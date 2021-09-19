Hậu livestream sao kê, Công Vinh ngậm ngùi tâm sự vợ chồng bị phá hợp đồng quảng cáo, nói lý do không đưa kiểm toán vào cuộc

Sau buổi livestream sao kê, Công Vinh lần đầu lên tiếng chia sẻ những thiệt thòi mà vợ chồng anh phải gánh chịu suốt thời gian qua.

Chiều 17/9, sau khi livestream tung sao kê trực tiếp tại ngân hàng với tổng số tiền hơn 177 tỉ đồng trong tài khoản quyên góp hỗ trợ miền Trung vào cuối năm 2020, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên tuyên bố sẽ chính thức khởi kiện những người tung tin vu khống mình. Đồng thời ngay sau khi livestream, phía nữ ca sĩ Thủy Tiên cũng đã tung hết toàn bộ 18.000 trang để cư dân mạng tiện theo dõi. Mới đây, trong buổi chia sẻ với báo Lao động, Công Vinh cũng lên tiếng sau khi livestream sao kê. "Chân sút" gốc Nghệ An cho biết ồn ào chuyện quyên góp từ thiện khiến anh và Thủy Tiên mất rất nhiều thứ. Trong đó phải kể đến danh dự, niềm tin của công chúng và công việc cũng vì thế mà bị ảnh hưởng.

"Sao kê là cách chứng minh mình minh bạch. Nếu bản thân mình làm từ thiện rõ ràng thì không có gì sợ cả. Thời gian qua, chúng tôi mất rất nhiều thứ. Họ phá nhiều hợp đồng quảng cáo, các tài khoản ảo đã vào trang web của các nhãn hàng tấn công, chửi bới và đánh dấu một sao để nhiều nhãn hàng không dám hợp tác với chúng tôi", ông xã Thủy Tiên chia sẻ cả hai bị mỉa mai, "ném đá" và thậm chí công việc ảnh hưởng rất nhiều. Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên livestream sao kê tiền từ thiện - Ảnh: Internet Đồng thời, trước thắc mắc lớn về vấn đề tại sao không đưa đơn vị kiểm toán độc lập vào để chứng minh sự minh bạch của 2 vợ chồng, Công Vinh lý giải: "Ngay từ đầu, chúng tôi đã nghĩ đến việc này. Sau đó, chúng tôi cũng đã liên hệ với các đơn vị kiểm toán lớn ở Việt Nam và họ nói rằng, không có luật kiểm toán cá nhân mà họ chỉ kiểm toán được các doanh nghiệp."

Đáng chú ý, sau khi vướng loạt ồn ào liên quan đến hoạt động từ thiện, Thủy Tiên khẳng định vẫn sẽ tiếp tục công việc này trong thời gian tới. Tuy nhiên, bà xã Công Vinh sẽ không kêu gọi từ cộng đồng nữa mà chỉ thực hiện với tư cách cá nhân. Chia sẻ thêm về điều này, Công Vinh cho hay: "Chúng tôi thấy rằng, việc làm từ thiện hay không sau này không phụ thuộc vào việc ai nói gì. Nếu thấy cần thiết phải làm thì chúng tôi phát tâm giúp người nghèo, còn đến đó nếu có ai làm rồi thì thôi. Nhưng nói như vậy thì không có nghĩa chúng tôi ngưng làm từ thiện hoặc không làm từ thiện nữa. Tùy thuộc hoàn cảnh và thời điểm mà thôi.", báo Lao động dẫn lời nam cầu thủ. Cặp đôi trong chuyến từ thiện miền Trung năm 2020 - Ảnh: Internet Việc xảy ra ồn ào livestream sao kê tiền từ thiện và nhờ cơ quan pháp luật vào cuộc điều tra của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh xuất phát từ việc họ bị doanh nhân "nằm mơ" thấy rằng, cặp sao quyên góp được hơn 320 tỉ đồng thay vì 177 tỉ đồng như công bố. Sự việc bị thổi phồng lên khi một số cư dân mạng cho rằng, số tiền Thủy Tiên quyên góp cho lũ lụt miền Trung cuối năm 2020 lên đến 700 tỉ đồng. Hiện những ồn ào xoay quanh câu chuyện vợ chồng Thủy Tiên sao kê tiền từ thiện vẫn thu hút rất nhiều sự quan tâm chú ý của dư luận.

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