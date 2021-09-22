Trái ngược với Hoa hậu Hương Giang ở ẩn quá lâu, 'tình địch' thì chăm khoe ảnh 'thả rông' hút mắt thế này!

Nữ diễn viên được xem là 'tình địch' của Hương Giang ngày càng thăng hạng nhan sắc và gu thời trang ấn tượng.
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Karen Nguyễn là một gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, nữ diễn viên được biết đến rộng rãi sau khi tham gia series MV ADODDA của Hoa hậu Hương Giang với vai "tiểu tam". Không chỉ gây chú ý với gương mặt xinh đẹp, Karen Nguyễn ngày càng gây ấn tượng với body "đẹp như mơ".
Mới đây, nữ diễn viên đã khoe loạt ảnh chụp tại nhà với một chiếc áo sơ mi oversize. Không trang điểm hay ăn mặc quá cầu kỳ, Karen vẫn được dân mạng nức nở khen ngợi. Đáng chú ý, cô nàng chơi lớn "thả rông" vòng 1 lấp ló, thế nhưng hình ảnh này lại không hề phản cảm, thậm chí còn khoe được sự quyến rũ của Karen Nguyễn.
Với những ai thường xuyên theo dõi cô gái này thì phong cách "thả rông" vòng 1 không quá hiếm đối với Karen Nguyễn. Nữ diễn viên nhiều lần thử sức với style ăn mặc này và rất được lòng dân mạng.
Sở hữu vóc dáng quyến rũ, khuôn mặt sắc sảo và thần thái sang chảnh, Karen Nguyễn được nhận xét rất phù hợp với những trang phục khoe dáng sexy và có phần "ăn chơi" như thế này.
Ảnh: Tổng hợp, FBNV