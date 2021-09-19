Nữ đại gia Bình Dương bất ngờ trở lại, nói Thủy Tiên dùng mánh khóe 'tạm khóa báo có' để treo tài khoản: Không dừng lại ở 177 tỷ?

Cuối livestream, Công Vinh tuyên bố sẽ khởi kiện các cá nhân vu khống. "Vợ chồng tôi sẽ gửi sao kê này tới cơ quan chức năng để làm bằng chứng. Chúng tôi tin vào pháp luật, tin rằng không cá nhân nào có thể đứng trên pháp luật.", Công Vinh nói trên livestream.

Ngày 17/9, vợ chồng Thủy Tiên – Công Vinh làm thủ tục ký nhận 18.107 trang sao kê với số tiền gần 178 tỷ, đựng trong tám thùng các tông, sau 11 tháng kết thúc chuyến từ thiện ở các tỉnh miền Trung trao tiền cho người dân.

Trên livestream, nữ CEO cho biết sao kê hơn 177 tỷ đồng từ ngân hàng không sai. Tuy nhiên, bà chỉ ra điểm chưa được làm rõ và cũng là mấu chốt để quyết định sự trong sạch của Thủy Tiên ở nguồn tiền đổ vào.

Cho tới tối nay (19/9), nữ đại gia đất Bình Dương bất ngờ trở lại, gọi tên hàng loạt nghệ sĩ trên sóng livestream về câu chuyện từ thiện, được bàn nhiều nhất là Thủy Tiên - Công Vinh. Nữ CEO cho rằng bản sao kê của Thủy Tiên chưa nói lên được điều gì và không có giá trị, thậm chí tuyên bố "muốn chơi cuộc chơi pháp lý".

Trong văn bản xác nhận tổng tiền mà ngân hàng gửi Thủy Tiên có cụm từ "tạm khóa báo có". Nữ đại gia cho biết: "Tạm khóa báo có không phải là đóng tài khoản. Đây là thủ thuật không phải ai cũng biết". Theo bà, khi tài khoản ở trạng thái "tạm khóa báo có" thì vẫn thực hiện được một số chức năng như thường.

Văn bản xác nhận tổng tiền mà ngân hàng gửi Thủy Tiên được phía nữ CEO đăng tải - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi Thủy Tiên để tài khoản ở trạng thái "tạm khóa báo có", nếu có người chuyển tiền đến thì vẫn được, song con số không vào tài khoản ngay mà treo lơ lửng trên một không gian. Cho tới khi nữ ca sĩ yêu cầu hủy chế độ "tạm khóa báo có", toàn bộ số tiền trên "không gian lơ lửng" ấy sẽ lập tức được đổ vào tài khoản của cô.

Nữ đại gia cũng nhấn mạnh, toàn bộ số tiền trên "không gian" này chỉ có Thủy Tiên và ngân hàng biết, chỉ cần cô mở tài khoản ra thì số tiền sẽ thuộc về cô và hoàn toàn hợp pháp.

Để minh họa về thuật ngữ này, nữ CEO cho hay: "Quý vị hãy thử với tôi đi, thử cho tài khoản 'tạm khóa báo có' đi rồi nhờ người nhà quý vị chuyển tiền cho quý vị. Số tiền đó sẽ bị treo, cho tới khi quý vị mở lại thì số tiền đó vẫn sẽ vào tài khoản của quý vị".

Từ đó, nữ CEO cho rằng Thủy Tiên có thể đã sử dụng thủ thuật này. Việc Thủy Tiên cần làm lúc này là xác thực số tài khoản kêu gọi hiện vẫn tạm khóa hay đã mở.

Trong trường hợp tài khoản đã mở, cô phải sao kê từ lúc "tạm khóa báo có" cho tới thời điểm hiện tại. Còn trong trường hợp tài khoản vẫn đang ở trạng thái "tạm khóa báo có", Thủy Tiên cần mở tài khoản ra để xem có nguồn tiền "ập" vào tài khoản không, đồng thời phải trình giấy tờ chứng từ liên quan, sao kê từ ngân hàng để mọi người nắm rõ.

Công Vinh đã tuyên bố kiện một số nhân vật vu khống cho vợ chồng anh chuyện làm từ thiện, nhưng theo nữ CEO, anh chỉ cần... kiện một mình bà là đủ. Nữ đại gia vẫn đang chờ đợi đơn kiện của chân sút xứ Nghệ.