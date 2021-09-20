Rộ tin Cục C03 vào cuộc điều tra 'lùm xùm' từ thiện lũ lụt ở miền Trung, thực hư ra sao?

Trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin Cục C03 vào cuộc điều tra lùm xùm từ thiện lũ lụt của một số nghệ sĩ Việt. Tuy nhiên, sự thật thế nào?

Những ngày qua, lùm xùm chuyện sao kê từ thiện của nghệ sĩ Việt trở thành chủ đề nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Khởi nguồn từ câu chuyện chậm giải ngân của NSƯT Hoài Linh và sau đó là hàng loạt cái tên đình đám như Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng,... cũng bị dân mạng công bố rõ ràng về khoản tiền kêu gọi từ thiện. Nhiều nghệ sĩ vướng vào ồn ào sao kê tiền từ thiện - Ảnh: Internet Trước sức ép của dư luận, NS Hoài Linh, Trấn Thành, Thủy Tiên – Công Vinh đều đã lần lượt công bố những bản sao kê từ ngân hàng về các khoản tiền kêu gọi từ thiện. Tuy nhiên, động thái đó vẫn chưa đủ thuyết phục dư luận về tính minh bạch của hoạt động từ thiện.

Cho đến mới đây, trên một số diễn đàn mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Bộ Công An chính thức vào cuộc điều tra lùm xùm từ thiện lũ lụt. Theo đó, một fanpage có hàng triệu người theo dõi cho biết: “Hiện nay trên facebook đang lan truyền thông tin C03 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an) chính thức vào cuộc điều tra lùm xùm từ thiện lũ lụt. Thông tin trên đang được xác minh. Cư dân mạng tỏ ra hả hê với động thái trên nếu đó là sự thật.” Ngay lập tức, thông tin trên khiến đại đa số cư dân mạng không khỏi xôn xao bàn tán. Tuy nhiên, theo Saostar, chiều 20/9, lãnh đạo Cục C03 cho biết, đơn vị chưa vào cuộc điều tra về những lùm xùm từ thiện liên quan đến lũ lụt.

Bài viết được 1 trang fanpage đăng tải - Ảnh: Internet Trước đó, theo Thanh Niên đưa tin, vấn đề lùm xùm chuyện nghệ sĩ làm từ thiện đã được Chánh Văn phòng Bộ Công an- Tô Ân Xô trả lời báo chí bên lề buổi họp Chính phủ thường kỳ chiều tối 6/9, nhất là sau những ồn ào về tiếp nhận, minh bạch tiền quyên góp của vợ chồng ca sỹ Thuỷ Tiên - Công Vinh. Theo ông Xô, việc cá nhân, tổ chức đứng ra kêu gọi ủng hộ đồng bào vượt qua khó khăn do dịch bệnh, thiên tai, hoạn nạn là nghĩa cử rất cao đẹp, mang tính nhân văn. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đóng góp này. Tuy nhiên, khi có dấu hiệu về việc chiếm đoạt tài sản, tiền, hàng từ hoạt động quyên góp, ủng hộ, thì cơ quan chức năng xem xét xử lý với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ông Xô lưu ý đến thời điểm này, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an chưa nhận được tố cáo nào về việc chiếm đoạt tài sản, tiền, hàng từ hoạt động quyên góp, ủng hộ từ thiện và công an các địa phương cũng chưa có báo cáo tập hợp về nội dung này.

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