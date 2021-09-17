Dân tình tò mò phản ứng của nữ đại gia 50 tuổi sau khi Thủy Tiên minh bạch sao kê 18.000 trang, khẳng định chỉ nhận gần 178 tỉ

Tin tức giải trí 17/09/2021 17:14

Cư dân mạng liên tục gọi tên nữ streamer này bên dưới các bài đăng liên quan đến hình ảnh sao kê của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên.

Chiều 17/9, thông tin vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh trực tiếp ngân hàng để lấy toàn bộ giấy tờ sao kê tiền từ thiện thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Sau khi đến ngân hàng, Thủy Tiên - Công Vinh đã nhận 8 thùng giấy sao kê và giải trình rõ với khán giả thông qua livestream. Trong lần phát trực tiếp này, cặp đôi cho biết trước khi kêu gọi từ thiện 5 ngày, số tiền trong tài khoản của họ là 272 triệu đồng.

Dân tình tò mò phản ứng của nữ đại gia 50 tuổi sau khi Thủy Tiên minh bạch sao kê 18.000 trang, khẳng định chỉ nhận gần 178 tỉ - Ảnh 1
Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh bắt đầu sao kê - Ảnh: Thanh Niên

 Nam cầu thủ cho biết từ thời điểm đứng ra kêu gọi đến khi kết thúc chuyến từ thiện (13/10 - 23/11/2020), số tiền trong tài khoản mà họ nhận được là hơn 177 tỉ đồng. “Tổng chi có giấy xác nhận của chính quyền địa phương là hơn 178 tỉ. Còn nhận vào từ các mạnh thường quân là hơn 177 tỉ”, nam cầu thủ nói.

Dân tình tò mò phản ứng của nữ đại gia 50 tuổi sau khi Thủy Tiên minh bạch sao kê 18.000 trang, khẳng định chỉ nhận gần 178 tỉ - Ảnh 2
Theo lời Công Vinh chia sẻ, số tiền 177 tỷ đã sao kê ra thành 18.000 tờ A4 - Ảnh: Cắt từ clip FBNV

 Đồng thời, trước thông tin số tài khoản của cặp đôi vẫn mở và nhận thêm tiền từ thiện sau đó, Công Vinh - Thủy Tiên quyết định sao kê thêm 3 tháng sau khi kết thúc chuyến từ thiện, tức là từ ngày 24/11/2020 đến 24/2/2021. Anh cho biết trong giấy sao kê nhận được từ ngân hàng, số tiền còn lại là hơn 4 triệu đồng. “Số dư là số ngân hàng trả lãi cho 177 tỉ. Tôi và Tiên định để số tiền này cho chuyến từ thiện tiếp theo”, anh giải thích. Trước thông tin dùng nhiều tài khoản kêu gọi từ thiện, Công Vinh đã tiến hành sao kê thêm số tài khoản khác có đuôi 812 để minh chứng. Cả hai cho biết với số tài khoản này chủ yếu là giao dịch đi chợ của Thủy Tiên chứ không có ai gửi vào ủng hộ miền Trung.

Dân tình tò mò phản ứng của nữ đại gia 50 tuổi sau khi Thủy Tiên minh bạch sao kê 18.000 trang, khẳng định chỉ nhận gần 178 tỉ - Ảnh 3
Thủy Tiên nhận toàn bộ giấy tờ từ phía ngân hàng - Ảnh: Dân trí

 Đáng chú ý, cũng trong livestream vào chiều nay, Công Vinh đã đanh thép tuyên bố khởi kiện người vu khống vợ chồng mình. Anh nói: "Một số cá nhân đã vu khống, bôi nhọ danh dự, bịa đặt trên internet, làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, ảnh hưởng đến lợi ích cũng như tình hình kinh tế. Với quyền công dân của mình, vợ chồng chúng tôi sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật để bảo vệ. Những giấy tờ, sao kê này sẽ là bằng chứng để chúng tôi gửi cơ quan chức năng, cơ quan cảnh sát điều tra. Chúng tôi sẽ kiện những người đã vu khống, xúc phạm danh dự đến cơ quan có thẩm quyền. Chúng tôi đã có đơn kiện rồi và sẽ nhờ cơ quan vào cuộc".

 Trước động thái sao kê minh bạch của vợ chồng nữ ca sĩ Dành cả thanh xuân để yêu ai đó, cộng đồng mạng cũng không ngừng tò mò phản ứng của nữ doanh nhân 50 tuổi. Được biết, cách đây không lâu, chính nữ streamer 50 tuổi này đã tuyên bố trên livestream nghi vấn số tiền 320 tỷ mà Thủy Tiên nhận được trong đợt lũ chứ không phải 177 tỷ như thông báo ban đầu. Nữ đại gia này nghi ngờ Thủy Tiên đã ăn chặn hơn 1 nửa số tiền đồng thời yêu cầu cô phải sao kê toàn bộ. Tuy nhiên, chỉ mấy ngày trước nữ doanh nhân này bỗng công khai rút lui đồng thời khóa mọi tài khoản mạng xã hội.

Dân tình tò mò phản ứng của nữ đại gia 50 tuổi sau khi Thủy Tiên minh bạch sao kê 18.000 trang, khẳng định chỉ nhận gần 178 tỉ - Ảnh 4
Dân tình tò mò phản ứng của nữ đại gia 50 tuổi sau khi Thủy Tiên minh bạch sao kê 18.000 trang, khẳng định chỉ nhận gần 178 tỉ - Ảnh 5
Cư dân mạng tò mò phản ứng của nữ streamer - Ảnh chụp màn hình FB

Hiện cư dân mạng rất nóng lòng được xem bản kê khai cụ thể số tiền từ thiện từ phía Công Vinh - Thủy Tiên. 

HOT: Đúng giờ hẹn, vợ chồng Thủy Tiên chính thức có mặt tại ngân hàng, 18.000 trang sao kê sẵn sàng chờ công bố

HOT: Đúng giờ hẹn, vợ chồng Thủy Tiên chính thức có mặt tại ngân hàng, 18.000 trang sao kê sẵn sàng chờ công bố

Đã đến giờ livestream công khai sao kê của Công Vinh - Thủy Tiên, hình ảnh vợ chồng nữ ca sĩ xuất hiện trước cổng ngân hàng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

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Từ khóa:   Công Vinh và Thủy Tiên Thủy Tiên sao kê Thủy Tiên từ thiện

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