Hơn 20 năm hoạt động thiện nguyện, hóa ra đây chính là lý do khiến nữ ca sĩ Phi Nhung 'dấn thân' vào con đường này

Không chỉ nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ, Phi Nhung cũng nổi tiếng là nữ ca sĩ hoạt động thiện nguyện năng nổ trong suốt sự nghiệp ca hát.

Nhiều ngày qua, bệnh tình của Phi Nhung luôn được đông đảo dân mạng chú ý kể từ khi cô nhập viện điều trị Covid-19. Đến thời điểm hiện tại, nhiều người thân và bạn bè vẫn đang cầu nguyện cho nữ ca sĩ "Sông quê" có thể mạnh mẽ vượt qua sau một thời gian dài điều trị. Được biết, Phi Nhung không may nhiễm Covid-19 khi cô tham gia bếp ăn từ thiện và tiếp xúc với F0. Phi Nhung đã có hơn 20 năm gắn bó với các công tác thiện nguyện. Phi Nhung là một trong những nữ nghệ sĩ hoạt động thiện nguyện lâu năm, đến nay đã ngót nghét 20 năm ròng rã. Do đó khán giả vô cùng thương xót khi cô không may nhiễm Covid-19.

Có lần, khi được hỏi về lý do Phi Nhung bén duyên với công việc từ thiện, nữ ca sĩ chia sẻ rằng trong lần đầu về lại Việt Nam, chứng kiến cảnh người dân quá khó khăn, chống chọi với cơn bão Linda khiến Phi Nhung vô cùng đau xót. Lúc đó, nữ ca sĩ đã gửi tặng 3 nghìn đô cho bà con vùng lũ, đó là một số tiền không hề nhỏ đối với một ca sĩ chân ướt chân ráo mới vào nghề. Giọng ca "Than thở với lục bình" từng nói: "Trong lòng nó sao sao, không diễn tả được. Bắt đầu từ đó, tôi nguyện rằng cứ có tiền là tôi sẽ đi từ thiện".

Thời gian trước khi nhiễm Covid-19, Phi Nhung cũng vướng rất nhiều ồn ào liên quan đến việc nhận con nuôi và làm thiện nguyện, nữ ca sĩ từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn:"Hạnh phúc nhất là được làm từ thiện cho dù ai nói đánh bóng tên tuổi. Nên ai nói gì tôi cũng không quan tâm. Hiện tại bây giờ càng làm từ thiện càng bị oan ức, nhưng tôi lại thích. Sống ngay thẳng thì không có gì phải sợ. Nếu có cơ hội và có thật nhiều tiền, tôi vẫn tiếp tục làm. Mọi người ơi, cho dù không có tiền, thì làm từ thiện bằng sức lao động, nấu ăn với anh em nghệ sĩ cũng thấy hạnh phúc. Đây là sở thích của tôi từ nhỏ đến giờ, thích làm những gì mà mình thích". Hiện tại Phi Nhung vẫn đang trong quá trình điều trị bệnh và người nắm rõ tình hình của cô hiện tại chính là NS Việt Hương và người mẫu Xuân Lan. Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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