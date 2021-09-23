Rộ tin vợ chồng Lý Hải - Minh Hà bí mật sinh con thứ 5, ảnh đón Tết Trung Thu đã nói lên tất cả?

Sau khi tin đồn rộ lên, vợ chồng nam ca sĩ Lý Hải đã nhanh chóng lên tiếng giải thích.

Lý Hải - Minh Hà được xem là một trong những cặp đôi "kiểu mẫu" của showbiz Việt. Trải qua bao năm tháng, cặp đôi đang sở hữu cuộc sống hạnh phúc bên cạnh 4 nhóc tỳ đáng yêu. Dịp Tết Trung Thu vừa qua, gia đình nam ca sĩ đã sum vầy với những hình ảnh vui vẻ khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nam ca sĩ nổi tiếng viết trên Fanpage: "Lần đầu bọn trẻ được rước đèn, đón Tết Trung Thu và ngắm trăng giữa núi rừng".

Bên cạnh những lời khen dành cho gia đình hạnh phúc của Lý Hải thì một số dân mạng để lại bình luận thắc mắc về số lượng thành viên trong gia đình nam ca sĩ. Được biết, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà hiện có 4 nhóc tỳ, trong ảnh mới đây lại xuất hiện thêm thành viên thứ 5 khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Lý giải về điều này, Minh Hà đã ngay lập tức "trần tình: "Nhà Hà mới có 4 em thôi, 2 trai 2 gái, còn 1 bé gái trong hình là con của nhân viên ở chung với nhà Hà trên này, nhưng bé cũng gọi Hà bằng 'mẹ Hà'. Chừng nào có đứa thứ 5 Hà sẽ thông báo nha, nhưng đội hình đang đẹp nên bảo toàn lực lượng đúng không cả nhà?".

Trước đó, bà xã Lý Hải cũng từng cho biết cô không ngại sinh con thứ 5. Tuy nhiên vợ chồng cô quyết định "ngưng" vì số 4 đang đẹp, 2 trai và 2 gái là đủ rồi. Gia đình hạnh phúc của Lý Hải - Minh Hà. Ảnh: Tổng hợp, FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-vo-chong-ly-hai-minh-ha-bi-mat-sinh-con-thu-5-anh-don-tet-trung-thu-da-noi-len-tat-ca-426306.html