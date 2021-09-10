Trang Trần tuyên bố dừng từ thiện, viết tâm thư dài về chuyện 'nghệ sĩ không làm thiện nguyện thì ai làm', nhắn nhủ 1 câu khiến antifan 'cứng họng'

Tin tức giải trí 10/09/2021 00:41

Trang Trần quyết định sẽ 'dừng bước' sau khi miệt mài làm từ thiện suốt 12 - 14 năm qua để được sống cho gia đình.

Thông tin Trang Trần mắc Covid-19 khiến nhiều khán giả lo lắng. May mắn là sau thời gian ngắn điều trị, cô đã có kết quả âm tính và được xuất viện về nhà. Những ngày gần đây, cựu người mẫu cũng liên tục cập nhật thông tin trên mạng xã hội. 

Đặc biệt, mới đây, trên trang cá nhân, Trang Trần đăng tải 1 bài viết dài nói về sự việc từ thiện suốt thời gian qua. Khi MXH đã rầm rộ bàn tán sao kê của Trấn Thành và việc từ thiện của các nghệ sĩ khác như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên…, có 1 số ý kiến thắc mắc rằng "năm nay nghệ sĩ không ai làm để xem ai đi thiện nguyện?"

Trang Trần tuyên bố dừng từ thiện, viết tâm thư dài về chuyện 'nghệ sĩ không làm thiện nguyện thì ai làm', nhắn nhủ 1 câu khiến antifan 'cứng họng' - Ảnh 1
Trang Trần năng nổ làm từ thiện nhiều năm qua - Ảnh: Internet

 Trước câu hỏi này của nhiều người, Trang Trần nên lên quan điểm cá nhân: Nghệ sĩ không làm thì còn hàng trăm nghìn nhóm đội và doanh nghiệp khác làm. Cô cho biết, các tổ chức, đoàn thể, các chùa đi làm từ thiện rất nhiều. "Các Fan của các nghệ sĩ hay Fan của Trang xin hãy tỉnh táo: Đừng comment những dòng: ‘rồi năm nay nghệ sĩ không ai làm để xem ai đi thiện nguyện? Câu đó là sai hoàn toàn. Xin kính thưa các vị: nghệ sĩ không làm thì còn hàng trăm nghìn nhóm đội va doanh nghiệp. Chúng ta cùng dân tộc Việt Nam ai cũng sẽ có sự yêu thương và cần sẻ chia. Tôi là người thay mặt các MTQ tin và gửi tiền, tôi đi từ thiện và đã gặp các nhóm đội, các tổ chức, các đoàn thể , các chùa đi làm nhiều hơn nghệ sĩ đó các bạn. Các bạn đừng lo lắng!"

Trong bài viết, Trang Trần tuyên bố cô sẽ dừng việc từ thiện sau 12 -14 năm thấm mệt để được sống cho bản thân và gia đình.

"Như bản thân tôi thấy mệt mỏi, lúc này tôi xin dừng bước để bản thân đươc sống cho gia đình vì 12-14 năm qua tôi thấm mệt. Tôi cũng chưa bao giờ đi đề cao những điều tôi làm bởi tôi chỉ thay mặt gửi tình yêu thương của những người tin tôi đi đến với bà con. Ai theo dõi tôi tâm 8-10 năm sẽ thấy bất kể lúc nào nơi đâu cần hay khó khăn, tôi và sư phụ Phu Minh luôn lên đường và làm trước tất cả các nhóm bởi thầy tôi luôn đau đáu, xót xa. Sau này khi tôi dừng bước thầy sẽ vẫn làm nên đừng lo lắng những điều không cần lo. Chứ chưa kể đến việc bất kể khi nào có vấn đề trong xã hội, Nhà Nước luôn đi đầu trong các công tác hỗ trợ."

Trang Trần tuyên bố dừng từ thiện, viết tâm thư dài về chuyện 'nghệ sĩ không làm thiện nguyện thì ai làm', nhắn nhủ 1 câu khiến antifan 'cứng họng' - Ảnh 2
Trang Trần tuyên bố dừng từ thiện, viết tâm thư dài về chuyện 'nghệ sĩ không làm thiện nguyện thì ai làm', nhắn nhủ 1 câu khiến antifan 'cứng họng' - Ảnh 3
Trang Trần tuyên bố dừng từ thiện, viết tâm thư dài về chuyện 'nghệ sĩ không làm thiện nguyện thì ai làm', nhắn nhủ 1 câu khiến antifan 'cứng họng' - Ảnh 4
Tâm thư dài của Trang Trần về chuyện từ thiện của nghệ sĩ - Ảnh: FBNV

 Chân dài 8x cũng nhắn nhủ đến người hâm mộ, trong giai đoạn nhạy cảm tốt nhất không nên bình luận những câu phản biện nâng cao quan điểm: "Nghệ sĩ không làm ai làm?". Cựu mẫu ẩn ý nói về ồn ào từ thiện thời gian gần đây: "Nghệ sĩ bỏ tiền và công sức vất vả là điều chúng ta cần trân trọng cám ơn. Nhưng đừng vì quá yêu thích họ mà nâng cao quan điểm để chính những người đã, vẫn và sẽ hy sinh âm thầm, họ thấy họ bị lãng quên và quên không trân trọng."

Cuối bài viết, Trang Trần tuyên bố một câu "xanh rờn": "Ai đọc thấy ghét thì block tôi, không nên chửi nhau với tôi vì nếu chửi nhau tôi là số 2 không ai là số 1. Hãy tích cực."

Trước đó, Trang Trần cho biết cô đã nhiễm Covid-19, đến ngày 7/9, cô được xuất viện về nhà sau 10 ngày điều trị. Cựu người mẫu chia sẻ: "Em bị Covid-19 cả 10 ngày nay rồi mọi người nhưng đã bình phục cách đây 5 ngày rồi". Hôm nay là ngày Trang Trần được xuất viện, sức khỏe đã hồi phục khá nhiều nhưng vẫn phải tiếp tục tuân thủ tự cách ly.

Trang Trần tuyên bố dừng từ thiện, viết tâm thư dài về chuyện 'nghệ sĩ không làm thiện nguyện thì ai làm', nhắn nhủ 1 câu khiến antifan 'cứng họng' - Ảnh 5
Cựu người mẫu đã hồi phục sức khỏe sau thời gian điều trị Covid-19 - Ảnh: Internet

 Theo lời cựu mẫu chia sẻ, chỉ trong 2 ngày mắc Covid cô đã mất mùi và mất vị. Ngoài ra, trên livestream, cựu người mẫu cũng chia sẻ kinh nghiệm với mọi người về việc chăm sóc sức khoẻ bản thân khi bị nhiễm Covid-19 như không được uống nước nguội, không nên tập luyện thể thao quá nặng, chỉ vận động nhẹ nhàng, cố gắng ăn uống đầy đủ. Trang Trần còn khuyên nhủ mọi người: "Nên là mọi người khi bị Covid đừng có mà lo lắng đến mức độ mất ăn mất ngủ. Mọi người khi mà bị Covid là mọi người phải ăn uống, ngủ nghỉ". Ngoài ra, bà chủ quán bún đậu xác nhận đã tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 từ trước nên khi nhiễm chỉ có những triệu chứng nhẹ.

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