Cố nghệ sĩ Phi Nhung từng tiết lộ về quyết định không lấy chồng là vì lý do này!

Hậu trường 28/09/2021 14:36

Nghe lại những dòng chia sẻ của cố nghệ sĩ Phi Nhung, khán giả không khỏi xúc động và lo lắng cho con gái Wendy.

Thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời vào trưa hôm nay (28/9) vẫn khiến cho nhiều người chưa hết bàng hoàng. Sau một thời gian nỗ lực chống chọi với bệnh Covid-19, nữ ca sĩ "Bông điên điển" đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cố nghệ sĩ Phi Nhung từng tiết lộ về quyết định không lấy chồng là vì lý do này! - Ảnh 1

Sự ra đi của Phi Nhung khiến ai cũng xót xa và thương tiếc. Bên cạnh đó, mọi người cũng lo lắng cho con gái Wendy của nữ ca sĩ không kém. Lúc sinh thời, giọng ca "Dù anh nghèo" đã từng chia sẻ lý do không muốn lấy chồng là vì muốn dành trọn vẹn tình cảm cho cô con gái ruột Wendy và các con nuôi.

Cố nghệ sĩ Phi Nhung từng tiết lộ về quyết định không lấy chồng là vì lý do này! - Ảnh 2
Khoảnh khắc Phi Nhung chụp ảnh cùng con gái Wendy tại Mỹ. 

Cố nghệ sĩ từng chia sẻ: "Con cái, chị em cho mình những tình cảm yêu thương quá tốt rồi thì lấy chồng làm gì". Cô muốn dành nhiều thời gian để làm nhiều việc ý nghĩa cho bản thân và con cái.

Giọng ca "Sông quê" cũng từng bộc bạch: "Đừng áp đặt quan điểm cá nhân vào các con mà hãy lắng nghe, thấu hiểu và hướng dẫn các con đi đúng con đường. Mỗi người mẹ lại có một cách dạy con khác nhau. Tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa, tình mẹ dành cho con vẫn đầy bao la và xuất phát từ đáy lòng. Mẹ vẫn sẽ luôn bao dung và yêu thương những đứa con của mình. Vì thế con cái hãy luôn ghi nhớ công dưỡng dục của bậc cha mẹ".

Cố nghệ sĩ Phi Nhung từng tiết lộ về quyết định không lấy chồng là vì lý do này! - Ảnh 3 

Phi Nhung ra đi để lại bao niềm đau xót, tiếc thương từ đông đảo người thân, bạn bè và cả những khán giả yêu mến giọng hát của nữ ca sĩ. Mọi người đều mong rằng con gái Wendy sẽ mạnh mẽ vượt qua cú sốc này và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa như mẹ Phi Nhung.

Ảnh: Tổng hợp

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