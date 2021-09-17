Thủy Tiên livestream sao kê 11 phút, chuyên gia truyền thông thẳng thừng: 'Coi thường dư luận, vô nghĩa'

Mặc dù vậy, buổi livestream sao kê của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên chỉ kéo dài 11 phút đã gây ra rất nhiều ý kiến trái chiều, bởi có một số thông tin giao dịch, số tiền làm từ thiện vẫn khiến nhiều người thắc mắc.

Chiều 17/9, vợ chồng ca sĩ Thuỷ Tiên và Công Vinh đã xuất hiện tại ngân hàng, livestream toàn bộ quá trình sao kê đến khán giả như đã hứa. Buổi livestream kết thúc trong 11 phút với nội dung chủ yếu khẳng định việc Thủy Tiên chỉ dùng 1 tài khoản để kêu gọi từ thiện và con số hơn 177 tỷ đồng khớp với con số đã công bố, không như đồn thổi trên mạng. Đồng thời, vợ chồng ca sĩ cũng khẳng định sẽ kiện những cá nhân đã vu khống mình, kể cả đó là doanh nhân, CEO hay là người kinh doanh bất động sản ...

Chuyên gia này viết: "Trước thời điểm dư luận lên tiếng mạnh mẽ về việc nhập nhèm thu chi tiền từ thiện của các nghệ sĩ, thì những bản “sao kê” vô giá trị của một số nghệ sĩ có thể coi là việc vô tình, thiếu kiến thức trong vấn đề làm từ thiện. Nhưng từ sau đó trở đi, có lẽ các nghệ sĩ (dù không biết) thì nay đã được “bổ túc” miễn phí về định nghĩa thế nào là sao kê, thế nào là minh bạch thu chi, đúng người đúng thời gian và đối tượng.

Sau khi theo dõi buổi livestream sao kê của vợ chồng nữ ca sĩ, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long đã đăng tải bài phân tích khá dài về thực trạng sao kê của nghệ sĩ nói chung và vợ chồng Thủy Tiên nói riêng. Đáng chú ý, anh còn thẳng thừng kết luận: "Cách “sao kê” vô nghĩa của Thuỷ Tiên chiều ngày 17/9, không khác gì việc thách thức, cố tình coi thường dư luận và khán giả".

Là những nhân vật có ảnh hưởng, lẽ ra các nghệ sỹ cần thẳng thắn nhìn nhận cái sai (có thể vô tình) của bản thân để hoàn thiện và làm cho tốt. Từ đấy trở thành tấm gương để người khác, ít nhất là Fans của họ, học theo. Thay vì cố đấm ăn xôi, làm mọi cách bảo vệ cái sai, hợp thức hoá cái sai và tạo ra tiền lệ xấu".

Vậy nên, cách “sao kê” vô nghĩa của Thuỷ Tiên chiều ngày 17/9 không khác gì việc thách thức, cố tình coi thường dư luận và khán giả. Vì thế, tôi cho rằng các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình đã tới lúc thể hiện quan điểm của mình bằng hình thức cấm sóng vĩnh viễn các nghệ sỹ này trong khi chờ đợi các ban ngành liên quan hoàn thiện hành lang pháp lý về vấn đề cá nhân kêu gọi tiền từ thiện nhằm tránh được những hệ luỵ xấu không đáng có, trước tiên là cho chính các bạn nghệ sỹ".

Chuyên gia Nguyễn Ngọc Long đưa ra lời nhận định - Ảnh: FBNV

Chuyên gia Nguyễn Ngọc Long đã bày tỏ thái độ gay gắt khi nhấn mạnh việc sao kê của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên vào chiều 17/9 là hành động "vô nghĩa". Bên cạnh đó, chuyên gia truyền thông nhắc thẳng tên Hoài Linh, Trấn Thành và cho rằng trường hợp cũng những nghệ sĩ này có thể xếp vào hàng vô tình, thiếu kiến thức trong vấn đề làm từ thiện.

Bên dưới phần bình luận, chuyên gia còn chia sẻ thêm: "Đến bây giờ, với vai trò là người chơi thân với Thuỷ Tiên từ khi mới vào nghề, tôi KHÔNG TIN cô ấy ăn chặn tiền từ thiện. Tất nhiên, các bạn có quyền tin rằng cô ấy ăn chặn và đó là quyền của các bạn, cũng như tôi tin gì là quyền của tôi. Nhưng không vì thế mà tôi cho rằng cách mang tiền đi phát chẩn là cách làm đúng. Nó khiến cho việc sao kê (thu - chi) trở thành bất khả thi. Và đó là cách làm sai. Khi đã biết mình sai, nhưng cố tình bảo vệ cái sai để trở thành tiền lệ xấu thì tôi ko đồng tình. Vậy thôi. Mong mọi người nhìn nhận đúng vấn đề tôi đang đề cập và thôi đừng thả mấy “bằng chứng” này kia vô nữa. Vì thực sự tôi ko quan tâm mấy cái đó đâu. Cảm ơn".

Anh cho biết, dù chơi thân với Thủy Tiên nhưng không ủng hộ cách từ thiện của cô - Ảnh: FBNV

Nguyễn Ngọc Long cũng thẳng thắn tỏ thái độ phản đối cách từ thiện "phát chẩn" của nữ ca sĩ trong đợt cứu trợ miền Trung năm 2020. Anh cho rằng cách từ thiện như vậy sẽ khiến cho việc sao kê (thu - chi) trở thành bất khả thi. Và tất nhiên, việc vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh minh bạch hay không vẫn là 1 ẩn số lớn.

Thủy Tiên nhận số giấy tờ sao kê từ phía ngân hàng - Ảnh: Internet

Tờ Infonet trong bài "Thủy Tiên – Công Vinh tốn kém bao nhiêu cho phí dịch vụ sao kê 18.000 trang giấy?" cũng dẫn nhận định từ các chuyên gia về kế toán, kiểm toán, việc công bố 18.000 trang sao kê của Thủy Tiên không thể nói lên được nhiều điều nếu cô ca sỹ này không mời kiểm toán vào cuộc. Hơn nữa, sao kê chỉ thể hiện được lượng tiền vào – tiền ra, chứ không cho biết tiền đã đi đâu.

“Tiền sau khi rút khỏi ngân hàng đã được Thủy Tiên phát đến tay người dân như thế nào, mỗi người dân được phát bao nhiêu, cái đó gần như là không thể kiểm kê được, kể cả với cá nhân Thủy Tiên”, một chuyên gia về kế toán cho hay.

Hiện sự việc Thủy Tiên sao kê vẫn đang thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng.