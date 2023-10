Sau Công Vinh, đến mẹ ruột Thủy Tiên có động thái gây chú ý khi con gái bị tố 'ăn chặn' tiền từ thiện

Cụ thể, bài viết này trong nhóm yêu mến ca sĩ Thủy Tiên cho biết có lẽ sau những ồn ào chỉ có tình người bên cạnh động viên và an ủi: "Nhìn lại những hình này Thủy Tiên đang lênh đênh sông nước trong cơn mưa lũ mà thấy nghẹn lòng. Chỉ nghĩ đến "tình người" thôi đã thấy thương. Có mấy ai dám mạo hiểm cả mạng sống của mình để làm được điều này? Có "tiền tài vật chất" nào để đánh đổi bằng cả "tính mạng, gia đình" mình không? Chỉ nghĩ đến "cái tình" mà Thủy Tiên đã cho đi trong hoàn cảnh khổ nạn đó thì nếu ai. Thấu hiểu sẽ cảm nhận được nó đáng quý và trân trọng biết bao nhiêu. Sau tất cả người tốt vẫn bình an".

Mẹ ruột ca sĩ Thủy Tiên cho biết, con gái chỉ cần làm đúng lương tâm là được - Ảnh: Internet

"Mình cứ nghĩ những ai chửi mình đều là cha mẹ ông bà của kiếp trước nên có quyền chửi sao cũng được, kệ đi. Mình cứ làm thật đúng với bổn phận của một con người, lương tâm không cắn rứt là được. Cảm ơn vì đã chửi để mình tự nhủ lòng đây là cõi tạm. Nên nhiều khổ đau và không đắm nhiễm trần đời. Cầu mong những ai ý kiến trái chiều đừng bị quả báo. Cầu mong phước báo luôn đến với những ai có ý nghĩ tích cực, lời nói thiện lành, động viên chia sẻ an ủi, việc làm thiện nguyện. Cầu mong cho đất nước Việt Nam và cả thế giới thoát được dịch bệnh. Cầu mong tất cả mọi người luôn sức khỏe, hạnh phúc, ấm no, đoàn kết thương yêu nhau. Cầu mong không còn ai bất hạnh. Cầu mong tất cả khẩu đức được phát huy, không còn ác khẩu. Cầu mong nước mắt sẽ ngừng rơi, mưa thuận gió hòa, mùa màng thịnh vượng, chúng sanh an lạc thế giới thanh bình. Cầu chúc gia đình con gái và những ai có tâm từ bi thiện nguyện giúp đời luôn làm ăn phát đạt để thừa khả năng giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Xin cảm ơn ác khẩu, xin tri ân thiện khẩu", mẹ ruột nữ ca sĩ chia sẻ.

Cũng vào tối 5/9, trên trang fanpage cá nhân, Công Vinh đã livestream trực tiếp nhắc thẳng tên nữ CEO đang gây xôn xao mạng xã hội về sự việc vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên “ăn chặn” tiền từ thiện.

Công Vinh bức xúc bênh vợ giữa ồn ào - Ảnh: Internet

Ông xã Thủy Tiên cho biết anh không hề biết bà Nguyễn Phương Hằng là ai, tuy nhiên thời gian gần đây lại liên tục bị nữ đại gia này gọi tên, vu khống chuyện ăn chặn từ thiện. Cựu cầu thủ gọi đích danh bà Nguyễn Phương Hằng, yêu cầu bà Hằng làm rõ 2 vấn đề: Xác nhận tài khoản của Thủy Tiên có 325 tỷ, nếu có hãy đưa ra bằng chứng bà xã mình dung 2 số tài khoản.

“Có 2 vấn đề Vinh cần bà Nguyễn Phương Hằng làm rõ: Thứ 1, chị đừng có nói mơ nữa, chị nói rằng mơ thấy trong tài khoản của vợ Vinh trong chuyến đi từ thiện miền Trung có 325 tỷ. Vinh thách chị dám nói câu rằng chị xác nhận trong tài khoản của vợ Vinh có 325 tỷ hay không, chị đừng mơ nữa vì chị mơ như vậy hèn quá. Chị mơ như vậy không pháp luật nào có thể kiện chị được, chị dám chơi dám chịu.

Thứ 2, chị hãy đưa ra bằng chứng rằng vợ tôi đi từ thiện miền Trung dùng số tài khoản nào. Vì tất cả nhưng bằng chứng đi từ thiện vợ chồng tôi vẫn còn ghim trên Facebook và tất cả các phương tiện truyền thông đều là 1 số tài khoản. Vậy mà chị lại đi nói vợ tôi dùng 2 số tài khoản. Tôi cho chị 2 ngày để đưa ra bằng chứng cho 2 vấn đề mà tôi vừa nói”.

Hình ảnh Thủy Tiên trong chuyến từ thiện miền Trung - Ảnh: Internet

Nam cầu thủ khẳng định, bất cứ ai sai đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Công Vinh cho biết sẽ cho bà Hằng theo ra ngân hàng để xem tất cả những gì trước và sau khi đi từ thiện. Vợ chồng anh sẽ sao kê đầy đủ tất cả những chi tiêu trong chuyến từ thiện miền Trung.

Là một trong những nghệ sĩ chăm chỉ hoạt động từ thiện, đây là lần đầu tiên vợ chồng Thủy Tiên vướng phải tranh cãi lớn về chuyện này, khán giả hiện cũng đang chia thành 2 ý kiến trái chiều về sự việc nói trên.