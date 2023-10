Bảo mẫu đang chăm sóc con gái Mai Phương nhiễm Covid-19, tình trạng sức khỏe bé Lavie hiện ra sao?

Trong suốt quá trình 21 ngày, bảo mẫu cùng ba tích cực chữa trị, chiến đấu đến cùng với Covid-19. Dù mệt mỏi nhưng may mắn là đến ngày thứ 10 trở đi, sức khỏe của họ dần ổn định và tỉnh táo hơn. Cô cho biết may mắn rằng trong nhà vẫn còn người khỏe mạnh, cách ly hoàn toàn với ba con cô. Đặc biệt, con gái Mai Phương (bé Lavie) cũng được xác nhận là hoàn toàn bình thường, không bị lây nhiễm.

Bảo mẫu của con gái Mai Phương chia sẻ hành trình 21 ngày chiến đấu với Covid-19 - Ảnh: FBNV

Cô tâm sự: “Trong cái rủi cũng có cái may , may mắn ở đây là cả nhà mình điều được tiêm vacxin trước đó, cái may thứ 2 là cả ba và mẹ mình điều không có bệnh nền, cái may mắn thứ 3 là giữ cho 3 người còn lại khỏe mạnh và cách biệt hoàn toàn với mình và ba mình nên mẹ , Mi lớn , em bé điều bình an.