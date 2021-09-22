Trái ngược với Hoa hậu Hương Giang ở ẩn quá lâu, 'tình địch' thì chăm khoe ảnh 'thả rông' hút mắt thế này!

Karen Nguyễn là một gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, nữ diễn viên được biết đến rộng rãi sau khi tham gia series MV ADODDA của Hoa hậu Hương Giang với vai "tiểu tam". Không chỉ gây chú ý với gương mặt xinh đẹp, Karen Nguyễn ngày càng gây ấn tượng với body "đẹp như mơ".

Nhan sắc 'tình địch' của Hoa hậu Hương Giang.

Mới đây, nữ diễn viên đã khoe loạt ảnh chụp tại nhà với một chiếc áo sơ mi oversize. Không trang điểm hay ăn mặc quá cầu kỳ, Karen vẫn được dân mạng nức nở khen ngợi. Đáng chú ý, cô nàng chơi lớn "thả rông" vòng 1 lấp ló, thế nhưng hình ảnh này lại không hề phản cảm, thậm chí còn khoe được sự quyến rũ của Karen Nguyễn.