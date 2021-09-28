Trấn Thành nhận 'cơn bão' chỉ trích khi xưng hô 'bạn - tôi' với Phi Nhung, nam nghệ sĩ ngay lập tức lên tiếng nhưng có thuyết phục?

Bài đăng mới nhất của Trấn Thành lại khiến anh dính vào lùm xùm vì cách xưng hô khó hiểu với đàn chị quá cố.

Cách đây chưa lâu, Trấn Thành đã đăng tải một bài viết trên trang cá nhân để nói lời tạm biệt với nữ ca sĩ Phi Nhung. Sự ra đi của giọng ca "Bông điên điển" khiến cho khán giả, những bạn bè, đồng nghiệp của nữ ca sĩ vô cùng bàng hoàng, tiếc thương và Trấn Thành cũng không ngoại lệ. Trên trang cá nhân, nam MC đã viết một bài đăng khá dài dành cho Phi Nhung. Bên dưới bình luận, đông đảo khán giả đau xót khi phải nhìn cảnh tiễn biệt thêm một giọng ca vàng của làng nhạc Việt.

Tuy nhiên, bài đăng này lại khiến Trấn Thành dính vào cuộc tranh cãi khác. Trong đó, nam MC dùng cách xưng hô "bạn - tôi" đối với cố nghệ sĩ Phi Nhung. Tâm thư anh gửi đến nữ ca sĩ có đoạn: "Bạn đã rất kiên cường để chiến đấu với nó rồi! Giờ là lúc bình yên!... Tiếng hát Phi Nhung da diết vì nó được đúc kết từ những vết xước của cuộc đời. Với những gì đã chứng kiến và trải qua cùng bạn, trong tôi, Phi Nhung là một người phụ nữ mạnh mẽ, trái tim luôn nhân hậu dù ký ức của bạn chỉ toàn những trầy trụa và cay đắng". Bài đăng của Trấn Thành về Phi Nhung thu hút sự chú ý. Điều này khiến một bộ phận khán giả không đồng tình, nhiều người cho rằng Phi Nhung cách Trấn Thành 17 tuổi, do đó cách xưng hô của anh là không phải phép. Dù đã "nhắc khéo" mọi người rằng: "Mong mọi người tôn trọng, không nói những lời xúc phạm ở stt (dòng trạng thái) này!" thế nhưng Trấn Thành vẫn bị dính vào lùm xùm.

Nam MC ngay lập tức giải thích bên dưới bài đăng: "Các bạn ơi! Đây là cách xưng hô của mình và Phi Nhung ở ngoài đời! Nhung luôn xưng hô với tôi như thế! Nên các bạn đừng buông lòi cay nghiệt nữa. Nghệ sĩ luôn muốn mình trẻ và họ luôn xưng hô theo cảm nhận từ tâm hồn của đối phương chứ không xưng hô theo tuổi tác! Mong các bạn hiểu cho!". Lời giải thích của Trấn Thành đã ngăn chặn những bình luận chỉ trích và mọi người đã thông cảm hơn. Thế nhưng vẫn có một số ý kiến cho rằng nam MC nên gọi Phi Nhung bằng "chị" vào thời điểm này là hợp lý nhất. Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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