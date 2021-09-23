Chính thức: HĐND TP.HCM yêu cầu thực hiện ngay gói hỗ trợ đợt 3, 1 triệu đồng/người

Xã hội 23/09/2021 11:51

Việc thực hiện hỗ trợ cho người dân khó khăn đảm bảo nguyên tắc chi đủ, chi đúng, không bỏ sót, không trùng lắp, không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 22/9 vừa qua, HĐND TP.HCM đã biểu quyết thông qua nghị quyết hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Theo thông tin từ nghị quyết HĐND TP.HCM, thành phố sẽ không hỗ trợ cho người đang hưởng lương hưu; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động; người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội; người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8-2021.

Chính thức: HĐND TP.HCM yêu cầu thực hiện ngay gói hỗ trợ đợt 3, 1 triệu đồng/người - Ảnh 1
 Ảnh: Internet

Người được nhận hỗ trở sẽ thuộc 5 nhóm đối tượng sau đây:

1. Thành viên trong hộ nghèo, hộ cận nghèo; người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng đang gặp khó khăn;

2. Người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn do bị mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, đang thực tế có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn;

3. Người phụ thuộc của đối tượng 2, gồm cha, mẹ, vợ/chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn;

4. Cha, mẹ, vợ/chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ của người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8-2021 có hoàn cảnh thật sự khó khăn, đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn;

5. Người lưu trú trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn, trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách và có mặt trên địa bàn. 

Chính thức: HĐND TP.HCM yêu cầu thực hiện ngay gói hỗ trợ đợt 3, 1 triệu đồng/người - Ảnh 2
 Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Cũng theo nghị quyết, mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người từ ngân sách thành phố và thực hiện chi trả 1 lần.

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