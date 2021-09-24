20 giây bóc trần nhan sắc ngoài đời của 'nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh, liệu có xuất sắc như trên ảnh?

Dân mạng đang nhiệt tình chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc đời thường của Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh đang là một trong những mỹ nhân hot nhất nhì showbiz Việt. Hiện tại, dân mạng đang truyền tai nhau "nữ hoàng nội y" đang có được mức cát-xê trên trời tại mỗi sự kiện. Bên cạnh sự giàu có thì mỹ nhân Trà Vinh còn "gây sốt" với những lần khoe ảnh mặc bikini "nóng bỏng mắt" và gương mặt ngày càng sắc sảo.

Loạt những bức ảnh được "nữ hoàng nội y" đăng tải đều nhận được lượt yêu thích "khủng", điều đó cũng khiến nhiều người thắc mắc nhan sắc quay bằng camera thường thì Ngọc Trinh sẽ trông như thế nào? Đây chính là video được một "người qua đường" quay lại mô tả kĩ về gương mặt khi không được photoshop của Ngọc Trinh.

Có thể dễ dàng nhận thấy nhan sắc Ngọc Trinh vẫn rất trong trẻo và đẹp không tì vết. Kể từ khi tăng cân trở lại, "nữ hoàng nội y" được nhận xét ngày càng "hack tuổi" với gương mặt bầu bĩnh. Bên cạnh đó, 20 giây của video này cũng cho thấy mỹ nhân "Vòng eo 56" ăn diện khá kín đáo nơi đông người và thoải mái trò chuyện với bạn bè chứ không né tránh ống kính hay ngại ngùng.

Ảnh: Tổng hợp

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/20-giay-boc-tran-nhan-sac-ngoai-doi-cua-nu-hoang-noi-y-ngoc-trinh-lieu-co-xuat-sac-nhu-tren-anh-426440.html