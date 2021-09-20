Nữ CEO Đại Nam vui mừng thông báo lên chức 'chị nội', dân tình rôm rả đoán nàng dâu Quế Long đã có tin vui?

Hậu trường 20/09/2021 10:43

Bà Phương Hằng bất ngờ tiết lộ chuẩn bị lên chức 'chị nội', khiến dân tình không khỏi bán tín bán nghi, liệu có phải nàng dâu Quế Long đang mang bầu?

Tối 19/9, bà Phương Hằng – nữ CEO Đại Nam đã chính thức tái xuất trên sóng livestream . Không chỉ gây sốt dư luận với thuật ngữ “tạm khóa báo có” và hàng loạt góc khuất chuyện từ thiện, bà Phương Hằng còn gây chú ý khi tự nhận mình đã lên chức “chị nội”.

Tuy nhiên cách giải thích của nữ đại gia lại khiến nhiều người bán tín bán nghi, không biết có phải Quế Long – con dâu trưởng của CEO Đại Nam đã có tin vui hay chưa. Cụ thể, bà Phương Hằng cho biết: “Tôi lên chức chị nội rồi quý vị, quý vị gọi chị nội chứ đừng gọi bà nội, gọi bà nội là em giận đó”.

Nữ CEO Đại Nam vui mừng thông báo lên chức 'chị nội', dân tình rôm rả đoán nàng dâu Quế Long đã có tin vui? - Ảnh 1
Tính đến nay, đã gần 5 tháng nữ CEO Đại Nam có nàng dâu mới - Ảnh: Internet

 Cách đây vài ngày, trong loạt ảnh được nữ đại gia đăng tải nhân dịp sinh nhật con gái Natalie, Quế Long cũng xuất hiện cùng gia đình nhà chồng. Đó cũng là lý do nhiều người nhận xét Quế Long nhìn tròn trịa hơn hẳn.

Ngoài ảnh chung, cô nàng còn cho thấy mình có mối quan hệ khá thân thiết với em út trong nhà bằng những bức ảnh riêng. Dù là chị dâu và em chồng nhưng cả 2 giống nhau đến bất ngờ, từ khuôn mặt, kiểu cười mỉm đến nước da. Ngoài ra 2 chị em ôm nhau khá thân thiết và tình cảm khiến nhiều người còn tưởng là chị em ruột.

Nữ CEO Đại Nam vui mừng thông báo lên chức 'chị nội', dân tình rôm rả đoán nàng dâu Quế Long đã có tin vui? - Ảnh 2
Quế Long chụp ảnh cùng gia đình nhà chồng, trông cô tròn trịa hơn hẳn - Ảnh: Internet
Nữ CEO Đại Nam vui mừng thông báo lên chức 'chị nội', dân tình rôm rả đoán nàng dâu Quế Long đã có tin vui? - Ảnh 3
Quế Long chụp ảnh cùng chồng và em chồng - Ảnh: Internet

 Nhiều người còn nhanh chóng phát hiện ra một điểm chung đặc biệt nữa giữa Quế Long và Natalie là cực giống bà Phương Hằng. Ở vị trí con gái duy nhất, chuyện Natalie giống mẹ là bình thường nhưng đến cả nhan sắc con dâu cũng hao hao mẹ chồng thì dân tình bất ngờ cũng đúng.

Đây cũng là lần hiếm hoi nàng dâu hào môn có mặt trên trang cá nhân của mẹ chồng kể từ đám hỏi vào hồi đầu tháng 5/2021. Quế Long được dân mạng chú ý sau khi được bà Phương Hằng nhắc đến trong những chia sẻ của mình. Nữ đại gia từng tỏ ra rất hài lòng và vui vẻ vì con dâu có nhiều nét giống mình: “Hôm qua tôi mới đi hỏi dâu, tôi có thêm đứa con dâu là có thêm một đồng minh nữa rồi. Quý vị thấy không, tôi có thêm được đứa con dâu xinh đẹp, nó đẹp y như tôi thời trẻ vậy đó!”. Từ đó đến nay, bà chủ Đại Nam rất hiếm hoi nhắc đến con dâu trên mạng xã hội. 

Nữ CEO Đại Nam vui mừng thông báo lên chức 'chị nội', dân tình rôm rả đoán nàng dâu Quế Long đã có tin vui? - Ảnh 4
Bà Phương Hằng và con dâu trong đám hỏi hồi đầu tháng 5 vừa qua - Ảnh: Internet

 Được biết, Quế Long từng theo học tại một ngôi trường có tiếng tại TP HCM. Sau khi tốt nghiệp, gái xinh 9X đã về Bình Dương sinh sống và làm việc.

Sau đám hỏi với hình ảnh kim cương lấp lánh trên tay, Quế Long đã nhập hội dâu hào môn, được cư dân mạng dành nhiều sự quan tâm. Để tránh sự săm soi của cộng đồng mạng, Quế Long đã chuyển toàn bộ bài đăng trên Facebook về chế độ bạn bè và ẩn hết thông tin cá nhân.

Nữ CEO Đại Nam vui mừng thông báo lên chức 'chị nội', dân tình rôm rả đoán nàng dâu Quế Long đã có tin vui? - Ảnh 5
Nàng dâu Quế Long rất được lòng mẹ chồng - Ảnh: Internet

 

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