'Bão sao kê' chưa hạ nhiệt, phát ngôn của Thủy Tiên bỗng hot trở lại: 'Gia đình dồn trách nhiệm... Tiên phải đưa tiền cho anh Vinh xài'

Hậu trường 21/09/2021 21:07

Phát ngôn của nữ ca sĩ Thủy Tiên cách đây khá lâu khiến khán giả đổ dồn sự chú ý, đặc biệt là khi nhắc về nhà chồng.

Công Vinh - Thủy Tiên liên tục bị dân mạng nhắc đến khi dính đến lùm xùm sao kê từ thiện trong thời gian gần đây. Ngoài ra, vợ chồng nữ ca sĩ nổi tiếng còn khiến nhiều người tò mò về cuộc sống xung quanh, những phát ngôn và "tất tần tật" mọi thứ liên quan.

Mới đây, một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc Thủy Tiên chia sẻ về gia đình Công Vinh, thời điểm chưa cưới cho đến lúc mới về nhà chồng bỗng hot trở lại.

'Bão sao kê' chưa hạ nhiệt, phát ngôn của Thủy Tiên bỗng hot trở lại: 'Gia đình dồn trách nhiệm... Tiên phải đưa tiền cho anh Vinh xài' - Ảnh 1

Theo đoạn video này, Thủy Tiên tiết lộ: "Gia đình dồn cho anh trách nhiệm phải lo lắng hết cho các thành viên trong gia đình, không cần biết tài khoản anh Vinh còn bao nhiêu. Thậm chí lúc đó Tiên phải đưa tiền cho anh Vinh xài vì anh ý không còn tiền. Cảm giác thương quá nên mình nói thẳng ra luôn, song bố gọi điện cho mẹ nói là 'tôi cấm không cho Vinh lấy con Tiên vì nó dám nói như vậy, nó hỗn quá'. Sau đó một thời gian, bố hiểu ra và thương hơn. Phải có một tình yêu thế nào mình mới bất chấp như vậy".

'Bão sao kê' chưa hạ nhiệt, phát ngôn của Thủy Tiên bỗng hot trở lại: 'Gia đình dồn trách nhiệm... Tiên phải đưa tiền cho anh Vinh xài' - Ảnh 2
 Chia sẻ của Thủy Tiên được nhiều người chú ý

Chia sẻ của nữ ca sĩ "Giấc mơ tuyết trắng" khiến nhiều người bất ngờ vì từ trước đến nay cô được biết đến với cuộc sống "như mơ" khi được bố mẹ chồng yêu thương hết mực. 

'Bão sao kê' chưa hạ nhiệt, phát ngôn của Thủy Tiên bỗng hot trở lại: 'Gia đình dồn trách nhiệm... Tiên phải đưa tiền cho anh Vinh xài' - Ảnh 3

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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