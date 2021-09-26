Người trong ê-kip của Phi Nhung tiết lộ cô từng nói 1 câu khi biết tin mình nhiễm Covid-19, ai nghe cũng nhói lòng

Bên cạnh đó, người này cũng tiết lộ lý do vì sao Phi Nhung không bay về Mỹ mà chọn ở lại Việt Nam khi đại dịch bùng phát.

Hơn 1 tháng qua, thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung nhiễm Covid-19 khiến cho các khán giả, người thân vô cùng quan tâm và lo lắng. Trước đó, giọng ca "Sông quê" đã tích cực làm những công việc thiện nguyện nhằm giúp bà con khó khăn trong mùa dịch. Mặc dù Phi Nhung là một người rất quan tâm đến sức khỏe, đồng thời cô cũng xét nghiệm hàng tuần, tuy nhiên trong quá trình hỗ trợ tại bếp ăn từ thiện nữ ca sĩ đã không may nhiễm bệnh Covid-19 không rõ nguồn lây.

Hình ảnh Phi Nhung đang hỗ trợ tại một bếp ăn từ thiện trước khi bị nhiễm Covid-19. Điều gì đến cũng đến, khi biết rằng mình đã nhiễm Covid-19, người trong ê-kip của Phi Nhung đã tiết lộ nữ ca sĩ từng nói một câu: "Không sao đâu, Nhung sẽ mạnh khỏe vượt qua". Chia sẻ của người này khiến cho khán giả, đặc biệt là những bạn bè đồng nghiệp của Phi Nhung phải cay mắt. Được biết, trước đó cô cũng được nhiều người khuyên nên bay về Mỹ khi dịch bùng phát. Tuy nhiên, Phi Nhung đã có lần chia sẻ lý do cô chọn ở lại Việt Nam: "Sài Gòn đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch mình ở lại, có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy".

Hiện tại, tình hình sức khỏe của giọng ca "Bông điên điển" vẫn đang được mọi người quan tâm theo dõi. Nữ ca sĩ đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy và người nắm thông tin bệnh tình của Phi Nhung một cách chi tiết chính là NS Việt Hương và người mẫu Xuân Lan. Khán giả và bạn bè vẫn đang từng ngày cầu nguyện cho Phi Nhung nhanh khỏi bệnh. Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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