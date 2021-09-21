Ngoài Đàm Vĩnh Hưng, còn có những nghệ sĩ nào tố cáo 'nữ streamer triệu view' gây xôn xao khắp cõi mạng?

Đáng chú ý, Zing cũng cho biết, phía cảnh sát thông tin có khoảng 5 người đã gửi đơn tố cáo nữ doanh nhân. Trong số này có nghệ sĩ Hoài Linh và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng . Trong đơn, người tố cáo cho rằng họ bị nữ đại gia vu khống, làm nhục và đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xử lý trường hợp này.

Ngày 21/9, Zing dẫn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đã tiếp nhận đơn của một số người tố cáo nữ CEO nổi tiếng.

Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP.HCM đã thông báo thụ lý đơn tố cáo của mình và đang trong quá trình xác minh nội dung đơn để xử lý đúng người đúng tội. Đồng thời, giọng ca Nửa vàng trăng cũng dẫn link nguồn báo Tuổi Trẻ Online để khán giả có thể theo dõi kỹ hơn nội dung được đề cập trong lá đơn.

"Vụ việc đang được xác minh, làm rõ. Do tình hình dịch nên cảnh sát chưa làm việc được với các nghệ sĩ và người bị tố cáo", Zing dẫn tin từ Công an TP.HCM.

Cụ thể, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho rằng nữ doanh nhân đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, bịa đặt và lan truyền thông tin sai sự thật về mình như ăn chặn từ thiện, lừa đảo công chúng, nhận hối lộ, cấu kết mua giải The Voice. Đàm Vĩnh Hưng cũng tố đối phương đã ngang nhiên công khai thông tin về giới tính, tình cảm với những lời lẽ chà đạp. Sự việc khiến cho nam ca sĩ bị tấn công trên mạng xã hội, người lạ gọi điện, nhắn tin, chửi bới ngày đêm.

Bài đăng trên trang cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: FBNV

Cũng trong bài đăng trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng nhắn nhủ mọi người cùng chờ kết quả với anh. "Cả nhà cùng Hưng chờ đợi kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP.HCM. Hưng đã xác định sẽ đi đến cùng bằng con đường pháp luật, nên dù có phải chờ đợi cơ quan điều tra xác minh và kết luận thì Hưng vẫn sẽ chờ. Hưng biết vẫn còn nhiều người đang hoài nghi về sự trong sạch của Hưng trong việc từ thiện, nhưng Hưng tin con đường mà Hưng đang chọn sẽ là cách tốt nhất để câu chuyện về nghệ sĩ làm từ thiện được giải oan bằng pháp luật. Chỉ có kết luận cuối cùng của Cơ quan điều tra và Tòa án mới có thể trả lời chính xác và dứt điểm cho những thông tin bịa đặt vu khống mà Hưng đang phải chịu đựng. Hưng cảm ơn cả nhà luôn tin tưởng Hưng".

Thông tin về đơn tố cáo của Đàm Vĩnh Hưng sau khi được chia sẻ ngay lập tức tạo ra cuộc bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Cư dân mạng bình luận sôi nổi - Ảnh: FB

Thời gian qua, một bộ phận công chúng đã đặt nghi vấn và yêu cầu một số nghệ sĩ phải thực hiện việc sao kê khi đứng ra đại diện làm từ thiện từ số tiền mà công chúng đã quyên góp. Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ việc một nữ streamer nhiều lần lên tiếng về “những giấc mơ” của bà.

Vụ việc đầu tiên làm công chúng dấy lên sự nghi ngờ về việc từ thiện của nghệ sĩ là khi bà "nằm mơ" thấy số tiền 14 tỷ đồng từ thiện mà nghệ sĩ Hoài Linh kêu gọi quyên góp từ người dân vẫn còn nằm trong tài khoản trong suốt 6 tháng. Sau khi bà Hằng tiết lộ về "giấc mơ" của mình, phía nghệ sĩ Hoài Linh cũng lên tiếng xác nhận sự việc, đồng thời xác nhận chính xác giá trị số tiền mà người dân đã quyên góp thông qua việc chuyển tiền vào tài khoản của nghệ sĩ Hoài Linh là 14,67 tỷ đồng. Nam nghệ sĩ sau đó cũng đã lên tiếng trần tình và xin lỗi về sự việc này thông qua một clip dài 50 phút.

Nghệ sĩ Hoài Linh cũng được cho là có động thái tố cáo nữ CEO? - Ảnh: Internet

Việc “giấc mơ” của nữ đại gia bỗng trở thành hiện thực đã khiến nhiều người ngỡ ngàng và phần nào dẫn đến câu chuyện sao kê tiền từ thiện trong thời gian gần đây. Sau đó, hàng loạt người nổi tiếng, người của công chúng khác cùng đồng loạt bị gọi tên là Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Thủy Tiên, MC.Đại Nghĩa... Mỗi người đều có cách đáp trả khác nhau trước những ồn ào. Và hiện tại, những thông tin xoay quanh nữ CEO và loạt sao Việt vẫn thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận.