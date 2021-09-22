Hậu gửi đơn tố cáo, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định sẽ dùng pháp luật để giải oan cho nghệ sĩ

Dân mạng đang đổ dồn sự chú ý về phía Đàm Vĩnh Hưng sau thông tin anh gửi đơn tố cáo nữ đại gia 50 tuổi.

Suốt một ngày vừa qua, mạng xã hội Việt lại tiếp tục xôn xao với thông tin nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã gửi đơn tố cao nữ đại gia 50 tuổi, đồng thời có tin Cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP.HCM đã thụ lý hồ sơ. Không để khán giả phải chờ đợi lâu, Đàm Vĩnh Hưng chính thức thông báo đến người hâm mộ trên trang cá nhân.

Bên cạnh việc cập nhật tình hình liên quan đến đơn tố cáo nữ đại gia 50 tuổi thì Đàm Vĩnh Hưng còn cho biết thêm một chi tiết quan trọng. Giọng ca "Xin lỗi tình yêu" tiết lộ: ""Hưng cũng đã yêu cầu công ty kiểm toán vào cuộc để kiểm toán toàn bộ các khoản tiền thu chi liên quan đến từ thiện và cung cấp kết quả kiểm toán cho cơ quan điều tra".

Bài viết của Đàm Vĩnh Hưng trên trang cá nhân.

Đàm Vĩnh Hưng cũng khẳng định chỉ có nhờ pháp luật can thiệp thì mới có thể chấm dứt những thông tin bịa đặt, vu khống anh trong suốt thời gian dài vừa qua. Nam ca sĩ nổi tiếng chia sẻ: "Hưng biết vẫn còn nhiều người đang hoài nghi về sự trong sạch của Hưng trong việc từ thiện, nhưng Hưng tin con đường mà Hưng đang chọn sẽ là cách tốt nhất để câu chuyện về nghệ sĩ làm từ thiện được giải oan bằng pháp luật".

Bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng đã nhanh chóng thu hút lượng quan tâm cực lớn. Hiện tại dân mạng đang chia làm 2 luồng ý kiến, một bên đứng về "phe nghệ sĩ", bên còn lại là "phe nữ đại gia" và drama này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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