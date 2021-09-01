Giữa lúc bị dư luận 'réo tên' đòi sao kê tiền từ thiện, Mr.Đàm và Trấn Thành liền có chung động thái đáng chú ý trên mạng xã hội

Trong lúc đó, Trấn Thành không có phản hồi nào khi bị réo tên và yêu cầu sao kê. Nhiều khán giả nhận định nam MC, diễn viên không muốn dính líu tới những ồn ào không đáng có. Bản thân anh trước giờ đều rất minh bạch trong chuyện làm từ thiện.

Những ngày gần đây, Đàm Vĩnh Hưng cùng một số sao Việt khác, trong đó có Trấn Thành bị một nữ CEO livestream yêu cầu sao kê tài khoản từ thiện. Mr. Đàm khẳng định những lời tố anh là không chính xác, vu khống, bịa đặt, đồng thời sẽ đưa ra khởi kiện.

Tuy nhiên, liên tục trên các bài đăng trên trang facebook cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng và Trấn Thành, hàng nghìn cư dân mạng vào bình luận bằng những lời lẽ châm chọc, mỉa mai và thậm chí spam bình luận đòi anh phải công khai bản sao kê số tiền quyên góp từ thiện.

Theo đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã không còn cách nào khác đành phải khóa bình luận trên facebook cá nhân, mặc dù đang trong thời gian Mr Đàm tổ chức một cuộc thi dành cho người hâm mộ. Mặc cho Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng khẳng định những lời tố cáo anh là không chính xác nhưng antifan vẫn không hài lòng về điều đó. Vì thế, hành động buộc phải giới hạn bình luận trong các bài đăng trên một trang fanpage của nghệ sĩ là một tổn thất về tinh thần rất lớn.

Đàm Vĩnh Hưng khóa bình luận fanpage để "tránh bão" - Ảnh chụp màn hình FBNV

Về phía Trấn Thành, trên Fanpage của nam MC có hơn 18 triệu người theo dõi được xem là Fanpage hot nhất làng giải trí Việt, nút bình luận bị khóa lại. Việc giới hạn bình luận dưới mỗi bài viết được cho là động thái khéo léo để tránh những comment tiêu cực. Trước đó không ít anti-fan đã để lại bình luận chỉ trích, thiếu văn minh dưới bài đăng trong Fanpage.

Antifan tấn công cả fanpage của MC Trấn Thành - Ảnh chụp màn hình FBNV

Về vấn đề làm từ thiện, Trấn Thành là một trong những sao Việt năng nổ nhiệt tình khi tham gia các công tác thiện nguyện. Anh từng chia sẻ quan điểm về việc nghệ sĩ kêu gọi làm từ thiện: "Tụi em không phải cái gì quá giỏi giang, làm những gì quá to tát lớn lao. Tụi em làm bằng tấm lòng, cái này mình có thì mình giúp cho những người đang thiếu. Nếu quý vị bảo phải giải trình số tiền ra thế này thì nói thiệt tụi em có thể không làm. Nó không phải là nhiệm vụ, sinh ra là để làm từ thiện. Đã nói làm từ thiện là làm từ tâm thiện nguyện của mình. Tụi em làm tụi em cực lắm. Tụi em làm đủ thứ chuyện. Nói thiệt với quý vị, tiền nhiều nhưng không có ăn đâu. Không ăn một đồng nào đâu. Ăn cái tiền này không sống nổi đâu. Không ngóc đầu lên được đâu.

Quý vị yên tâm, tụi em đủ tiền, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, không có ai ăn cái tiền này hết. Thành thử ra bạn nào ác ý hay viết làm gì cho người ta, giải trình hết số tiền đi. Nói thiệt với quý vị, cái người làm từ thiện mà người ta đón nhận những điều này riết rồi người ta nản, người ta sợ làm...".

Hiện tại, nhiều người đang chờ đợi phản hồi tiếp theo từ phía Trấn Thành cũng như Đàm Vĩnh Hưng giữa ồn ào bị yêu cầu sao kê toàn bộ tiền từ thiện.