Xôn xao clip Mr.Đàm bày tỏ muốn nối lại 'tình xưa nghĩa cũ' với nữ CEO: 'Lỗi gì bỏ qua được thì bỏ qua, không nên bới móc chuyện cũ'?

Trong lúc sự việc vẫn còn chưa thì mới đây, cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng chia sẻ đoạn clip Đàm Vĩnh Hưng đã có những lời trần tình về ồn ào liên quan đến nữ CEO Đại Nam. Tuy nhiên, thay vì giọng điệu gay gắt, giận dữ thì lần này, giọng ca "Nửa vầng trăng" lại có thái độ vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí anh còn ngỏ ý muốn "hòa giải" với đối phương.

Thời gian gần đây, Đàm Vĩnh Hưng đang trải qua cuộc khẩu chiến gay gắt với bà Phương Hằng trên mạng xã hội liên quan đến chuyện từ thiện. Theo đó, "ông hoàng nhạc Việt" bị bà Nguyễn Phương Hằng chỉ đích danh, yêu cầu công khai toàn bộ tiền sao kê chuyện từ thiện. Cả hai liên tục có những động thái đáp trả nhau trên mạng thậm chí Đàm Vĩnh Hưng còn muốn dùng pháp luật để làm việc.

Anh nói trong đoạn clip: "Chuyện mình làm cứ làm, nói vậy là được rồi, đủ hay rồi. Không nên nói nhiều, mình đã bày tỏ những gì muốn nói thì thôi. Với thật sự là cũng có thời gian, chúng tôi khá là thân, chứ không phải xa lạ gì, cũng không phải kẻ thù, nên cứ lằng nhằng không có gì hay hết. Mình nói như vậy thì chị cũng đã lui một bước rồi, thì thôi mình đừng ăn nhây, làm chuyện không đáng và cứ xông tới, đó không phải kiểu của tôi.

Hôm nay tôi đội vương miện "Hoa hậu thân thiện" chút nhé, vẫn hi vọng một ngày nào đó, mình vẫn chat lại như chưa, nói chuyện lại với nhau, tâm sự chuyện gia đình của em làm sao, khó khăn thế nào rồi chị khuyên ra sao... Em vẫn mong có ngày đó trở lại? Không sao hết, lỗi gì bỏ qua được thì bỏ qua, chuyện đó nhỏ xíu à chị! Em đang nói nghiêm túc để nếu fan của chị xem được cũng hiểu, không nên bới móc lại chuyện cũ, cái gì qua rồi thì cho qua luôn".

Hiện chưa rõ clip được quay vào thời điểm nào - Ảnh: Cắt từ clip

Chia sẻ thêm về lí do thổ lộ những điều trên, giọng ca 7X cho biết: "Không phải vì chị từng mời Hưng hát mà Hưng nói vậy, chuyện đó lâu rồi, đã 8-9 năm qua nhưng Hưng nói thiệt, hồi đó chị dễ thương lắm, rất biết điều và chịu chơi, em vẫn luôn nhớ hình ảnh đó. Chị làm chị, chị muốn nói sao cũng được, không sao hết".

Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng cũng nhẹ nhàng nhắn nhủ đến cộng đồng người ủng hộ nữ CEO Đại Nam. Anh nói: "Những bạn đang yêu thương, ủng hộ chị thì cứ tiếp tục việc của mình. Đừng vội vã vào chửi người này, người kia, không nên. Làm như vậy là mình đang tiếp tục tạo hố sâu cho chị, không nên, anh nói nghiêm túc".

Dù chưa rõ thời điểm quay đoạn clip trên là khi nào, trước hay sau khi Đàm Vĩnh Hưng "tuyên chiến" với CEO Đại Nam nhưng video trên đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cuộc "khẩu chiến" của nữ CEO và Mr. Đàm thu hút sự chú ý của dư luận - Ảnh: Internet

Được biết, nhiều năm trước, bà Hằng và Đàm Vĩnh Hưng từng có mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nữ CEO liên tục "gọi tên" Mr. Đàm trong những buổi livestream vì cho rằng nam ca sĩ có dấu hiệu lươn lẹo, ăn chặn 96 tỷ tiền từ thiện.

Tuy nhiên, "ông hoàng nhạc Việt" vốn là người có tính cách khá "ngông", anh cũng tự gọi mình là "vùng đất cấm", không ai nên đụng vào. Do vậy, Đàm Vĩnh Hưng đã ngay lập tức phản pháo, đưa ra một cuộc cá cược bằng kim cương với vợ ông Dũng "lò vôi" để khẳng định bản thân trong sạch. Nữ doanh nhân ngay lập tức chấp nhận cuộc chơi kim cương với Đàm Vĩnh Hưng. Sau đó, phía nam ca sĩ quyết định sẽ để pháp luật vào cuộc, điều tra làm rõ trước những thông tin bịa đặt, vu khống trong thời gian qua.

Hiện chưa biết "đáp án" của sự việc này sẽ ra sao, tuy nhiên, "nhất cử nhất động" của Đàm Vĩnh Hưng trên mạng xã hội đều khiến dư luận đặc biệt chú ý.