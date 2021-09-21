'Mạnh tay' gửi đơn tố cáo nữ CEO nói mình ăn chặn tiền từ thiện, Mr.Đàm tuyên bố cứng: 'Giải oan bằng pháp luật'

Theo nguồn tin của báo Tuổi Trẻ Online, Công an TP. HCM đã nhận đơn tố cáo của ông Huỳnh Minh Hưng - tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - tố cáo nữ CEO về hành vi "làm nhục người khác", "vu khống", và "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Trao đổi với Thanh Niên trưa 21/9, phía nam ca sĩ cũng cho biết thêm: “Chúng tôi quyết tâm đi theo hướng giải quyết bằng pháp luật cho đến cuối cùng. Chúng tôi sẽ nhờ cơ quan chức năng làm rõ toàn bộ hành trình mà Đàm Vĩnh Hưng đã đi qua. Chúng tôi cũng cam kết với mọi người những gì chúng tôi đã làm, đã thể hiện đều trong sạch. Chúng tôi cũng đã đóng góp được rất nhiều cho cộng đồng này, không thể để người khác lắt léo như vậy”. Theo đại diện Đàm Vĩnh Hưng, việc đôi co, tranh cãi qua lại sẽ không đưa ra được đáp án cuối cùng nên hãy để cơ quan chức năng vào cuộc.

Mới đây, trên trang cá nhân, Mr. Đàm cũng đã có những chia sẻ đáng chú ý về sự việc. Anh khẳng định: "Hưng đã xác định sẽ đi đến cùng bằng con đường pháp luật, nên dù có phải chờ đợi cơ quan điều tra xác minh và kết luận thì Hưng vẫn sẽ chờ. Hưng biết vẫn còn nhiều người đang hoài nghi về sự trong sạch của Hưng trong việc từ thiện, nhưng Hưng tin con đường mà Hưng đang chọn sẽ là cách tốt nhất để câu chuyện về nghệ sĩ làm từ thiện được giải oan bằng pháp luật".

Theo đơn tố cáo, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho rằng nữ streamer đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều nghệ sĩ với những thông tin xuyên tạc, từ ngữ phản cảm, tục tĩu. Bên cạnh đó, nữ đại gia còn công khai chỉ trích, cáo buộc nhiều người lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện của dân với lời lẽ cay cú, đả kích mọi người khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan có thẩm quyền.

Phía nam ca sĩ cũng ghi rõ trong đơn tố cáo những lịch livestream của nữ đại gia có nêu đích danh tên mình là vào các ngày: 8-8, 14-8, 24-8, 26-8 và 28-8-2021.

Theo nam ca sĩ, bà chủ Đại Nam đã xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của anh bằng những lời lẽ thô tục. Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng cũng cho biết thông tin anh ăn chặn tiền từ thiện, ăn hối lộ, câu kết mua giải trong cuộc thi The Voice mà nữ CEO lan truyền là sai sự thật.

Đàm Vĩnh Hưng mong sớm lấy lại sự trong sạch cho bản thân - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó, giọng ca sinh năm 1971 còn tố nữ doanh nhân ngang nhiên công khai hóa thông tin cá nhân của anh về giới tính, tình cảm với những lời lẽ tục tĩu. Việc nữ CEO liên tục livestream xúc phạm đã khiến nhiều người liên tục gọi điện, nhắn tin quấy rối anh, gây đảo lộn cuộc sống và công việc, ảnh hưởng xấu tới tinh thần nam ca sĩ.

"Tôi đang sống trong sự hoang mang, lo lắng bất an trước sự ngông cuồng coi thường pháp luật của bà Hằng và một số thành phần trên cộng đồng quá khích đã tin tưởng vào những điều mà bà Hằng phát ngôn. Mặc dù tôi đã cố gắng trấn an dư luận nhằm bảo vệ hình ảnh của một người nghệ sĩ chân chính mà tôi đã xây dựng suốt hơn hai mươi năm qua, nhưng cũng không thể ngăn được làn sóng tẩy chay của những người mến mộ và cả những người quen biết của tôi" - Báo Tuổi Trẻ Online dẫn lá đơn tố cáo của Đàm Vĩnh Hưng.

Cuối cùng, nam ca sĩ yêu cầu nữ doanh nhân phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm.

Cũng theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ Online, ngoài Đàm Vĩnh Hưng, Công an TP.HCM cũng đã nhận được đơn tố cáo nữ đại gia của một số nghệ sĩ khác.