Tung 6kg giấy sao kê tiền từ thiện, MC Phan Anh ứa nước mắt vì những lời xin lỗi: 'Đó là những người dũng cảm'

Tin tức giải trí 10/09/2021 00:20

Sau khi đăng lại toàn bộ sao kê số tiền hơn 24 tỷ đồng đã kêu gọi từ thiện năm 2016, MC Phan Anh xúc động cho rằng, những người xin lỗi mình vô cùng 'dũng cảm'.

Tối 8/9, MC Phan Anh bất ngờ có bài viết đi kèm với hình ảnh sao kê toàn bộ các khoản tiền mà mình đã nhận đợt lũ lụt miền Trung. Bài đăng có thêm lời xin lỗi khi hiểu lầm Phan Anh nhiều năm qua, cũng vì các tranh cãi mà anh bị mang tiếng xấu trong quá trình làm nghề.

Tung 6kg giấy sao kê tiền từ thiện, MC Phan Anh ứa nước mắt vì những lời xin lỗi: 'Đó là những người dũng cảm' - Ảnh 1
Tung 6kg giấy sao kê tiền từ thiện, MC Phan Anh ứa nước mắt vì những lời xin lỗi: 'Đó là những người dũng cảm' - Ảnh 2
Tung 6kg giấy sao kê tiền từ thiện, MC Phan Anh ứa nước mắt vì những lời xin lỗi: 'Đó là những người dũng cảm' - Ảnh 3
Tung 6kg giấy sao kê tiền từ thiện, MC Phan Anh ứa nước mắt vì những lời xin lỗi: 'Đó là những người dũng cảm' - Ảnh 4
MC Phan Anh tung lại sao kê sau 5 năm nhận về nhiều chỉ trích - Ảnh: FBNV

 Sau khi bài đăng Phan Anh sao kê được chia sẻ rộng rãi khắp các mặt báo và nền tảng mạng xã hội. Ngoài một số ý kiến chê trách, mỉa mai, nam MC nhận được rất nhiều lời động viên, ủng hộ từ khán giả. Thậm chí, có không ít người từ nghi hoặc, phản đối, chỉ trích bất ngờ thay đổi suy nghĩ, quay lại bày tỏ sự tin tưởng và gửi lời xin lỗi đến Phan Anh.

Trước những hành động “dũng cảm” trên, MC Phan Anh vô cùng xúc động và hạnh phúc. Anh nghẹn ngào bộc bạch:

Mình xin cảm ơn tất cả đã đọc và chia sẻ. Mình cảm động lắm, đôi lúc mình nhận thấy nước mắt ứa ra lúc nào không hay. Mình rất vui vì có những lời xin lỗi. Hẳn đó là những người dũng cảm. Ngay bản thân mình để từ việc “trách cứ cộng đồng không chịu hiểu” cho đến một ngày “tự thấy những lỗi lầm của mình dù vô tình”, là một chặng đường dài. 

Nhưng mình hoàn toàn không đăng bài để trông chờ lời xin lỗi đâu nhé! Điều quan trọng nhất là làm sao để các bạn có thể giữ được niềm tin vào những điều tốt đẹp, những điều tử tế vẫn còn.

Chúng ta luôn cần đặt câu hỏi, chúng ta luôn cần sự rõ ràng, chúng ta luôn cần minh bạch vì một xã hội tốt đẹp hơn. Và chúng ta hãy làm điều đó thật công tâm, cẩn thận, quyết liệt và tới cùng. Không chỉ với vấn đề từ thiện, mà là mọi lĩnh vực của đời sống chính trị xã hội. Mình luôn sẵn sàng để cùng chung tay với các bạn. Chúc cả nhà một ngày thật an!”.

Phan Anh rất vui mừng vì sau 5 năm bị chỉ trích, nghi hoặc ăn chặn từ thiện, anh đã thực sự lấy lại được lòng tin trọn vẹn từ đông đảo khán giả. Anh cho biết, bản thân hạnh phúc đến mức nước mắt cứ tuôn trào khi liên tục nhận được những lời xin lỗi, dù muộn màng nhưng vẫn vô cùng ấm lòng.

Tung 6kg giấy sao kê tiền từ thiện, MC Phan Anh ứa nước mắt vì những lời xin lỗi: 'Đó là những người dũng cảm' - Ảnh 5
MC Phan Anh vui mừng vì nhận được những lời xin lỗi từ một số khán giả - Ảnh: FBNV

 Đối với Phan Anh, những ai dám lên tiếng xin lỗi đều là những người rất “dũng cảm”. Vì bản thân anh cũng đã mất rất nhiều thời gian để thay đổi suy nghĩ từ “trách cứ cộng đồng không chịu hiểu” thành “tự thấy những lỗi lầm của mình dù vô tình”.

"Ông bố 3 con" cho biết việc đăng tải sao kê thời điểm này để mọi người giữ vững niềm tin vào điều tốt đẹp, điều tử tế. MC Phan Anh ủng hộ việc làm đến cùng, công tâm, cẩn thận không chỉ từ thiện mà nhiều việc khác của xã hội. 

Trước đó anh nhấn mạnh: "Không phải chỉ là làm việc với công an, tòa án, cơ quan báo chí truyền thông, mà chỉ cần các bạn công khai lập nhóm đứng ra đại diện yêu cầu mình trả lời: mình cũng sẽ chân thành hồi đáp! Mình đã chờ 5 năm, và mình sẽ tiếp tục giữ hơn 6kg tài liệu này (xem hình) 5 năm hoặc lâu hơn nữa để báo cáo, trình bày, diễn giải cho tất cả. Trong thời gian chờ đợi tiếp theo này, mình cũng xin tiếp tục đón nhận tất cả những lời chỉ trích, bêu riếu, chửi rủa… dù có nghiệt ngã đến đâu mà không oán trách".

Tung 6kg giấy sao kê tiền từ thiện, MC Phan Anh ứa nước mắt vì những lời xin lỗi: 'Đó là những người dũng cảm' - Ảnh 6
Phan Anh trong 1 chuyến đi từ thiện - Ảnh: Internet

Những năm vừa qua, nhắc đến từ thiện, Phan Anh nhận về khá nhiều chỉ trích về chuyện cũ. Có thời điểm, anh bức xúc và treo thưởng cho ai tìm ra được chi tiết minh chứng mình chặn tiền của người dân. "Thế thôi mình bày cách làm giàu cho các bạn nhé: Ai chứng minh mình ăn chặn của bà con dù chỉ 1 đồng vui lòng kiện mình ra toà. Đúng mình xin gửi tặng 24 tỷ đồng luôn. Còn nếu sai mình cũng xin tặng người đó luôn 1 tỷ đồng thay mình đi làm việc thiện tích đức nhé", Phan Anh nói rõ trên trang cá nhân.

HOT: MC Phan Anh bất ngờ tung hơn 6kg giấy sao kê từ thiện từ 5 năm trước, tuyên bố cứng: 'Nếu thấy dấu hiệu tôi ăn chặn, hãy tố cáo'

HOT: MC Phan Anh bất ngờ tung hơn 6kg giấy sao kê từ thiện từ 5 năm trước, tuyên bố cứng: 'Nếu thấy dấu hiệu tôi ăn chặn, hãy tố cáo'

Tiếp nối Trấn Thành, MC Phan Anh bất ngờ tung ra hơn 6kg giấy sao kê từ thiện lũ lụt từ 5 năm trước khiến dân tình không khỏi xôn xao.

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