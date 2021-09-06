Bị kẻ xấu 'gài bẫy', Phương Thanh tuyên bố sẽ sao kê luôn cả 'sinh mạng', nhắc đến chuyện quyên góp liền được khen ngợi

Tối ngày 5/9, trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Phương Thanh đã chính thức lên tiếng đáp trả ồn ào lôi vào sự việc ồn ào. Cũng giống như nghệ sĩ Việt Hương, Phương Thanh nhấn mạnh không nhận quyên góp từ cộng đồng nên không có nghĩa vụ phải sao kê. Nữ ca sĩ cho biết số lương thực phát trong những ngày qua là do bản thân bỏ tiền túi, một số là lấy hộ các mạnh thường quân chứ không nhận tiền từ bất kỳ ai. Chính vì thế, nữ ca sĩ mong netizen đừng cố tình "gài bẫy" cô vào những lùm xùm không đáng có.

Thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ bị công chúng yêu cầu sao kê từ thiện đang là đề tài nóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cũng tích cực hoạt động từ thiện suốt thời gian qua, Phương Thanh bất ngờ bị đòi sao kê.

"Khỏi gài bẫy chị Chanh nhe. Các em nào vào cứ vào bình luận tại sao? Là sao? Chị không lập tài khoản riêng để quyên góp - chị phải công khai. Dừng lại nhe, chị Chanh không tham gia quyên góp tiền nên không cần lập thêm tài khoản. Các bạn cố tình gài sẽ bị chặn ngay, tự nhiên biến mất luôn trong một nốt nhạc.

Chỉ giới hạn cho một số ít mạnh thường quân có tình thương bà con không thể mua gạo, rau củ quả thì chị Chanh nhận trách nhiệm mua dùm, mạnh thường quân chuyển khoản thẳng cho chủ vựa gạo, chị Chanh đi nhận dùm trao cho bà con. Bớt tào lao nhé mấy em. Chị Chanh sao kê bằng hình ảnh gạo rau củ quả trực tiếp cho mạnh thường quân, nhận diện hàng của mình ngay trên bài đăng mỗi ngày luôn nhe".

Thậm chí, dưới phần bình luận, Phương Thanh cho biết luôn có phương án đề phòng đối với những tài khoản công kích. "Cả nhà yên tâm, em xử lý được hết các chòm dính tới sao kê", nữ ca sĩ viết.

Phương Thanh tuyên bố "sao kê luôn sinh mạng" - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, giọng ca Trống vắng cũng tâm sự lý do xưa nay không bao giờ kêu gọi công chúng quyên góp từ thiện: "Hồi xưa nhiều lúc cũng có nghĩ đại hay mình mở tài khoản từ thiện, quyên góp công khai, minh bạch, đàng hoàng để cứu bà con đi, song vẫn sợ phiền như từ xưa đến giờ. Suy nghĩ xong lại dẹp đi. Gần 10 năm suy nghĩ vẫn chưa mở tài khoản và cũng không quyên góp tiền luôn. Sợ dính nghiệp tiền bạc vô cùng".

Cô tiết lộ lý do không kêu gọi quyên góp - Ảnh: FBNV

Hiện nữ ca sĩ Phương Thanh vẫn đang năng nổ thực hiện các chuyến phát quà từ thiện, hỗ trợ thực phẩm cho bà con khó khăn và khu vực bị phong tỏa. Việc làm đầy ý nghĩa nhân văn của cô nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ công chúng.