Trái ngược với Hoa hậu Hương Giang ở ẩn quá lâu, 'tình địch' thì chăm khoe ảnh 'thả rông' hút mắt thế này!

Hậu trường 22/09/2021 13:12

Nữ diễn viên được xem là 'tình địch' của Hương Giang ngày càng thăng hạng nhan sắc và gu thời trang ấn tượng.

Karen Nguyễn là một gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, nữ diễn viên được biết đến rộng rãi sau khi tham gia series MV ADODDA của Hoa hậu Hương Giang với vai "tiểu tam". Không chỉ gây chú ý với gương mặt xinh đẹp, Karen Nguyễn ngày càng gây ấn tượng với body "đẹp như mơ".

Trái ngược với Hoa hậu Hương Giang ở ẩn quá lâu, 'tình địch' thì chăm khoe ảnh 'thả rông' hút mắt thế này! - Ảnh 1
Nhan sắc 'tình địch' của Hoa hậu Hương Giang. 

Mới đây, nữ diễn viên đã khoe loạt ảnh chụp tại nhà với một chiếc áo sơ mi oversize. Không trang điểm hay ăn mặc quá cầu kỳ, Karen vẫn được dân mạng nức nở khen ngợi. Đáng chú ý, cô nàng chơi lớn "thả rông" vòng 1 lấp ló, thế nhưng hình ảnh này lại không hề phản cảm, thậm chí còn khoe được sự quyến rũ của Karen Nguyễn.

Trái ngược với Hoa hậu Hương Giang ở ẩn quá lâu, 'tình địch' thì chăm khoe ảnh 'thả rông' hút mắt thế này! - Ảnh 2 
Trái ngược với Hoa hậu Hương Giang ở ẩn quá lâu, 'tình địch' thì chăm khoe ảnh 'thả rông' hút mắt thế này! - Ảnh 3

Với những ai thường xuyên theo dõi cô gái này thì phong cách "thả rông" vòng 1 không quá hiếm đối với Karen Nguyễn. Nữ diễn viên nhiều lần thử sức với style ăn mặc này và rất được lòng dân mạng. 

Trái ngược với Hoa hậu Hương Giang ở ẩn quá lâu, 'tình địch' thì chăm khoe ảnh 'thả rông' hút mắt thế này! - Ảnh 4
 Karen từng khiến dân mạng 'xịt máu mũi' với gu thời trang 'nóng bỏng mắt'.

Sở hữu vóc dáng quyến rũ, khuôn mặt sắc sảo và thần thái sang chảnh, Karen Nguyễn được nhận xét rất phù hợp với những trang phục khoe dáng sexy và có phần "ăn chơi" như thế này.

Trái ngược với Hoa hậu Hương Giang ở ẩn quá lâu, 'tình địch' thì chăm khoe ảnh 'thả rông' hút mắt thế này! - Ảnh 5
Trái ngược với Hoa hậu Hương Giang ở ẩn quá lâu, 'tình địch' thì chăm khoe ảnh 'thả rông' hút mắt thế này! - Ảnh 6

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

Từ khóa:   diễn viên karen nguyễn tình địch Hương Giang Hoa hậu Hương Giang

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36