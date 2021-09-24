Diện áo phông đi biển, Gil Lê gây chú ý với vòng 1 phẳng lì, netizen phỏng đoán nữ ca sĩ đã phẫu thuật ngực?

Hậu trường 24/09/2021 19:52

Những hình ảnh nữ ca sĩ Gil Lê vừa đăng tải mới đây nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Gil Lê được xem là nữ nghệ sĩ sở hữu vẻ đẹp phi giới tính hàng đầu Vbiz. Bên cạnh vóc dáng đẹp, khuôn mặt sắc sảo thì Gil Lê còn được công chúng hâm mộ với tính cách hòa đồng, gần gũi. 

Gil Le 2

Mới đây, nữ ca sĩ "Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình" đăng tải một vài bức ảnh trên trang cá nhân để hoài niệm về những chuyến du lịch biển. Ngoài vẻ ngoài "cool ngầu" thì netizen còn chú ý đến vòng 1 phẳng lì của nữ ca sĩ. 

Gil Le 2 

Đây không phải lần đầu tiên Gil Lê được khán giả thắc mắc về vòng 1. Trong nhiều bức ảnh, nữ ca sĩ cũng khiến nhiều người hoang mang khi phần ngực phẳng lì "như không". Có lần Gil Lê chụp một bức ảnh đang dưỡng môi và diện một chiếc áo sơ mi mỏng tang, thậm chí không cài cúc áo khiến dân tình "choáng" vì không hề thấy vòng 1.

Gil Le 3 
Gil Le 3
Gil Le 3
Nhiều khoảnh khắc cho thấy vòng 1 phẳng lì của Gil Lê. 

Về phía Gil Lê, nữ ca sĩ rất kín tiếng chuyện đời tư bản thân và cả vấn đề tình cảm. Thời gian gần đây, cô dính tin đồn hẹn hò và sống chung nhà với nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Đã có rất nhiều "hint" cho thấy cặp đôi đã "về một nhà" nhưng cả hai vẫn một mực giữ im lặng.

Gil Le 5
Dân tình hi vọng Gil Lê và Hoàng Thùy Linh sẽ sớm công khai. 

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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