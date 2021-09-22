Diễn biến căng: Nói là làm, phía Thủy Tiên - Công Vinh chính thức nộp đơn tố cáo bà chủ Đại Nam hậu sao kê hơn 177 tỷ

Đại diện của nữ ca sĩ Thủy Tiên cho biết đã nộp đơn tố cáo bà Phương Hằng đến các cơ quan chức năng.

Trưa 22/9, luật sư đại diện Thủy Tiên - Công Vinh xác nhận với Thanh Niên đã nộp đơn tố cáo bà chủ Đại Nam - Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của ca sĩ Thủy Tiên và gia đình. Cụ thể, luật sư Phan Vũ Tuấn (Trưởng văn phòng luật sư Phan Law Vietnam), đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh nói với tờ báo trên: “Hiện tại, chúng tôi đã hoàn thiện 3 bộ hồ sơ tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Công an. Đồng thời, chúng tôi đang ráo riết thực hiện công tác chuẩn bị khởi kiện tại tòa án. Theo đó, chúng tôi sẽ khởi kiện dân sự đối với các cá nhân có hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của ca sĩ Thủy Tiên và gia đình".

"Chúng tôi khẳng định chúng tôi lựa chọn áp dụng các biện pháp pháp lý phù hợp để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh trước tình trạng các tổ chức, cá nhân có những hành vi vu khống, nói xấu, đăng tải, lan truyền các thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của nữ ca sĩ, trong đó có doanh nhân Phương Hằng. Con đường tố tụng tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chính là con đường giải quyết vụ việc một cách thỏa đáng, công khai, minh bạch trong việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của ca sĩ Thủy Tiên cùng tất cả cá nhân, tổ chức khác có liên quan”, vị luật sư nói thêm. Công Vinh và Thủy Tiên trong buổi đi sao kê tiền từ thiện ngày 17/9 - Ảnh: Internet Nói về việc các cơ quan chức năng có thụ lý và vào cuộc điều tra, luật sư Tuấn cho biết: “Mọi công đoạn từ chuẩn bị hồ sơ đến nộp hồ sơ đều được thực hiện đúng quy định pháp luật. Phía cơ quan chức năng tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến hành xử lý hồ sơ của chúng tôi cũng dựa trên quy định của pháp luật, trong đó bao gồm việc phân công cán bộ điều tra. Chúng tôi luôn theo dõi sát sao tiến trình cơ quan công an xử lý cũng như sẽ chủ động phối hợp, hỗ trợ, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho cơ quan công an, cơ quan chức năng khác có liên quan nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc”.

Thời gian vừa qua, cặp đôi Thủy Tiên - Công Vinh hứng chịu nhiều chỉ trích từ công chúng vì bị cho là mập mờ, thiếu minh bạch trong công tác từ thiện. Dù nhiều lần lên tiếng bác bỏ tin đồn khoản tiền từ thiện lên tới 320 tỉ đồng, dùng nhiều tài khoản để kêu gọi quyên góp,…những cả hai vẫn không thể xoa dịu được dư luận. Thủy Tiên tuyên bố sẽ khởi kiện những người vu khống mình - Ảnh: FBNV Đến ngày 17/9, sau khi làm thủ tục ký nhận 18.107 trang sao kê từ thiện miền Trung tại ngân hàng, Thủy Tiên - Công Vinh cũng cho biết, sẽ đâm đơn kiện dù người vu khống là doanh nhân hay một CEO. Đồng thời, phía luật sư của Thuỷ Tiên cũng đã gửi văn bản pháp lý chính thức tới cơ quan truyền thông để lên tiếng về vấn đề có liên quan, và đồng thời cũng qua đây lên tiếng cảnh cáo những người tung tin bịa đặt làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của vợ chồng nữ ca sĩ. Theo Tiền Phong, trước đó, nghệ sĩ Hoài Linh và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Hiện dư luận vẫn đang dõi theo diễn tiến tiếp theo của sự việc!

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