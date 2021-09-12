Sau Anh Đức, thêm 1 người bạn thân của Trấn Thành nhiễm Covid-19 dù đã tiêm vaccine, chỉ 1 dòng bình luận đã tiết lộ tình trạng sức khỏe

Bạn thân hơn 20 năm của Trấn Thành bất ngờ thông báo mình đã nhiễm Covid-19 và nhận được nhiều lời hỏi han, động viên từ bạn bè, đồng nghiệp.

Hôm qua (11/9), bạn thân Trấn Thành - Lương Nghiêm Huy (A Quay) gây chú ý khi tiết lộ về tình trạng sức khỏe. Theo đó, anh thông báo mình đã bị dương tính với COVID-19. Cụ thể, A Quay nhận được thông báo về việc lên phường tiêm vaccine mũi 2. Để chắc chắn nên anh đã gọi dịch vụ test Covid-19 PCR tận nhà cho yên tâm trước khi tiêm chủng. Kết quả cho thấy anh dương tính. Lương Nghiêm Huy (A Quay - bạn thân Trấn Thành tiết lộ bị nhiễm Covid-19 - Ảnh: FBNV Hiện tại, A Quay đang tự cách ly và điều trị tại nhà. Dù bị nhiễm Covid-19 nhưng bạn thân Trấn Thành vẫn rất lạc quan, chia sẻ tình trạng để mọi người cùng nắm được. Khi diễn viên Anh Đức hỏi: “Nay còn mạnh không?”, anh chàng còn hài hước cho biết mình vẫn ổn, còn có thể ngồi chỉnh sửa ảnh và đăng bài trên Facebook.

Em gái Trấn Thành, Trịnh Thăng Bình và nhiều sao Việt lo lắng khi biết tin - Ảnh: FBNV A Quay trả lời Anh Đức, cho biết tình trạng bản thân vẫn ổn - Ảnh: FBNV Mọi người ai nấy đều nhắc nhở Lương Nghiêm Huy cần phải nghỉ ngơi, tích cực điều trị. Hi vọng rằng với việc từng được tiêm 1 mũi vaccine, Lương Nghiêm Huy sẽ sớm bình phục trong thời gian tới. Được biết, bên cạnh là người góp nên thành công cho siêu hit phòng vé Bố Già, A Quay còn là bạn thân hơn 2 thập kỷ của Trấn Thành. Cùng với Anh Đức, bộ 3 đã quen biết và thân thiết với nhau từ thời còn học cấp 2 cho đến bây giờ.

Cách đây vài tuần, nam diễn viên Anh Đức cũng chia sẻ thông tin mình bị COVID-19 nhưng đã tự chữa khỏi tại nhà thành công sau hơn 20 ngày cách ly. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ cũng chia sẻ hành trình điều trị Covid-19 tại nhà và khuyên mọi người không nên tụ tập đông người, ra vào siêu thị chen chúc vì dễ dẫn đến việc lây lan dịch bệnh. Bộ ba A Xìn - A Quay - A Tắc (Anh Đức) thân thiết hơn 2 thập kỷ - Ảnh: Internet Theo đó, Anh đức bắt đầu có triệu chứng mắc Covid-19 vào ngày 1/8. Sau khi nhận kết quả dương tính với SARS-COV-2, nam diễn viên giữ bình tĩnh và sử dụng thuốc hạ sốt, viên C sủi cũng như chịu khó xông hơi để cải thiện tình hình. Đến ngày 16/8, Anh Đức có kết quả âm tính với SARS-COV-2 và tiếp tục điều trị để hồi phục sức khoẻ. Thông tin này đã khiến nhiều người vui mừng, rất nhiều nghệ sĩ và bạn bè đã liên tục để lại bình luận động viên và khen ngợi tinh thần tích cực, lạc quan của Anh Đức. Ở một diễn biến khác, những ngày này, Trấn Thành đang vướng vào câu chuyện ồn ào liên quan đến tiền từ thiện. Sau khi đăng tải hàng nghìn trang sao kê cùng đoạn clip giải đáp những thắc mắc từ khán giả thì cho đến này, phía nam MC vẫn chưa có động thái gì mới.

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