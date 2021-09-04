HOT: Phía Thủy Tiên tuyên bố mang '42 tỷ và 320 tỷ ra trước ánh sáng', tung bằng chứng đã chi tiền cứu trợ, hẹn livestream sao kê khi hết dịch

Tuy nhiên, vào những ngày qua, chuyện quyên góp từ thiện lại tiếp tục nóng trở lại khi một nữ doanh nhân gọi tên nhiều cái tên hot của giới giải trí , trong số đó có Thủy Tiên bị tố "ăn chặn" 177 tỷ đồng quyên góp miền Trung trong đợt lũ lụt năm 2020.

Chuyện quyên góp từ thiện của nghệ sĩ từng gây xôn xao cộng đồng mạng cách đây vài tháng, nhất là sau sự việc nghệ sĩ Hoài Linh chậm giải ngân số tiền từ thiện lên đến 15,2 tỉ đồng (theo nghệ sĩ công bố sau đó).

Đến hôm nay (4/9), trên trang fanpage FC Thủy Tiên chính thức đăng tải những bằng chứng minh oan những "nghi ngờ" về tính minh bạch trong hoạt động từ thiện cứu trợ miền Trung vào năm 2020.

Thậm chí, mới đây trên mạng xã hội còn xuất hiện thông tin cho rằng tổng số tiền mà nữ ca sĩ nhận được sau kêu gọi lên đến hơn 320 tỷ đồng chứ không phải dừng ở mức 177 tỷ đồng như cô công bố khiến cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng.

Bài đăng về chuyện từ thiện từ thiện của Thủy Tiên - Ảnh chụp màn hình FB

Trang FC Thủy Tiên nêu rõ, số tiền nữ ca sĩ nhận được là hơn 177,5 tỷ đồng và số tiền trao cho người dân bị ảnh hưởng bão lũ là 181,2 tỷ đồng. Nếu theo con số này, thì Thủy Tiên tự chi thêm hơn 3 tỷ để hỗ trợ cho bà con vùng lũ.

Phía Thủy Tiên cũng đưa ra các giấy xác nhận của các cơ quan chính quyền. Đặc biệt, để chứng thực Thủy Tiên cũng hẹn mọi người livestream để công bố sao kê toàn bộ số tiền từ thiện tại ngân hàng vào lúc thành phố hết giãn cách.

"Nếu bấy nhiêu bằng chứng, vật chứng, lý lẽ vẫn chưa đủ thuyết phục các bạn. Vậy chúng tôi thân mời các bạn chờ xem livestream sao kê của Thuỷ Tiên tại ngân hàng, hoặc mời các bạn đến tận nơi cùng đồng hành xem cả quá trình. Đừng giấu mặt sau những nick clone phát tán tin đồn, hãy đứng ra ánh sáng đón nhận sự thật. Nếu muốn dối trá, hãy chọn tin 'ký khống'. Nếu muốn sự thật, hãy đi sao kê cùng nhau", phía Thuỷ Tiên cho biết.

Loạt ảnh xây dựng xong nhà văn hoá cho các thôn xã trong đợt hỗ trợ miền Trung vừa qua của Thuỷ Tiên - Ảnh: FB FC Thủy Tiên

Loạt văn bản có dấu đỏ xác nhận về chuyện từ thiện - Ảnh: FB FC Thủy Tiên

Trrước đó, vào tối 26/8, vì nghi án không minh bạch trong số tiền từ thiện, ca sĩ Thủy Tiên đã có buổi livestream trong nước mắt. Nữ ca sĩ hứa sau dịch sẽ đến kê khai toàn bộ số tiền cô đã sử dụng trong đợt cứu trợ bà con vùng lũ miền Trung. Thủy Tiên có giải thích trước đó không sao kê vì số tiền quá lớn nên không muốn làm khó ngân hàng.

"Tiên cũng xin mọi người trên Facebook cho Tiên sao kê số tổng của từ ngày Tiên bắt đầu ra miền Trung đến thời điểm kết thúc chương trình là bao nhiêu. Đúng là trên một tờ A4 thật nhưng có dấu đỏ của ngân hàng", bà xã Công Vinh nói.

Hiện tại, khán giả vẫn đang dõi theo "nhất cử nhất động" của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên để theo dõi những phản hồi liên quan đến vấn đề sao kê từ thiện này,