Khi sự việc sao kê tiền từ thiện còn chưa ngã ngũ, mạng xã hội lại chia sẻ rầm rộ đoạn clip Trấn Thành chắp tay cầu xin khán giả cho anh được sống, được làm nghề.

Thời gian qua, vụ việc Trấn Thành tung sao kê khoản tiền từ thiện đang gây chú ý dư luận. Cụ thể, hôm 7/9, nam MC bất ngờ tung hơn 1000 trang sao kê khoản tiền hơn 9 tỷ đồng cứu trợ miền Trung cùng bài đăng dài và đoạn clip giải thích ngọn ngành mọi thắc mắc của khán giả. Tuy nhiên, vì có quá nhiều khuất tất trong việc sao kê của nam danh hài mà cư dân mạng vẫn liên tục réo tên, yêu cầu anh minh bạch cụ thể từng khoản thu chi kèm giấy xác nhận, đồng thời chứng minh MC Đại Nghĩa và mẹ ruột Hồ Ngọc Hà - 2 người được Trấn Thành chuyển lại tiền làm từ thiện - không có bất kì dấu hiệu ăn chặn nào.

Bài đăng 1000 trang sao kê của Trấn Thành - Ảnh: Internet Khi sự việc vẫn còn chưa ngã ngũ thì mới đây, mạng xã hội lại bất ngờ lan truyền đoạn clip Trấn Thành cầu xin khán giả để anh sống và yên ổn làm nghề, rất nhiều trang fanpage hàng trăm nghìn lượt theo dõi đã chia sẻ lại khiến cho cái tên Trấn Thành càng thêm "nóng". Trong clip, ông xã Hari Won tha thiết cầu xin khán giả: "Mọi người hãy để tôi bình yên làm nghề đi. Tôi chỉ muốn làm nghề vui vẻ với mọi người thôi. Tôi không muốn làm gì, tôi không muốn dạy đời ai, tôi không muốn trịch thượng với ai cả."

Clip Trấn Thành cầu xin khán giả để anh sống và yên ổn làm nghề - Ảnh: Internet Cũng trong đoạn clip này, Trấn Thành liên tục tự nhận bản thân đầy khuyết điểm, đừng ai nói ông xã Hari Won hay ho hay tài giỏi gì nữa. "Tôi không tài giỏi gì đâu, tôi chỉ là con tép giữa sa mạc, giữa đại dương thôi. Tôi là con tép thôi. Để tôi sống đi. Tôi không giỏi gì hết trơn á. Tôi tệ hại lắm, tôi đầy khuyết điểm. Đừng ai nói cái gì mà tôi hay ho nữa để người ta cứ chửi tôi, tội nghiệp tôi quá. Tôi chỉ muốn sống bình thường thôi", nam MC bày tỏ. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip này đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đặc biệt là giữa thời điểm mà cái tên Trấn Thành được nhắc đến khá nhiều trong lùm xùm sao kê từ thiện. Tuy nhiên, một số cư dân mạng tinh ý đã nhận ra rằng clip này cắt từ video đã được nam MC đăng tải từ đầu năm 2021 trên kênh Youtube chính chủ TRẤN THÀNH TOWN. Thời điểm đó nam danh hài bị chỉ trích vì phát ngôn: "Bộ phim của tôi càng thành công thì chứng tỏ người Việt có vấn đề về tâm lý càng lớn". Câu nói này sau đó đã nhận về không ít chỉ trích từ cộng đồng mạng. Ngay sau đó Trấn Thành phải livestream đính chính, bức xúc khi lời diễn giải của mình bị cắt ghép, khiến dư luận hiểu lầm. Sự thật thì đây là một đoạn trong livestream của Trấn Thành từ cách đây khá lâu - Ảnh: Cắt từ clip Như vậy, cho đến hiện tại, ngoài bài đăng giải trình về tiền từ thiện cũng như đoạn clip giải đáp thắc mắc của khán giả, Trấn Thành chưa có thêm bất cứ phát ngôn nào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-on-ao-sao-ke-day-song-clip-40s-tran-thanh-van-xin-duoc-binh-yen-de-lam-nghe-dan-tinh-lien-tim-ra-su-that-423831.html