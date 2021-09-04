Giữa ồn ào sao kê, Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng cùng được VTV gọi tên: 'Đừng đợi nước đến chân mới nhảy'

Trước câu chuyện trong giới showbiz khiến ai cũng phải chú ý tới, VTV9 đã thực hiện đoạn phóng sự chia sẻ quan điểm về sự việc. Tại phóng sự Góc nhìn V9, VTV9 đã đưa ra nhiều quan điểm từ các góc nhìn của biên tập viên và giới chuyên môn về hiện tượng "sao kê" và tính minh bạch trong công tác từ thiện của các nghệ sĩ nổi tiếng. Trong đoạn phóng sự, VTV9 đã đưa các trường hợp của Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành và cả Hoài Linh để phân tích.

Những ngày qua, “sao kê” trở thành từ khóa được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội. Nhiều gương mặt đình đám như Đàm Vĩnh Hưng , Trấn Thành , Thủy Tiên bị công chúng réo gọi, yêu cầu minh bạch khoản tiền quyên góp được để làm từ thiện. Trong khi Đàm Vĩnh Hưng gay gắt đáp trả, khẳng định bị vu khống, Thủy Tiên livestream khóc nức nở hứa hẹn hết dịch sẽ sao kê thì Trấn Thành lại “lặn mất tăm”. Ông xã Hari Won đến nay chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về những nghi ngờ nhắm vào mình.

Tương tự Đàm Vĩnh Hưng cũng bị nhiều cư dân mạng vào Facebook yêu cầu sao kê chuyện từ thiện. Trước đó, nam ca sĩ từng bị một doanh nhân tố số tiền quyên góp trong tài khoản lên đến 96 tỷ đồng chênh lệch rất nhiều so với số tiền anh công bố trước đó. Còn Thủy Tiên, người lăn xả vào vùng lũ giúp bà con gặp nạn nay phải khóc trên livestream khi chưa thể sao kê việc dùng hơn 100 tỷ tiền kêu gọi từ thiện ra sao", biên tập viên dẫn dắt vấn đề.

"Trên fanpage có hơn 18 triệu lượt theo dõi của Trấn Thành có thể thấy hàng loạt bình luận yêu cầu sao kê từ khán giả. Nguyên nhân Trấn Thành từng kêu gọi quyên góp được 9,4 tỷ đồng để giúp đỡ bà con miền Trung nhưng lại chậm thông báo tiền chuyển cho ai và như thế nào. Đến nay MC này đã khoá tính năng bình luận trên trang cá nhân.

Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng đều lên tiếng khẳng định minh bạch trong vấn đề từ thiện - Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ trong chương trình, theo quan điểm của PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, những ồn ào và bức xúc của dư luận với một số nghệ sĩ trong cách làm từ thiện là ở việc công chúng không có những bằng chứng, giấy tờ để hiểu cặn kẽ, giải tỏa những hiểu lầm với nghệ sĩ. "Tôi cho rằng lý lẽ xấu xa nhất là nằm ở chỗ nghệ sĩ là những người vô cùng cảm tính. Họ không biết được là đằng sau cái đấy là cái gì. Từ thiện không phải là một việc làm tình cảm, đấy hoàn toàn là một việc phải làm bằng lý trí. Cho nên người ta mới nói là không chuyên nghiệp".

Trấn Thành vẫn chưa có phản hồi trong lúc dư luận yêu cầu sao kê - Ảnh chụp màn hình

BTV Góc nhìn V9 đồng ý với quan điểm của PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái làm từ thiện là việc làm hoàn toàn bằng lý trí. "Tốt nhất 1 tuần 1 lần người làm từ thiện phải công bố bảng sao kê các khoản thu, chi để bất cứ ai cũng có thể xem và chính bản thân mình cũng có thể kiểm soát. Đừng để đợi nước đến chân mới nhảy. Nếu như có bất kì khoản chênh lệch nào, khuất tất ra sao thì hậu quả sẽ khó lường.

Với tiền bạc, nhất là tiền bạc đóng góp từ tâm của người khác nếu có xảy ra sự cố gì liên quan đến bội tính, nghi ngờ thì việc khôi phục, lấy lại lòng tin, chữ tín là cực kì khó. Như vậy có thể nói minh bạch chính là chiếc chìa khoá của niềm tin để mở toang cánh cửa nhân từ ở mọi người", BTV nhận định.

Tại phóng sự, VTV chia sẻ một số ví dụ về sự minh bạch. Sự minh bạch thể hiện ở chỗ: Tiền từ thiện phải sử dụng đúng mục đích kêu gọi ban đầu. Không chỉ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành biên tập viên còn nhắc lại câu chuyện của nghệ sĩ Hoài Linh trước đó để chỉ rõ việc minh bạch là điều vô cùng quan trọng.

"Nhìn lại câu chuyện 14 tỷ bị ngâm trong tài khoản của danh hài Hoài Linh để thấy rằng khi mục đích sử dụng tiền từ thiện bị sai lệch cộng đồng sẽ dậy sóng. Do đó khi Hoài Linh đã giải ngân số tiền đó đến đúng đối tượng thì cũng chẳng còn mấy ý nghĩa", biên tập viên chia sẻ.

Hiện tại, câu chuyện minh bạch tiền từ thiện của giới nghệ sĩ vẫn là chủ đề được bàn tán không ngừng và được dư luận vô cùng chú ý.