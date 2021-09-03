Bảo mẫu đang chăm sóc con gái Mai Phương nhiễm Covid-19, tình trạng sức khỏe bé Lavie hiện ra sao?

Hậu trường 03/09/2021 22:05

Theo tiết lộ của bảo mẫu chăm sóc con gái Mai Phương, cô và ba ruột được xác nhận dương tính với Covid-19 và đang trong quá trình điều trị tại nhà.

Thời gian qua, dịch bệnh tại các tỉnh thành phía Nam diễn biến rất phức tạp. Mới đây, dư luận thêm một phen ngỡ ngàng khi biết tin bảo mẫu (Mi Chou) đang chăm sóc con gái Mai Phương dương tính với Covid-19. Thông tin này được chính cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Bảo mẫu đang chăm sóc con gái Mai Phương nhiễm Covid-19, tình trạng sức khỏe bé Lavie hiện ra sao? - Ảnh 1
Nữ bảo mẫu chăm sóc bé Lavie sau khi Mai Phương qua đời - Ảnh: Internet

 Theo chia sẻ của Mi Chou thì hôm nay (3/9) là ngày thứ 21 cô và ba trở thành F0. Trước đó, vào giữa tháng 8 vừa qua, kết quả test nhanh và test PCR cho thấy hai ba con đều dương tính. Dù đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức, thuốc men... cho cả gia đình nhưng Mi Chou vẫn không tránh khỏi hoảng loạn. Tuy nhiên, cô nhanh chóng trấn an bản thân và đồng hành cùng bố. Sau đó, cả hai tự cách ly tại nhà, kết hợp với uống thuốc theo hướng dẫn.

Trong suốt quá trình 21 ngày, bảo mẫu cùng ba tích cực chữa trị, chiến đấu đến cùng với Covid-19. Dù mệt mỏi nhưng may mắn là đến ngày thứ 10 trở đi, sức khỏe của họ dần ổn định và tỉnh táo hơn. Cô cho biết may mắn rằng trong nhà vẫn còn người khỏe mạnh, cách ly hoàn toàn với ba con cô. Đặc biệt, con gái Mai Phương (bé Lavie) cũng được xác nhận là hoàn toàn bình thường, không bị lây nhiễm.

Bảo mẫu đang chăm sóc con gái Mai Phương nhiễm Covid-19, tình trạng sức khỏe bé Lavie hiện ra sao? - Ảnh 2
Bảo mẫu đang chăm sóc con gái Mai Phương nhiễm Covid-19, tình trạng sức khỏe bé Lavie hiện ra sao? - Ảnh 3
Bảo mẫu đang chăm sóc con gái Mai Phương nhiễm Covid-19, tình trạng sức khỏe bé Lavie hiện ra sao? - Ảnh 4
Bảo mẫu của con gái Mai Phương chia sẻ hành trình 21 ngày chiến đấu với Covid-19 - Ảnh: FBNV

 Cô tâm sự: “Trong cái rủi cũng có cái may , may mắn ở đây là cả nhà mình điều được tiêm vacxin trước đó, cái may thứ 2 là cả ba và mẹ mình điều không có bệnh nền, cái may mắn thứ 3 là giữ cho 3 người còn lại khỏe mạnh và cách biệt hoàn toàn với mình và ba mình nên mẹ , Mi lớn , em bé điều bình an.

Cái may mắn thứ 4 là mình chợt nhớ ra bên BHNT của mình có chi trả cho bệnh nhận nhiễm covid có đầy đủ chứng nhận sẽ nhận được hổ trợ (vì sao mình nói là may mắn về BHNT mình sẽ chia sẻ ở stt sau cho mọi người dễ đọc nhé)”.

Dù rất mệt mỏi nhưng 2 bố con đã cố gắng thực hiện theo đúng phác đồ điều trị của bác sĩ và hướng dẫn của những người xung quanh. Hiện tại, Mi Chou và phụ huynh đã hoàn thành gần xong 21 ngày cách ly và điều trị, mọi thứ đều rất may mắn, bình an. "Mình và ba test lại 2 lần âm tính và cách ly đủ 21 ngày, thở phào nhẹ nhõm", bảo mẫu của bé Lavie vui mừng.

Thông tin bảo mẫu của con gái Mai Phương mắc Covid-19 khiến cộng đồng mạng và bạn bè vô cùng lo lắng. Dưới phần bình luận, Ốc Thanh Vân, Xuân Lan, NSƯT Mỹ Uyên động viên cô cùng gia đình sớm khỏe lại hoàn toàn, âm tính với Covid-19. Nhiều người cũng hỏi thăm sức khỏe của những thành viên còn lại, trong đó có con gái Mai Phương. Bảo mẫu tiết lộ thêm mình đã được gặp bé Lavie sau 21 ngày phải cách ly nhau tuyệt đối.

Bảo mẫu đang chăm sóc con gái Mai Phương nhiễm Covid-19, tình trạng sức khỏe bé Lavie hiện ra sao? - Ảnh 5
Bảo mẫu đang chăm sóc con gái Mai Phương nhiễm Covid-19, tình trạng sức khỏe bé Lavie hiện ra sao? - Ảnh 6
Ốc Thanh Vân, Xuân Lan để lại lời chúc sức khỏe gia đình bảo mẫu - Ảnh: FBNV

 Được biết, sau khi cố diễn viên Mai Phương qua đời vào tháng 3/2020, con gái của cô là Lavie bắt đầu sống cùng 2 chị em bảo mẫu tên Mi, dưới sự ủy thác trách nhiệm từ bố ruột Phùng Ngọc Huy đang ở Mỹ. Suốt quãng thời gian này, Phùng Ngọc Huy vẫn cố gắng hoàn tất thủ tục nhận con sớm nhất và đợi tình hình dịch bệnh COVID-19 giảm bớt căng thẳng để về Việt Nam đón bé. Để bù đắp cho con gái, anh luôn giữ liên lạc hằng ngày với Lavie, trò chuyện tâm sự để bé vui vẻ hơn trong cuộc sống.

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