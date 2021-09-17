Dân tình tò mò phản ứng của nữ đại gia 50 tuổi sau khi Thủy Tiên minh bạch sao kê 18.000 trang, khẳng định chỉ nhận gần 178 tỉ

Sau khi đến ngân hàng, Thủy Tiên - Công Vinh đã nhận 8 thùng giấy sao kê và giải trình rõ với khán giả thông qua livestream. Trong lần phát trực tiếp này, cặp đôi cho biết trước khi kêu gọi từ thiện 5 ngày, số tiền trong tài khoản của họ là 272 triệu đồng.

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh bắt đầu sao kê - Ảnh: Thanh Niên

Nam cầu thủ cho biết từ thời điểm đứng ra kêu gọi đến khi kết thúc chuyến từ thiện (13/10 - 23/11/2020), số tiền trong tài khoản mà họ nhận được là hơn 177 tỉ đồng. “Tổng chi có giấy xác nhận của chính quyền địa phương là hơn 178 tỉ. Còn nhận vào từ các mạnh thường quân là hơn 177 tỉ”, nam cầu thủ nói.

Theo lời Công Vinh chia sẻ, số tiền 177 tỷ đã sao kê ra thành 18.000 tờ A4 - Ảnh: Cắt từ clip FBNV

Đồng thời, trước thông tin số tài khoản của cặp đôi vẫn mở và nhận thêm tiền từ thiện sau đó, Công Vinh - Thủy Tiên quyết định sao kê thêm 3 tháng sau khi kết thúc chuyến từ thiện, tức là từ ngày 24/11/2020 đến 24/2/2021. Anh cho biết trong giấy sao kê nhận được từ ngân hàng, số tiền còn lại là hơn 4 triệu đồng. “Số dư là số ngân hàng trả lãi cho 177 tỉ. Tôi và Tiên định để số tiền này cho chuyến từ thiện tiếp theo”, anh giải thích. Trước thông tin dùng nhiều tài khoản kêu gọi từ thiện, Công Vinh đã tiến hành sao kê thêm số tài khoản khác có đuôi 812 để minh chứng. Cả hai cho biết với số tài khoản này chủ yếu là giao dịch đi chợ của Thủy Tiên chứ không có ai gửi vào ủng hộ miền Trung.