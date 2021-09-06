Việt Hương mong những tên trộm có thể trả lại thứ quan trọng đã lấy cắp để cô tiếp tục đi cứu trợ.

Suốt thời gian qua, vợ chồng Việt Hương – Hoài Phương là 2 nghệ sĩ nhiệt tình để giúp đỡ những người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Mặc dù phải đối diện với những áp lực, đã từng phải bật khóc nức nở vì những tin tiêu cực, vợ chồng nữ danh hài vẫn quyết không dừng lại. Vợ chồng Việt Hương – Hoài Phương tích cực làm từ thiện - Ảnh: Internet Cách đây ít phút, Việt Hương livestream chuẩn bị nhu yếu phẩm để đi từ thiện tại Hóc Môn. Đáng chú ý, trong livestream, nữ nghệ sĩ trình bày sự việc bị mất cắp giấy tờ xe khi đi thiện nguyện khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Việt Hương bức xúc khi bị lấy trộm giấy tờ xe khi làm thiện nguyện - Ảnh: Internet Cụ thể, Việt Hương cho biết, khi xe của nhóm cô dừng tại một điểm từ thiện, đã bị trộm bẻ khóa cửa và lấy hết giấy tờ xe đi. Nữ nghệ sĩ bức xúc, mong những tên trộm này hãy trả lại giấy tờ, cô đồng ý chuộc lại nếu đem trả. “Đứa nào chơi ác quá vậy, xe tải đi làm từ thiện mà mở khóa lấy hết giấy tờ. Ai ăn cắp cái này trả lại giấy tờ cho em đỡ phải làm lại giấy tờ, e chuộc tiền cũng được, ác với em quá…”

Ngay sau khi nữ diễn viên hài chia sẻ sự việc, rất nhiều khán giả đã vô cùng phẫn nộ trước việc làm thất đức này và mong những kẻ trộm sớm liên hệ trả lại giấy tờ xe để phía nữ danh hài có thể tiếp tục công việc thiện nguyện. Cư dân mạng bức xúc trước việc làm thất đức - Ảnh: Internet Cũng trong thời điểm showbiz Việt đang gặp bão “sao kê”, Việt Hương cũng tuyên bố cả 2 vợ chồng không nhận bất kì 1 đồng quyên góp nào từ cộng đồng. Thỉnh thoảng, cô sẽ chỉ nhận vật phẩm từ các mạnh thường quân để hỗ trợ chuyển đến tay người dân. Đặc biệt, bên dưới mỗi bài đăng cuối ngày, Việt Hương đều đặn nhắc đi nhắc lại 1 câu nói quen thuộc: "Việt Hương xin nhắc lại Việt Hương không kêu gọi quyên góp tiền từ thiện, và không nhận tiền. Tất cả mạnh thường quân ai có gửi gạo, mì, trứng, sữa, mắm, cá, thuốc... cho bếp Hương Việt xin theo dõi hình ảnh cũng như danh sách phát quà mỗi ngày để thấy được số quà đã tới những đâu". Việt Hương không kêu gọi quyên góp tiền từ thiện - Ảnh: FBNV Không chỉ chi tiền tỷ trong vài tháng qua, vợ chồng Việt Hương còn đích thân đến trao quà, hỗ trợ người dân khó khăn. Cặp đôi còn chi vài tỷ mua 5 chiếc xe cứu thương trong 1 tháng để phục vụ miễn phí cho bà con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/viet-huong-phan-uat-vi-bi-lay-trom-khi-lam-tu-thien-vai-lay-mong-ke-xau-tra-lai-em-chuoc-tien-cung-duoc-ac-voi-em-qua-422778.html