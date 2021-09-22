Trao đổi với Tiền Phong tối 21/9, đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh xác nhận đã gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng, hiện cơ quan công an đã thụ lý điều tra. Đại diện Hoài Linh cho biết, bắt đầu từ tháng 5/2021, thời điểm bà Phương Hằng liên tục lên mạng Facebook để livestream công kích nghệ sĩ Hoài Linh, đến tháng 7/2021, nam danh hài đã chính thức gửi đơn tố cáo bà Hằng lên công an.

Suốt 2 ngày nay, thông tin nữ CEO Đại Nam vừa bị 5 người thưa kiện về tội vu khống, trong số đó, có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và danh hài Hoài Linh được báo chí đăng tải khiến dư luận không ngừng xôn xao.

Đại diện của Hoài Linh còn cho biết thêm, số tiền mà các nhà hảo tâm, khán giả và chính nam nghệ sĩ ủng hộ bà con miền Trung từ sau bão lũ năm 2020 đến nay đã hơn 15 tỷ đồng. Toàn bộ tiền được giải ngân vào tháng 6/2021. Cho đến thời điểm hiện tại, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn không đưa ra được bằng chứng nào về những lời lẽ tố cáo Hoài Linh trên livestream.

Trong đơn tố cáo, nghệ sĩ Hoài Linh cho biết những nội dung livestream của bà Hằng xoay quanh vụ việc Hoài Linh chưa thực hiện công tác từ thiện dù đã nhận quyên góp hơn 13 tỉ đồng. Dù thông tin chưa được kiểm chứng nhưng bà Hằng đã nhiều lần livestream tố cáo về lối sống, đời tư của Hoài Linh với lời lẽ nặng nề, xúc phạm. Đáng chú ý, đại diện Hoài Linh cho biết, bà Phương Hằng đã dựng chuyện vu khống Hoài Linh ngâm khoản tiền quyên góp từ thiện hơn 13 tỉ đồng trong tài khoản hơn 6 tháng và chi hàng trăm triệu vào việc riêng là vi phạm pháp luật.

Về phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, trên trang cá nhân, anh cũng đã có thông báo chính thức về việc gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng về hành vi vu khống người khác.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chờ đợi câu trả lời từ cơ quan chức năng - Ảnh: Internet

Thông tin nội dung lá đơn tố cáo của Đàm Vĩnh Hưng được báo Tuổi Trẻ Online đăng tải, nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng đã có hành vi lợi dụng các tính năng của mạng xã hội phát sóng trực tiếp và sử dụng ngôn ngữ phản cảm để xuyên tạc, chửi rủa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều cá nhân, ca sĩ, diễn viên.

Theo nam ca sĩ, bà Hằng đã công khai chỉ trích, cáo buộc nhiều người lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện của dân với lời lẽ cay cú, đả kích mọi người khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan có thẩm quyền về những cáo buộc của bà Hằng.

Cùng với đó, đơn tố cáo của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng cho rằng bà Hằng đi công khai các thông tin bí mật đời tư, chuyện tình cảm, cuộc sống riêng và cả số tiền trong tài khoản ngân hàng của các cá nhân, ca sĩ, diễn viên mà bà có được từ những “giấc mơ” nhằm mục đích miệt thị, nhục mạ và dẫn dắt dư luận theo sự vu khống của mình là hoàn toàn sai trái.

Bài đăng trên trang cá nhân của Mr. Đàm - Ảnh: FBNV

Trước đó, trong các ngày 8/8, 14/8, 24/8, 26/8 và 28/8 năm 2021, bà Hằng đã phát sóng trực tiếp (livestream) nêu đích danh tên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vào những lùm xùm liên quan.

"...Hành vi công khai chửi bới người khác của bà Hằng vô cùng nguy hiểm đối với cá nhân tôi nói riêng, đối với toàn thể các anh em nghệ sĩ nói chung và nguy hại đến nhận thức văn hóa của người tham gia mạng xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, đang có cái nhìn lệch lạc về các chuẩn mực đạo đức, xã hội" - nội dung đơn nêu.

Nguồn tin từ Vietnamnet cũng cho biết, mới đây, luật sư, đại diện cho ca sĩ Thuỷ Tiên thông báo trên mạng xã hội rằng, đang trong quá trình tập hợp tài liệu, hồ sơ để tố cáo đối với bà Hằng.

Về phía nữ doanh nhân, trong chiều 21/9, trên trang cá nhân với hơn 816 ngàn người theo dõi, bà Hăng có đăng một dòng trạng thái cho biết thứ năm tới sẽ trở lại để nói rõ về các thông tin nêu trên.

Hiện những thông tin liên quan đến nữ CEO Đại Nam và nhiều nghệ sĩ Việt vẫn đang thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận.