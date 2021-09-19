Nữ đại gia Bình Dương bất ngờ trở lại, nói Thủy Tiên dùng mánh khóe 'tạm khóa báo có' để treo tài khoản: Không dừng lại ở 177 tỷ?

Hậu trường 19/09/2021 23:33

Nữ CEO cho rằng, vợ chồng Công Vinh đã dùng thủ thuật. Toàn bộ số tiền 'trên không gian ảo', chỉ có Thủy Tiên và ngân hàng nắm rõ.

Ngày 17/9, vợ chồng Thủy Tiên – Công Vinh làm thủ tục ký nhận 18.107 trang sao kê với số tiền gần 178 tỷ, đựng trong tám thùng các tông, sau 11 tháng kết thúc chuyến từ thiện ở các tỉnh miền Trung trao tiền cho người dân.

Cuối livestream, Công Vinh tuyên bố sẽ khởi kiện các cá nhân vu khống. "Vợ chồng tôi sẽ gửi sao kê này tới cơ quan chức năng để làm bằng chứng. Chúng tôi tin vào pháp luật, tin rằng không cá nhân nào có thể đứng trên pháp luật.", Công Vinh nói trên livestream. 

Nữ đại gia Bình Dương bất ngờ trở lại, nói Thủy Tiên dùng mánh khóe 'tạm khóa báo có' để treo tài khoản: Không dừng lại ở 177 tỷ? - Ảnh 1
Vợ chồng Thủy Tiên – Công Vinh livetream sao kê tiền từ thiện - Ảnh: Internet

 Cho tới tối nay (19/9), nữ đại gia đất Bình Dương bất ngờ trở lại, gọi tên hàng loạt nghệ sĩ trên sóng livestream về câu chuyện từ thiện, được bàn nhiều nhất là Thủy Tiên - Công Vinh. Nữ CEO cho rằng bản sao kê của Thủy Tiên chưa nói lên được điều gì và không có giá trị, thậm chí tuyên bố "muốn chơi cuộc chơi pháp lý".

Trên livestream, nữ CEO cho biết sao kê hơn 177 tỷ đồng từ ngân hàng không sai. Tuy nhiên, bà chỉ ra điểm chưa được làm rõ và cũng là mấu chốt để quyết định sự trong sạch của Thủy Tiên ở nguồn tiền đổ vào.

Trong văn bản xác nhận tổng tiền mà ngân hàng gửi Thủy Tiên có cụm từ "tạm khóa báo có". Nữ đại gia cho biết: "Tạm khóa báo có không phải là đóng tài khoản. Đây là thủ thuật không phải ai cũng biết". Theo bà, khi tài khoản ở trạng thái "tạm khóa báo có" thì vẫn thực hiện được một số chức năng như thường.

Nữ đại gia Bình Dương bất ngờ trở lại, nói Thủy Tiên dùng mánh khóe 'tạm khóa báo có' để treo tài khoản: Không dừng lại ở 177 tỷ? - Ảnh 2
Nữ đại gia Bình Dương bất ngờ trở lại, nói Thủy Tiên dùng mánh khóe 'tạm khóa báo có' để treo tài khoản: Không dừng lại ở 177 tỷ? - Ảnh 3
Văn bản xác nhận tổng tiền mà ngân hàng gửi Thủy Tiên được phía nữ CEO đăng tải - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi Thủy Tiên để tài khoản ở trạng thái "tạm khóa báo có", nếu có người chuyển tiền đến thì vẫn được, song con số không vào tài khoản ngay mà treo lơ lửng trên một không gian. Cho tới khi nữ ca sĩ yêu cầu hủy chế độ "tạm khóa báo có", toàn bộ số tiền trên "không gian lơ lửng" ấy sẽ lập tức được đổ vào tài khoản của cô.

Nữ đại gia cũng nhấn mạnh, toàn bộ số tiền trên "không gian" này chỉ có Thủy Tiên và ngân hàng biết, chỉ cần cô mở tài khoản ra thì số tiền sẽ thuộc về cô và hoàn toàn hợp pháp.

Để minh họa về thuật ngữ này, nữ CEO cho hay: "Quý vị hãy thử với tôi đi, thử cho tài khoản 'tạm khóa báo có' đi rồi nhờ người nhà quý vị chuyển tiền cho quý vị. Số tiền đó sẽ bị treo, cho tới khi quý vị mở lại thì số tiền đó vẫn sẽ vào tài khoản của quý vị".

Từ đó, nữ CEO cho rằng Thủy Tiên có thể đã sử dụng thủ thuật này. Việc Thủy Tiên cần làm lúc này là xác thực số tài khoản kêu gọi hiện vẫn tạm khóa hay đã mở.

Trong trường hợp tài khoản đã mở, cô phải sao kê từ lúc "tạm khóa báo có" cho tới thời điểm hiện tại. Còn trong trường hợp tài khoản vẫn đang ở trạng thái "tạm khóa báo có", Thủy Tiên cần mở tài khoản ra để xem có nguồn tiền "ập" vào tài khoản không, đồng thời phải trình giấy tờ chứng từ liên quan, sao kê từ ngân hàng để mọi người nắm rõ.

Công Vinh đã tuyên bố kiện một số nhân vật vu khống cho vợ chồng anh chuyện làm từ thiện, nhưng theo nữ CEO, anh chỉ cần... kiện một mình bà là đủ. Nữ đại gia vẫn đang chờ đợi đơn kiện của chân sút xứ Nghệ.

Hậu livestream sao kê, Công Vinh ngậm ngùi tâm sự vợ chồng bị phá hợp đồng quảng cáo, nói lý do không đưa kiểm toán vào cuộc

Hậu livestream sao kê, Công Vinh ngậm ngùi tâm sự vợ chồng bị phá hợp đồng quảng cáo, nói lý do không đưa kiểm toán vào cuộc

Sau buổi livestream sao kê, Công Vinh lần đầu lên tiếng chia sẻ những thiệt thòi mà vợ chồng anh phải gánh chịu suốt thời gian qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Nguyễn Phương Hằng tố Thủy Tiên Thủy Tiên sao kê Thủy Tiên từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 3 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 0 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 6 giờ 0 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 6 giờ 30 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 7 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36