theo hình thức nhận sao kê theo yêu cầu của khách hàng (bằng văn bản hoặc qua các kênh trực tuyến), các định dạng về mẫu sao kê có thể khác nhau nhưng đều đảm bảo đầy đủ thông tin quy định", phía ngân hàng cho hay.

Tung hết 1.000 trang sao kê, phía Trấn Thành mong mọi chuyện dừng lại nhưng cư dân mạng phản đối kịch liệt: 'Phải làm cho ra lẽ' - Ảnh 6
Fanpage chính thức của phía ngân hàng đã có thông báo về việc sao kê - Ảnh: FB

 Đặc biệt, ngân hàng cam kết về tính minh bạch cũng như chính xác của các thông tin trên sao kê: "Chúng tôi luôn cam kết về tính minh bạch, chính xác của các thông tin trên sao kê tài khoản của khách hàng được cung cấp chính thức bởi ngân hàng. Theo quy định về bảo mật thông tin, ngân hàng chỉ được quyền cung cấp thông tin sao kê tài khoản cho khách hàng, người được khách hàng ủy quyền hợp pháp hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Về phía nữ CEO, vào tối 9/9, trong buổi livestream, bà tuyên bố nếu Trấn Thành muốn lấy được 50 tỷ của mình, nam MC cần mời bên kiểm toán, ngân hàng và Công An vào cuộc để chứng minh những trang sao kê là hoàn toàn chính xác.

Bà cũng chia sẻ số tiền 50 tỷ bà luôn giữ đúng lời hứa, không hề bỏ cuộc chơi. Chỉ cần Trấn Thành có thể nhờ một bên thứ 3 vào để chứng minh những giấy tờ nam MC đăng tải là hoàn toàn đúng sự thật thì lúc đó bà sẵn sàng chuyển ngay cho nam MC số tiền 50 tỷ.

Hiện tại, những ồn ào xoay quanh câu chuyện sao kê tiền từ thiện của Trấn Thành nói riêng và loạt nghệ sĩ Việt nói chung vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận. 

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'Bóc' nhầm 9 triệu thành 9 tỷ trong sao kê của Trấn Thành, nữ CEO đã kịp thời đính chính: 'Do quen xài tiền tỷ'

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Từ khóa:   Trấn Thành sao kê Nguyễn Phương Hằng Trấn Thành Trấn Thành từ thiện

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