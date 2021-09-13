Dân tình mỉa mai 'trend' nghệ sĩ đi từ thiện ăn mì tôm, 1 sao nam cũng công khai 'cà khịa' cực gắt

Dù chỉ là 1 dòng bình luận ngắn ngủi cũng khiến cư dân mạng đặt dấu chấm hỏi, phải chăng nam ca sĩ đang 'cà khịa' đồng nghiệp.

Những ngày vừa qua, câu chuyện từ thiện trong giới nghệ sĩ đang được dư luận quan tâm. Đặc biệt, những câu chuyện bên lề cũng được dân tình đem ra "mổ xẻ", bàn tán. Mới đây, một fanpage đã ghép ảnh Thủy Tiên, Trang Trần ăn mì tôm kèm theo chú thích đầy mỉa mai: “Mì tôm chính là món sao Việt thích ăn nhất mỗi khi đi từ thiện, thường xuyên check in giữa trời mưa gió”. Bài đăng này nhanh chóng nhận được lượng tương tác khủng sau khi chia sẻ.

Cư dân mạng ghép hình ảnh Thủy Tiên và Trang Trần ăn mì tôm khi đi từ thiện - Ảnh: Internet Đáng chú ý, nam ca sĩ Nathan Lee còn để lại bình luận phía dưới bằng ảnh chụp bát mì với hình ảnh 1 con tôm hùm được cắt ghép: “Mình cũng ăn mì tôm”. Cộng đồng mạng khá sửng sốt khi anh chàng vô tư tương tác với bài đăng châm chọc đồng nghiệp. Một số cho rằng chính nam ca sĩ cũng đang muốn “cà khịa” Thủy Tiên và Trang Trần. Tuy nhiên số đông lại nghĩ đó chỉ đơn giản là câu bông đùa, tính cách Nathan Lee trước đến nay cũng hài hước như vậy. Nathan Lee để lại bình luận đúng chất "cà khịa" - Ảnh: FB Thời gian qua, Nathan Lee là cái tên được nhiều người nhắc đến khi liên tục có những chia sẻ quan điểm thẳng thắn, "chẳng ngán một ai". Trước đó, nam ca sĩ cũng từng khiến dân mạng "dậy sóng" khi có dòng chia sẻ về chuyện từ thiện của nghệ sĩ. Cụ thể, trên trang cá nhân, Nathan Lee lên tiếng kêu gọi cư dân mạng đừng chuyển tiền nhờ nghệ sĩ từ thiện. Kéo theo đó, nghệ sĩ nếu muốn từ thiện phải tự bỏ tiền túi để làm. Anh nhấn mạnh: "Các bạn đừng gửi tiền cho nghệ sĩ để họ đi làm từ thiện nữa. Nghệ sĩ hãy tự bỏ tiền túi ra mà làm. Từ thiện nó không ở đâu xa, tuy nhiên nghiệp quật thì cực gần và siêu lẹ".

Nathan Lee cho rằng nghệ sĩ muốn từ thiện hãy tự bỏ tiền túi - Ảnh: FB Một lần khác, Nathan Lee cùng từng chia sẻ trên truyền hình về quan điểm việc nghệ sĩ có tiền mà không đi làm từ thiện hoặc đóng góp rất ít. Anh cho rằng từ thiện là xuất phát từ tâm và trong khả năng chứ không quy ra tiền nhiều hay ít. Nếu không giúp đỡ được ai thì hãy im lặng, đừng ngồi nhà rồi "ném đá". "Nghệ sĩ cũng là con người, cũng có nỗi khổ riêng, không có show, trang trải kinh doanh cũng phải mượn tiền ngân hàng. Đôi khi sự hào nhoáng các bạn thấy trên truyền thông không phải sự thật ngoài đời thường", anh nói. Được biết, trong năm 2020, Nathan Lee đã cùng bạn bè gửi tới những gia đình nghèo trên cả nước số tiền từ thiện lên tới hơn 8 tỷ đồng. Nathan Lee có nhiều phát ngôn thẳng thắn - Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-tinh-mia-mai-trend-nghe-si-di-tu-thien-an-mi-tom-1-sao-nam-cung-cong-khai-ca-khia-cuc-gat-424067.html