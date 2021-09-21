'Sao kê từ thiện' chưa ngã ngũ, Thủy Tiên lại bị 'đào mộ' clip tiết lộ nhà có nhiều két sắt, chồng không hề biết mật mã

Giải trí 21/09/2021 00:11

Thủy Tiên từng chia sẻ về chuyện quản lý tài chính trong gia đình. Thậm chí còn tiết lộ ông xã không hề biết mật mã két để tiền.

Thời gian gần đây, cặp đôi Công Vinh - Thủy Tiên chính là cái tên thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng về ồn ào sao kê. Đặc biệt có nhiều tin đồn bàn tán xung quanh số tiền từ thiện này cũng như khối tài sản của cả hai.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ "đào lại" đoạn video trong lần tham gia một talkshow lên sóng vào cuối tháng 7/2020. Cụ thể, Thủy Tiên đã hé lộ nhiều bí mật về chuyện quản lý tài chính trong gia đình. Thủy Tiên đã nhận được câu hỏi bất ngờ: "Một bí mật chưa từng bật mí với chồng của mình?". Đáp lời, Thủy Tiên cho biết Công Vinh chưa từng biết mật mã két sắt của Thủy Tiên.

"Tất cả những gì về mật mã của anh Vinh thì Tiên đều biết nhưng riêng mật mã két sắt của Tiên thì anh Công Vinh không biết. Ở nhà có nhiều két sắt nhưng chỉ có một két sắt để tiền, còn lại là dùng để đồ ăn. Nhưng anh Vinh không biết mật mã két để tiền", Thủy Tiên bật mí.

Công Vinh còn giao cho cô nàng luôn cả nhiệm vụ nắm hết tài chính trong gia đình.  Nữ ca sĩ cho hay: "Anh Vinh rất sướng, anh ấy không cần phải lo lắng gì về tiền. Người cầm tiền như Tiên mới cực, anh Vinh hầu như giao công việc nặng nhọc đó cho Tiên".

'Sao kê từ thiện' chưa ngã ngũ, Thủy Tiên lại bị 'đào mộ' clip tiết lộ nhà có nhiều két sắt, chồng không hề biết mật mã - Ảnh 1
Thủy Tiên chia sẻ về chuyện tiền nong trong gia đình - Ảnh: Internet

 Mới đây, trong buổi chia sẻ với truyền thông, Công Vinh cũng lên tiếng sau khi livestream sao kê. Anh cho biết vì ồn ào này mà anh và gia đình mất nhiều thứ trong đó có danh dự, niềm tin của công chúng và công việc cũng vì thế mà bị ảnh hưởng.

"Sao kê là cách chứng minh mình minh bạch. Nếu bản thân mình làm từ thiện rõ ràng thì không có gì sợ cả. Thời gian qua, chúng tôi mất rất nhiều thứ. Họ phá nhiều hợp đồng quảng cáo, các tài khoản ảo đã vào trang web của các nhãn hàng tấn công, chửi bới và đánh dấu một sao để nhiều nhãn hàng không dám hợp tác với chúng tôi", ông xã Thủy Tiên chia sẻ cả hai bị mỉa mai, ném đá và thậm chí công việc ảnh hưởng rất nhiều.

'Sao kê từ thiện' chưa ngã ngũ, Thủy Tiên lại bị 'đào mộ' clip tiết lộ nhà có nhiều két sắt, chồng không hề biết mật mã - Ảnh 2
Vợ chồng Thủy Tiên livestream sao kê từ thiện - Ảnh: Internet

 Trước đó, trong 1 bài viết đáp trả về thông tin ăn chặn tiền từ thiện để xây nhà được đăng tải trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã công bố khối tài sản “khủng" mà mình và Công Vinh hiện đang có được. Cụ thể, Thủy Tiên cho biết vào năm 2020, cô dùng tiền riêng để đứng ra giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đến tháng 7/2020, Công Vinh quyết định bán 2 miếng đất với giá trị lên đến 19,6 tỉ đồng để nữ ca sĩ yên tâm sửa nhà. Người đẹp tiết lộ thêm trước đó, ông xã cũng bán được lô đất 12 tỉ hồi tháng 5.2020. Đến tháng 11/2020, nam cầu thủ tiếp tục bán được một căn biệt thự (mua từ hồi 2011) với giá 13 tỉ đồng.

Trong bài viết của mình, Thủy Tiên tiết lộ: “Anh Vinh cho mình 31 tỉ để yên tâm rồi. Bữa giờ lại cho mình lắt nhắt tiền bán đất, mỗi lần 3-5 tỉ nữa, tính ra cũng có hơn 40 tỉ để tiêu đó. Anh còn đang muốn bán cho thêm và dụ mình nghỉ làm luôn ở nhà để ảnh đi làm nuôi mình, làm chi cực mà người ta nói hoài ảnh không vui”. Đồng thời, Thủy Tiên nói thêm nhiều khi cô thấy tội cho ông xã vì bị một bộ phận cư dân mạng nói nghèo, không có tiền xây nhà mà chỉ chờ tiền ăn bám vợ.

'Sao kê từ thiện' chưa ngã ngũ, Thủy Tiên lại bị 'đào mộ' clip tiết lộ nhà có nhiều két sắt, chồng không hề biết mật mã - Ảnh 3
Thủy Tiên đăng tải dòng trạng thái đáp trả khi bị nói ăn chặn từ thiện, tiết lộ thu nhập "khủng" của Công Vinh - Ảnh: FBNV

 Nói về thu nhập làm cầu thủ của Công Vinh, Thủy Tiên kể thêm: “Trong khi ảnh đi đá bóng, tất cả hợp đồng lẫn lương thưởng các câu lạc bộ trong và ngoài nước, đội tuyển quốc gia cộng lại hơn 10 năm cũng kiếm 50 tỉ tiền mặt từ 5-6 năm trước rồi... Sau đó ảnh có duyên mát tay đầu tư đất đai bất động sản lên giá toàn lãi gấp 5-6 lần. Tất cả tài sản làm ra đều công khai và đóng thuế nhà nước đàng hoàng chứng từ đầy đủ”. Đồng thời, nữ ca sĩ bày tỏ thêm: “Nói thì bảo khoe của thì cũng kỳ, mà không nói thì bảo nhà mình nghèo, không có tiền xây nhà toàn đi từ thiện để ăn chặn mình cũng không yên”.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, do những khúc mắc về từ thiện nên cặp đôi vẫn không tránh khỏi những lời đàm tiếu.

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