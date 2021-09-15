Công khai bằng chứng làm từ thiện, Công Vinh để lộ số tiền mà vợ đã âm thầm đóng góp để cứu trợ miền Trung

Rất nhiều cư dân mạng thắc mắc vợ chồng Thủy Tiên đã bỏ bao nhiêu tiền túi trong đợt cứu trợ lũ lụt miền Trung?

Chiều 15/9, Công Vinh - Thủy Tiên chính thức công khai thời gian thực hiện sao kê từ thiện cho đợt quyên góp cứu trợ lũ lụt miền Trung vào cuối năm 2020. Theo lời cựu danh thủ, buổi livestream "mang sao kê ra trước công chúng" sẽ được phát trực tiếp tại ngân hàng vào lúc 14h ngày 17/9/2021, trên fanpage Thủy Tiên. Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên hẹn ngày 17/9 sẽ livestream sao kê tại ngân hàng - Ảnh: FBNV Đáng nói nhất, nam cầu thủ đã công bố bản chi tiết các hạng mục cứu trợ cho miền Trung trước và sau lũ lụt. Con số thực không phải 177 tỷ như công bố trước đó, tổng số tiền mà Thuỷ Tiên và Công Vinh đã dùng để cứu trợ miền trung lên đến 181 tỷ đồng. Ngay lập tức, nhiều người thắc mắc số thiếu hụt đó được bù từ nguồn nào và vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh đã đóng góp bao nhiêu?

Trong bảng thống kê tổng quát, Thủy Tiên đã đóng góp thêm gần 3,7 tỷ đồng cho đợt cứu trợ - Ảnh: FBNV Theo những thông tin được Công Vinh chia sẻ, vợ chồng anh đã âm thầm góp 3,690 tỷ đồng vào quỹ chung để cứu trợ. Nếu không có sao kê cụ thể như thế này, nhiều khán giả ắt hẳn không biết số tiền do vợ chồng Công Vinh chi ra để giúp đỡ bà con miền Trung. Nói về các khoảng chi để giúp đỡ bà con miền Trung sau đợt lũ lụt, Thuỷ Tiên chia sẻ: "Dưới đây là giấy xác nhận có mộc đỏ của chính quyền địa phương về số tiền Tiên đã chi ra hơn 178,5 tỷ, trong lúc phát cho bà con phiếu lãnh tiền, danh sách người dân nhận tiền đều do chính quyền địa phương cung cấp cũng như có công an và chính quyền địa phương 7 tỉnh giám sát ngay tại điểm phát, sau đó gửi giấy xác nhận có đóng mộc đỏ cho Tiên".

Đồng thời, nữ ca sĩ Dành cả thanh xuân để yêu ai đó cũng cho biết: "Buổi livestream này sẽ có vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên, phía ngân hàng, báo chí và luật sư để làm rõ mọi việc. Tiên sẽ sao kê từ trước khi kêu gọi 5 ngày và sau khi công bố kết thúc chuyến từ thiện 3 tháng, để xem số tổng vẫn là số tiền như Tiên công bố hay không hay là 320 tỉ, 700 tỉ như đồn đoán". Thủy Tiên khẳng định chỉ sử dụng duy nhất 1 tài khoản ngân hàng để kêu gọi từ thiện - Ảnh chụp màn hình FBNV Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng chia sẻ các đường link Facebook chứng tỏ bản thân đã phát quà ở tất cả các địa phương và có dấu xác nhận làm bằng chứng. Cô cũng khẳng định chỉ dùng duy nhất 1 tài khoản để kêu gọi từ thiện, ai có bằng chứng khác cùng ra đối chiếu với ngân hàng: "Tiên chỉ sử dụng 1 số tài khoản ngân hàng VCB 0181003469746 để kêu gọi cho chuyến từ thiện miền Trung, không hề có số thứ 2, 3 nào khác như các thông tin bịa đặt. Nếu ai có bằng chứng nào gửi vào số tài khoản khác của Tiên ngoài số tài khoản nêu trên cho đợt từ thiện miền Trung vui lòng gửi lên đây hoặc ngày mai cùng Tiên ra ngân hàng VCB Nam Sài Gòn đối chứng trước tất cả mọi người". Hiện rất nhiều khán giả nóng lòng mong chờ buổi livestream sao kê của vợ chồng Thủy Tiên trong 2 ngày tới.

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