Vừa ngợi khen Trấn Thành có tài, bà Phương Hằng vừa để lại lời nhắn ẩn ý: 'Đừng diễn trên sân khấu rồi diễn cả ngoài đời'

Trên sóng livestream, bà Phương Hằng yêu cầu nam MC minh bạch số tiền từ thiện từ trước đến giờ để khán giả không hồ nghi và để cho mọi người có niềm tin về việc làm tốt đẹp vì bà con khó khăn.

Những ngày qua, thông tin về việc làm từ thiện của các nghệ sĩ nhận được sự quan tâm của dư luận. Sau livestream đối đầu trực tiếp với Đàm Vĩnh Hưng và nhắc đến tên 1 số nghệ sĩ làm từ thiện trong thời gian qua nhưng không chia sẻ sao kê rõ ràng. Tối ngày 1/9, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục lên sóng và trực tiếp nhắc đến tên MC Trấn Thành .

Nữ đại gia khẳng định không muốn "hủy diệt" một ngôi sao có tài có đức, "nhưng vào cuộc chơi thì chơi cho công bằng, không nên bỏ người này, lấy người kia", bởi bà đang muốn "làm sạch" vấn đề từ thiện của giới nghệ sĩ.

Tuy nhiên, khác với những buổi livestream khác, lần này bà Hằng bày tỏ tình cảm và cho biết mình rất quý Trấn Thành. Nữ đại gia cảm nhận Trấn Thành là 1 người dễ thương, lịch thiệp tử tế và có quan điểm thẳng thắn. Vợ ông Dũng 'lò vôi' ngưỡng mộ những điều Trấn Thành đã thực hiện trong các chương trình thiện nguyện trên sóng truyền hình. "Riêng bản thân em chị rất có cảm tình. Em có tài, sống tình cảm. Nhưng đâu đó cần những góc khuất cần làm rõ, minh bạch. Chị muốn em đừng diễn trên sân khấu rồi diễn luôn cả ngoài đời thì 18 triệu followers sẽ rất đau lòng", bà Hằng cho biết.

Sau đó, bà chủ Đại Nam vào thẳng vấn đề chính, bàn việc Trấn Thành kêu gọi quyên góp cứu trợ lũ lụt miền Trung vào cuối năm ngoái. Số tiền mà MC này "chốt" được là hơn 9 tỷ đồng. Tuy nhiên vì bận việc riêng, anh đã phân bổ tiền cho 2 người để thay anh lên đường cứu trợ. Nữ CEO cho biết, việc kêu gọi quyên góp từ thiện không sai, nhưng MC Trấn Thành đã làm sai cách. Theo bà, anh quyên góp được thì phải tự triển khai được, không thể mang lý do ra để nhờ người khác giải ngân, đó là sai với những người đóng góp.

"Không thể tạm ứng niềm tin rồi chuyển số tiền đó cho người khác đi làm từ thiện. Nếu bận thì tại sao lại đi quyên góp? Đây là lỗi sai nghiêm trọng, ai cho phép em làm điều đó?", nữ đại gia nói.

Về khoản tiền hơn 9 tỷ mà Trấn Thành quyên góp được, nữ đại gia đề nghị anh sao kê minh bạch. Dưới góc nhìn cá nhân, bà Hằng cho rằng hơn 9 tỷ quyên góp mà Trấn Thành công khai là vô lý, bởi anh rất nổi tiếng, độ phủ sóng cao với Fanpage gần 20 triệu người theo dõi. Với địa vị, đạo đức, tư cách vốn có của nữ đại gia mong anh làm minh bạch số tiền hơn 9 tỷ đồng để lấy lại uy tín, khi cộng đồng mạng đặt dấu hỏi quá lớn. Đồng thời, bà cũng muốn anh sao kê số tiền làm từ thiện trong 3 năm qua, "set kèo" 10 ngày với nam MC.

Phía MC Trấn Thành vẫn chưa lên tiếng phản hồi vụ việc - Ảnh: Internet

Từ trước đến nay, Trấn Thành được biết đến là một trong những ngôi sao luôn tích cực trong công tác thiện nguyện. Nam MC cũng từng khẳng định sẽ không sống yên ổn nếu như lấy một đồng nào tiền từ thiện. Đến nay, Trấn Thành vẫn là nghệ sĩ được công chúng yêu mến vì những đóng góp cho nghệ thuật cũng như công tác từ thiện. Cách đây không lâu, Trấn Thành cũng vướng rắc rối về chuyện từ thiện miền Trung. Tuy nhiên, sau đó, ông xã Hari Won đã tung toàn bộ sao kê và chứng minh được tính minh bạch, sự trong sạch của bản thân. Hiện phía nam MC vẫn chưa lên tiếng phản hồi trước những ồn ào.