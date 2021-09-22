Diễn biến căng: Nói là làm, phía Thủy Tiên - Công Vinh chính thức nộp đơn tố cáo bà chủ Đại Nam hậu sao kê hơn 177 tỷ

Hậu trường 22/09/2021 14:33

Đại diện của nữ ca sĩ Thủy Tiên cho biết đã nộp đơn tố cáo bà Phương Hằng đến các cơ quan chức năng.

 

Trưa 22/9, luật sư đại diện Thủy Tiên - Công Vinh xác nhận với Thanh Niên đã nộp đơn tố cáo bà chủ Đại Nam - Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của ca sĩ Thủy Tiên và gia đình.

Cụ thể, luật sư Phan Vũ Tuấn (Trưởng văn phòng luật sư Phan Law Vietnam), đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh nói với tờ báo trên: “Hiện tại, chúng tôi đã hoàn thiện 3 bộ hồ sơ tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Công an. Đồng thời, chúng tôi đang ráo riết thực hiện công tác chuẩn bị khởi kiện tại tòa án. Theo đó, chúng tôi sẽ khởi kiện dân sự đối với các cá nhân có hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của ca sĩ Thủy Tiên và gia đình".

"Chúng tôi khẳng định chúng tôi lựa chọn áp dụng các biện pháp pháp lý phù hợp để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh trước tình trạng các tổ chức, cá nhân có những hành vi vu khống, nói xấu, đăng tải, lan truyền các thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của nữ ca sĩ, trong đó có doanh nhân Phương Hằng. Con đường tố tụng tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chính là con đường giải quyết vụ việc một cách thỏa đáng, công khai, minh bạch trong việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của ca sĩ Thủy Tiên cùng tất cả cá nhân, tổ chức khác có liên quan”, vị luật sư nói thêm.

Diễn biến căng: Nói là làm, phía Thủy Tiên - Công Vinh chính thức nộp đơn tố cáo bà chủ Đại Nam hậu sao kê hơn 177 tỷ - Ảnh 1
Công Vinh và Thủy Tiên trong buổi đi sao kê tiền từ thiện ngày 17/9 - Ảnh: Internet

 Nói về việc các cơ quan chức năng có thụ lý và vào cuộc điều tra, luật sư Tuấn cho biết: “Mọi công đoạn từ chuẩn bị hồ sơ đến nộp hồ sơ đều được thực hiện đúng quy định pháp luật. Phía cơ quan chức năng tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến hành xử lý hồ sơ của chúng tôi cũng dựa trên quy định của pháp luật, trong đó bao gồm việc phân công cán bộ điều tra. Chúng tôi luôn theo dõi sát sao tiến trình cơ quan công an xử lý cũng như sẽ chủ động phối hợp, hỗ trợ, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho cơ quan công an, cơ quan chức năng khác có liên quan nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc”.

Thời gian vừa qua, cặp đôi Thủy Tiên - Công Vinh hứng chịu nhiều chỉ trích từ công chúng vì bị cho là mập mờ, thiếu minh bạch trong công tác từ thiện. Dù nhiều lần lên tiếng bác bỏ tin đồn khoản tiền từ thiện lên tới 320 tỉ đồng, dùng nhiều tài khoản để kêu gọi quyên góp,…những cả hai vẫn không thể xoa dịu được dư luận.

Diễn biến căng: Nói là làm, phía Thủy Tiên - Công Vinh chính thức nộp đơn tố cáo bà chủ Đại Nam hậu sao kê hơn 177 tỷ - Ảnh 2
Diễn biến căng: Nói là làm, phía Thủy Tiên - Công Vinh chính thức nộp đơn tố cáo bà chủ Đại Nam hậu sao kê hơn 177 tỷ - Ảnh 3
Thủy Tiên tuyên bố sẽ khởi kiện những người vu khống mình - Ảnh: FBNV

 Đến ngày 17/9, sau khi làm thủ tục ký nhận 18.107 trang sao kê từ thiện miền Trung tại ngân hàng, Thủy Tiên - Công Vinh cũng cho biết, sẽ đâm đơn kiện dù người vu khống là doanh nhân hay một CEO. Đồng thời, phía luật sư của Thuỷ Tiên cũng đã gửi văn bản pháp lý chính thức tới cơ quan truyền thông để lên tiếng về vấn đề có liên quan, và đồng thời cũng qua đây lên tiếng cảnh cáo những người tung tin bịa đặt làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của vợ chồng nữ ca sĩ.

Theo Tiền Phong, trước đó, nghệ sĩ Hoài Linh và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Hiện dư luận vẫn đang dõi theo diễn tiến tiếp theo của sự việc! 

NÓNG: Đại diện nghệ sĩ Hoài Linh xác nhận đã gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng, khẳng định bị vu khống 'lấy tiền quyên góp chi việc riêng'

NÓNG: Đại diện nghệ sĩ Hoài Linh xác nhận đã gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng, khẳng định bị vu khống 'lấy tiền quyên góp chi việc riêng'

Đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh xác nhận đã gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng, hiện cơ quan công an đã thụ lý điều tra.

Xem thêm
Từ khóa:   Nguyễn Phương Hằng tố Thủy Tiên Công Vinh Thủy Tiên ăn chặn từ thiện Thủy Tiên sao kê

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 5 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36